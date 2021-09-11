7-й тур
Ворскла
0 : 0
Десна
12.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вновь битва за еврокубки?

  • 11.09.2021 00:37
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В воскресенье, 12 сентября, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» примет «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Ворскла

Команда Юрия Максимова неплохо провела поединок 6-го тура УПЛ против «Зари». В Запорожье полтавчане смело противостояли третьей силе чемпионата, но все же проиграли 0:1. И пусть «Ворскла» нынче на достаточно высоком шестом месте, главные матчи года, еврокубковые противостояния с финским «КуПСом», «зелёно-белые» провалили. 
В нынешнем сезоне у команды явно снижается концентрация на последних минутах, да и играют полтавчане после вылета из Лиги конференций без прошлогоднего «блеска в глазах».  

Юрию Максимову и футболистам неплохо бы ответить самим себе на один вопрос: какая у команды мотивация? Если все-таки еврокубки, то к ним и готовиться необходимо соответствующе. 
 

Десна

Несмотря на существенные кадровые потери и разговоры о нестабильном финансовом состоянии клуба «Десна» очень уверенно начала сезон. Четыре победы подряд вывели «северян» в единоличные лидеры чемпионата. Вне всякого сомнения, Александр Рябоконь умеет работать «вопреки» и жаловаться наставник не привык.  

Впрочем, уже в пятом туре черниговцы гостили в столице у «Динамо» и увезли из Киева четыре пропущенных. Ну да ладно в Киеве с «Динамо», но в следующем туре подобное повторилось и в Чернигове в поединке с новичком УПЛ, ровенским «Вересом». 

Течение «Десны» нынче достаточно нестабильное и зависит от многих факторов, которые широкому кругу почитателей украинского футбола, попросту неизвестны.
 

Статистика встреч

В Украинской Премьер-лиге клубы провели 8 матчей: дважды побеждала «Ворскла», трижды «Десна», столько же поединков завершились паритетом. В последней очной встрече команд, которая прошла 5 мая в Полтаве, была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Чеснаков, Бондаренко, Скляр, Тилль, Челядин, Якубу, Кане, Степанюк.

«Десна»: Литовка, Болбат, Селин, Цымбалюк, Сафронов, Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский.

Прогноз на противостояние

Обе команды выступают достаточно нестабильно. Впрочем, полтавчане играют матч дома, что дает им некое преимущество. И все же рискнем предположить, что в этой встрече будет зафиксирована ничья. 

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

12 сентября, воскресенье

«Ворскла» – «Десна»
Полтава. Стадион «Ворскла» им Бутовского. 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)
ВОРСКЛА-ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности