6-й тур
Заря
1 : 0
Ворскла
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

СКРИПНИК: «Надо оттолкнуться от психологической ямы, в которую мы попали»

Главный тренер «Зари» доволен победой

  • 30.08.2021 08:15
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СКРИПНИК: «Надо оттолкнуться от психологической ямы, в которую мы попали»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

«Заря» в рамках 6-го тура Украинской Премьер-лиги переиграла полтавскую «Ворсклу» (1:0). Наставник луганчан Виктор Скрипник поделился эмоциями.

«Бегали, старались, терпели. Чем отличается моя команда, тем что все эти трудности через себя пропускает. Первую игру официальную сыграли на ноль. Это тоже немаловажно для нас было. Те моменты, которые были в первом тайме – забываются, надо наигрывать, чтобы было дальше давление.

Хорошие замены были, вышли ребята, добавили, забили. Когда выигрываешь, то как-то легко разговаривать и рассказывать. Надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали. По физическим кондициям вопросов нет. Реализация, стандарты. «Ворскла» славится своими стандартами, мы и тут выдержали, так что большой комплимент команде», - сказал Скрипник. 

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Источник — ПроФутбол

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