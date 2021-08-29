6-й тур
Десна
0 : 4
Верес
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не хуже Динамо. Верес разгромил Десну в Чернигове

Коллектив Александра Рябоконя второй матч кряду пропустил четыре мяча

  • 29.08.2021 15:57
  • 3806 просмотров
  • 19 комментариев
Не хуже Динамо. Верес разгромил Десну в Чернигове
© УПЛ

С разными эмоциями завершали свои матчи команды в прошлом туре. «Десна» в Киеве не сумела оказать сопротивление «Динамо», проиграв со счетом 4:0, а «Верес» одержал первую победу после возвращения в элитный дивизион, обыграв «Минай». Несмотря на неудачу в столице Украины, черниговчане выдали мощный старт сезона: четыре победы в пяти матчах. Вряд ли недовольны результатами своей команды и ровенские болельщики. Ничьи в матчах с участниками еврокубков «Колосом» и «Ворсклой», уже упомянутая победа – вполне достойный результат для дебютанта.

По сравнению с киевским матчем тренерский штаб «Десны» сделал три изменения в стартовом составе. В центре обороны Масалова заменил Селин, а на острие атаки вместо Безбородько вышел Будковский. Также на скамейке запасных оказался Арвеладзе, а на правом фланге защиты вышел Болбат. Юрий Вирт ограничился двумя изменениями. Вместо Полюляха с первых минут на поле вышел Клёц, а Гегедоша, который оказался в клубном лазарете, в стартовом составе заменил Панасенко.

Встреча в Чернигове началась с неприятности для хозяев поля. Атака ровенчан завершилась прострелом с правого фланга, и Немчанинов точно пробил в ближний угол. Пропустив быстрый гол, черниговчане попытались перевести игру на половину поля соперников, но с созданием угроз воротам у подопечных Александра Рябоконя возникали проблемы. «Северяне» больше атаковали через правый фланг, где действовал Калитвинцев, но фланговые передачи Владислава не находили партнеров. Гости уверенно оборонялись, не забывая о скоростных контратаках.

А далее в первом тайме произошло то, чего вряд ли ожидали даже самые преданные болельщики ровенского клуба. В середине первого тайма гости разыграли угловой – после навеса в штрафную Немчанинов скинул мяч во вратарскую, и Сергийчук пяткой нанес точный удар. А через десять минут «Верес» провел классную контратаку. Сергийчук на этот раз ассистировал Геннадию Пасичу, который довел счет до разгромного. Но и это было еще не все. Перед перерывом все тот же Сергийчук, который точно будет претендовать на звание лучшего игрока тура, заработал пенальти: Селин в штрафной сбил форварда. К 11-тиметровой отметке подошел Клёц, который не промахнулся. 0:4 после первого тайма – кто бы мог себе такое представить?

В перерыве тренерский штаб «Десны» сделал две перестановки: вместо Сафронова и Болбата в игру вступили Арвеладзе и Безбородько. Но задача у черниговчан на второй тайм стояла архисложная. К чести «северян», они попытались исправить ситуацию. Они сразу завладели преимуществом, пытаясь угрожать воротам соперников. После удара Арвеладзе мяч пролетел немного выше перекладины, а Тотовицкому пробить из пределов штрафной не дали. «Верес» отвечал острыми контратаками, одна из которых едва не завершилась голом Евгения Пасича. Был близок к успеху Будковский, который из пределов штрафной пробил рядом с «девяткой».

С приближением финального свистка атаки хозяев поля выглядели все более безнадежно. А гостей результат более чем устраивал, и они не особо стремились атаковать. Сенсационный счет, установленный ровенчанами в первом тайме, так и не изменился. А после двух крупных поражений (особенно, сегодняшнего) можно уже и говорить о кризисе в игре команды Рябоконя.

В следующем туре чемпионата, который состоится через две недели, «Десну» ждет непростой выезд в Полтаву на матч с «Ворсклой», а «Верес» будет проводить домашний поединок со «Львовом».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Десна» – «Верес» - 0:4

Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клец, 45+1 (пен.)

 Сафронов, 39, Селин, 84, Завийский, 90 – Г. Пасич, 26, Кучеров, 69, Гечев, 90+1

«Десна»: Литовка – Болбат (Безбородько, 46), Селин, Цымбалюк, Сафронов (Арвеладзе, 46) – Домбровский – Картушов, Завийский, Тотовицкий (Дегтярев, 82), Калитвинцев (Волошин, 74) – Будковский (Шевцов, 74).

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Петько, 77), Клец (Полюлях, 68) – Г. Пасич, Панасенко (Тимофеенко, 82), Е. Пасич – Сергийчук (Гечев, 82).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Удары (в створ): 9 (2) – 11 (5)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 3 – 3.

ДЕСНА-ВЕРЕС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 29.08.2021 17:18
    0
    Динамо думало что только оно может накидать полный кошак голов слабакам всяким
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 29.08.2021 17:15 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 29.08.2021 16:46
    А где же третья сила ?
    Пока что в Первой лиге)
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 29.08.2021 17:05
    0
    Есть повести и печальнее на свете.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 29.08.2021 16:46
    +2
    А где же третья сила ?
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 29.08.2021 16:44
    0
    Жалко Десну(такой супер старт в начале сезона),а сейчас такой ранний СПАД игры!!!!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 29.08.2021 16:38
    +3
    Молодці. Радіємо з Вересом за класну перемогу. Успіхів команді і нашому земляку Вірту.
    Ссылка
    Ігор Гомончук
    online
    Ігор Гомончук, 29.08.2021 16:23
    +5
    нарешті. от вам і Верес......
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 29.08.2021 16:14
    +4
    lenares85, 29.08.2021 16:11
    Игрой на контру попахивает
    А те, як у ці хвилини Гент Брюгге громить, на що тоді схоже? До речі Безус теж приклався.
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.08.2021 16:12
    +11
    УПЛ-это Динамо и Шахта остальное-1 лига
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 29.08.2021 16:11
    -4
    Игрой на контру попахивает
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    Oleh Nahornyi, 29.08.2021 16:11
    +4
    Верес молодці!!!Нерешті...нарешті увірвались в УПЛ)))Браво,що тут скажеш!!!!
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 16:09
    -3
    Печальное зрелище. Группа лидеров очень рано разваливается на глазах.
    ФКА -2 с ЧО, Десна - два погрома подряд, сегодня Заря - Ворскла, и Полтава тоже может лишиться очков. А Заря со старта в эту группу не попала, как и Колос. Так пелетон к ноябрю всех проглотит. И опять унылое противостояние Динамо - Шахтёр.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 29.08.2021 16:08
    +2
    А где нытьё про пенали?
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 29.08.2021 16:05
    +2
    KoPoJIb_KpoToB, 29.08.2021 16:04
    Это точно Десна играла ?
    Ну наче Будківський з Тотовицьким були на полі.
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 29.08.2021 16:04
    +8
    Это точно Десна играла ?
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 29.08.2021 16:03
    0
    Весь чемпионат попахивает туалетами из Гидропарка
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 29.08.2021 16:03
    +8
    Pixelman, 29.08.2021 15:59
    Чем то попахивает...
    Якщо не з кухні, то співчуваю.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 29.08.2021 16:02
    +2
    Pixelman, 29.08.2021 15:59
    Чем то попахивает...
    "попахував" вчора Колос. Верес сьогодні красунчики
    Ссылка
    Pixelman
    online
    Pixelman, 29.08.2021 15:59
    +6
    Чем то попахивает...
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