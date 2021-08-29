Фримпонг опять удачно вышел. Заря в Запорожье минимально победила Ворсклу

Противостояние представителей Украины в еврокубках в этом сезоне, битва претендентов за «бронзовые» медали, да даже «бременское дерби», в честь этапов выступлений обоих наставников в профессиональных карьерах футболистов, – как только не называли поединок между луганской «Зарей» и полтавской «Ворсклой» в рамках шестого тура Украинской Премьер-лиги, который в этот вечер проходил на поле «Славутич-Арены» в Запорожье.



Существенным преимуществом, хотя это еще с какой стороны посмотреть, над соперниками со стороны коллектива Юрия Максимова было отсутствие необходимости играть посреди недели еврокубковый поединок. «Зелено-белые» уже давно завершили свои выступления на еврокубковой арене, так и не обеспечив дополнительно присутствие нашей страны в Лиге конференций УЕФА. Да, именно тот турнир, куда «опустились» луганчане по итогам провальной двухматчевой дуэли против венского «Рапида» в шаге от группового раунда Лиги Европы.



Очевидно, что «мужики» были очень злыми от этого факта, но также и очень уставшими, потому что их ответная игра проходила тремя днями ранее. В то же самое время, непосредственно на поле этой разницы в физических кондициях как будто и не было заметно – «Заря» очень солидно выглядела на мяче, но ее завершающее звено атаки не выдерживало критики уже какой матч кряду. Лишь подтверждением этому служил момент Громова на четвертой минуте, когда форвард с близкой дистанции умудрился завершить подачу Фаворова с правого фланга ударом в ноги Ризныку.



«Ворскла» с большими усилиями, но все-таки начала отодвигать игру от своих ворот уже ближе к середине тайма, но наиболее заметными в составе коллектива Максимова была пара Кане – Якубу, которые только и делали, что старались помешать Громову проходить по флангу. Конструктива в атаке от этих двух футболистов было куда меньше, поэтому один из лучших бомбардиров нового сезона, Руслан Степанюк, большую часть времени провел без мяча в ногах.



Инициатива в контроле мяча часто переходила от одной стороне к другой из-за высокого процента брака, за который оба наставника не стеснялись награждать своих подопечных жесткой критикой. К сожалению, это не помогало должным образом, поэтому еще одна подача Фаворова с правого фланга, которую Гладкий завершил неточным ударом головой, стала по сути единственным предложением в атаке со стороны обеих команд перед уходом на перерыв.



«Ворскла» попыталась создать обострение уже на первых секундах второго тайма, но завершение от Тамма, при подаче углового с левого фланга на ближнюю штангу, пришлось лишь в сетку с внешней стороны. Полтавчане свой момент забить не смогли, после чего мы увидели типичный футбольный матч-маятник, в котором промежутки между амплитудами были заполнены достаточно жесткой спортивной борьбой.



Наибольшую угрозу с обеих сторон несли контрвыпады, но для их осуществления было бы неплохо поднимать скорость движения мяча по полю. А тут уже без риска никуда – команды Скрипника и Максимова достаточно слабо выглядели в позиционных затяжных атаках в этот вечер, поэтому и привозили моменты на свои ворота достаточно регулярно. Особенно жарко было под конец матча, когда стандартами обложить чужую штрафную удалось полтавчанам, но свой гол они так и не выжали из-за феноменальной игры Мацапуры при отражении дальних ударов.



А вот Скрипник поступил куда хитрее. Под уставших защитников он выпустил Фримпонга, и легковесный форвард легко нашел себе место внутри чужой штрафной во время отскока мяча на правый фланг, после заблокированного Таммом дальнего удара от Шахаба. «Мужики» забили первыми в матче, который фактически игрался до одного гола – последствия этого действия были очевидны.



В следующем туре луганская «Заря» сыграет гостевой матч против львовского «Руха», а полтавская «Ворскла» на своем поле будет принимать черниговскую «Десну».

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Заря» - «Ворскла» - 1:0.

Фримпонг, 83.

Назарина, 17, Имереков, 80 - Пердута, 15, Якубу, 28, Скляр, 65, Тамм, 89.

«Заря»: Мацапура, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Назарина, Громов (Шахаб, 60), Кочергин, Булеца, Кабаев (Фримпонг, 79), Гладкий (Аллахьяр, 60).

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Якубу (Пуцлин, 46), Челядин, О. Тилль, Скляр (Кушниренко, 82), Кане, Степанюк (Эсеола, 70).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

ЗАРЯ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА