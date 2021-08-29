6-й тур
Десна
0 : 0
Верес
29.08.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Десна – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.08.2021 06:59
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Десна – Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В воскресенье, 29-го августа, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона «им. Ю. Гагарина», начало в 14:00.

Подопечные Александра Рябоконя в прошлом туре совершенно ничего не смогли показать в матче против действующего чемпиона Украины, поэтому в матче против коллектива Юрия Вирта попытаются наверстать упущенное. Однако, «красно-черные» уже успели зарекомендовать себя в качестве крайне неуступчивого коллектива, поэтому будут стараться подловить оппонентов даже на незначительной ошибке. «Верес» уже познал вкус побед по возвращению в УПЛ, поэтому теперь остается лишь вопросом времени завоевание ими очередных трех очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Верес».

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Александр Снитко, Sport.ua

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