В воскресенье, 12 сентября, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» примет «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Ворскла
Команда Юрия Максимова неплохо провела поединок 6-го тура УПЛ против «Зари». В Запорожье полтавчане смело противостояли третьей силе чемпионата, но все же проиграли 0:1. И пусть «Ворскла» нынче на достаточно высоком шестом месте, главные матчи года, еврокубковые противостояния с финским «КуПСом», «зелёно-белые» провалили.
В нынешнем сезоне у команды явно снижается концентрация на последних минутах, да и играют полтавчане после вылета из Лиги конференций без прошлогоднего «блеска в глазах».
Юрию Максимову и футболистам неплохо бы ответить самим себе на один вопрос: какая у команды мотивация? Если все-таки еврокубки, то к ним и готовиться необходимо соответствующе.
Десна
Несмотря на существенные кадровые потери и разговоры о нестабильном финансовом состоянии клуба «Десна» очень уверенно начала сезон. Четыре победы подряд вывели «северян» в единоличные лидеры чемпионата. Вне всякого сомнения, Александр Рябоконь умеет работать «вопреки» и жаловаться наставник не привык.
Впрочем, уже в пятом туре черниговцы гостили в столице у «Динамо» и увезли из Киева четыре пропущенных. Ну да ладно в Киеве с «Динамо», но в следующем туре подобное повторилось и в Чернигове в поединке с новичком УПЛ, ровенским «Вересом».
Течение «Десны» нынче достаточно нестабильное и зависит от многих факторов, которые широкому кругу почитателей украинского футбола, попросту неизвестны.
Статистика встреч
В Украинской Премьер-лиге клубы провели 8 матчей: дважды побеждала «Ворскла», трижды «Десна», столько же поединков завершились паритетом. В последней очной встрече команд, которая прошла 5 мая в Полтаве, была зафиксирована ничья 1:1.
Ориентировочные составы:
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Чеснаков, Бондаренко, Скляр, Тилль, Челядин, Якубу, Кане, Степанюк.
«Десна»: Литовка, Болбат, Селин, Цымбалюк, Сафронов, Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский.
Прогноз на противостояние
Обе команды выступают достаточно нестабильно. Впрочем, полтавчане играют матч дома, что дает им некое преимущество. И все же рискнем предположить, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.
12 сентября, воскресенье
|«Ворскла» – «Десна»
|Полтава. Стадион «Ворскла» им Бутовского. 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
|Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)
|ВОРСКЛА-ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua – 2:2
Источник — Sport.ua
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