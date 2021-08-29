В воскресенье, 29 августа, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало - в 19:30.

Обе команды уже успели опозориться в еврокубках. И если вылет «Ворсклы» от финского «КуПСа» уже успел немного призабыться, то четверговое поражение «Зари» от австрийского «Рапида» (2:3) до сих пор в памяти. Не так поражение, как ужасная игра - что в атаке, что в обороне. Правда, перед этим атака луганской команды неплохо показала себя, забив в прошлом туре «Мариуполю» четыре гола (защита, правда, пропустил трижды). «Ворскла» в 5 туре дома переиграла харьковский «Металлист 1925» (2:0) и до сих пор остается одной из двух команд, у которых нет поражений в этом сезоне. Посмотрим, сумеют ли луганские футболисты реабилитировать себя в глазах своих болельщиков? А, может, беспроигрышная серия «Ворсклы» продолжится?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Ворскла».