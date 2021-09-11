В воскресенье, 12 сентября, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» примет «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Ворскла

Команда Юрия Максимова неплохо провела поединок 6-го тура УПЛ против «Зари». В Запорожье полтавчане смело противостояли третьей силе чемпионата, но все же проиграли 0:1. И пусть «Ворскла» нынче на достаточно высоком шестом месте, главные матчи года, еврокубковые противостояния с финским «КуПСом», «зелёно-белые» провалили.

В нынешнем сезоне у команды явно снижается концентрация на последних минутах, да и играют полтавчане после вылета из Лиги конференций без прошлогоднего «блеска в глазах».



Юрию Максимову и футболистам неплохо бы ответить самим себе на один вопрос: какая у команды мотивация? Если все-таки еврокубки, то к ним и готовиться необходимо соответствующе.



Десна

Несмотря на существенные кадровые потери и разговоры о нестабильном финансовом состоянии клуба «Десна» очень уверенно начала сезон. Четыре победы подряд вывели «северян» в единоличные лидеры чемпионата. Вне всякого сомнения, Александр Рябоконь умеет работать «вопреки» и жаловаться наставник не привык.



Впрочем, уже в пятом туре черниговцы гостили в столице у «Динамо» и увезли из Киева четыре пропущенных. Ну да ладно в Киеве с «Динамо», но в следующем туре подобное повторилось и в Чернигове в поединке с новичком УПЛ, ровенским «Вересом».



Течение «Десны» нынче достаточно нестабильное и зависит от многих факторов, которые широкому кругу почитателей украинского футбола, попросту неизвестны.



Статистика встреч

В Украинской Премьер-лиге клубы провели 8 матчей: дважды побеждала «Ворскла», трижды «Десна», столько же поединков завершились паритетом. В последней очной встрече команд, которая прошла 5 мая в Полтаве, была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Чеснаков, Бондаренко, Скляр, Тилль, Челядин, Якубу, Кане, Степанюк.

«Десна»: Литовка, Болбат, Селин, Цымбалюк, Сафронов, Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский.

Прогноз на противостояние

Обе команды выступают достаточно нестабильно. Впрочем, полтавчане играют матч дома, что дает им некое преимущество. И все же рискнем предположить, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

12 сентября, воскресенье