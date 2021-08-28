С «пробуксовкой» вошла в новый сезон «Заря», растеряв немало очков в Премьер-лиге и «понизив» уровень своего европейского турнира. А вот «Ворскла», напротив, расставшись с Лигой Конференций, в чемпионате очень даже стабильна и пребывает в лидирующей группе.

Ворскла

Впрочем, если объективно, соперники по УПЛ у полтавчан пока что были попроще. Так, в прошлом туре «Ворскла» переиграла дома новичка элиты – «Металлист 1925» (2:0). И без боя тут не обошлось! В начале второго тайма при счете 1:0 гости имели прекрасный шанс сравнять счет, когда мяч в штрафной площадке хозяев угодил в руку Артему Челядину. Но удар Юрия Батюшина с «точки» ногами эффектно отбил Дмитрий Ризнык. Что и говорить, голкипер доказал справедливость вызова в национальную сборную и наверняка еще больше усилил интерес со стороны «Шахтера». На этой неделе полтавский клуб подписал контракт с люксембуржским полузащитником Венсаном Тиллем, который является братом выступающего за «Ворсклу» хавбека Оливье Тилля.

Заря

В луганской команде накануне визита «Ворсклы» основные разговоры были, бесспорно, о жеребьевке Лиги Конференций. Да, придется поскорее забыть неудачи с «Рапидом» и переключаться на баталии нового для Европы турнира. Тем более, соперники уготованы «Заре» также очень интересные – особенно «Рома» Жозе Моуриньо, который пять лет назад уже противостоял луганчанам на посту рулевого «Манчестера Юнайтед».

И все же, пока что уместно сосредоточиться на чемпионате, где нехватка очков на финише может оставить вообще без еврокубков. Победа в Мариуполе (4:3) в рамках предыдущего тура досталась команде во много благодаря мощному старту, ведь сохранить концентрацию на весь матч у «Зари» не вышло. Возможно, сказалась и травма Никиты Шевченко – голкипер не доиграл тот поединок, также, как и встречу с «Рапидом» в минувший четверг. Из положительных моментов отмечаем мячи Шахаба, наконец-то прервавшего «голевое молчание». Хотя, у иранского форварда в ходе матчей обычно столько моментов, что однозначную оценку эффективности его действий дать не так уж просто.

Комментарий

«Надеюсь, что та злость, которая осталась после игры с «Рапидом» поможет нам быстрее восстановиться и добиться позитивного результата в воскресенье», - сказал о предстоящем матче Виктор Скрипник.

Статистика встреч

В истории взаимоотношений соперников наблюдается абсолютное равенство: по 10 побед и 12 ничьих. На стороне «Зари» разве что разница забитых и пропущенных – 37:34. А вот в прошлом сезоне луганчане «Ворсклу» не обыгрывали – 0:0 в Запорожье и 2:4 в Полтаве. Правда, автор хет-трика в том поединке Владислав Кулач уже выступает за «Динамо».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Жуниньо, Громов, Назарина, Булеца, Кочергин, Гладкий, Шахаб.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Чеснаков, Бондаренко, Скляр, Тилль, Челядин, Якубу, Кане, Степанюк.

Прогноз на противостояние

Несмотря на турнирное положение и явные шероховатости в игре, все-таки «Заря» выглядит фаворитом воскресного матча. Сделаем прогноз, что вылет коллектива Виктора Скрипника из Лиги Европы только мобилизует луганчан, которые начнут показывать более стабильные результаты. Нашей ставкой будет победа «Зари» с коэффициентом 2.14 по линии Vbet.

29 августа, воскресенье