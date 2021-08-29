В воскресенье, 29 августа, состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» переиграла полтавскую «Ворсклу».
Украинская Премьер-лига. 6 тур.
«Заря» - «Ворскла» - 1:0.
Фримпонг, 83.
Обзор матча
Видео гола Фримпонга
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Заря).
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Источник — ТСН
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