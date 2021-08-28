В воскресенье, 29 августа, в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черниговская «Десна» и ровенский «Верес». Стартовый свисток харьковского рефери Дмитрия Панчишина прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Десна

По итогам предыдущего тура подопечные Александра Рябоконя утратили уникальный статус коллектива, который до этого не знал потерь очков на внутренней арене в новом сезоне. Стартовый рывок «северян» удалось остановить исключительно действующему чемпиону страны, киевскому «Динамо», причем это поражение (0:4) достаточно сильно ударило по моральному настроению команды из Чернигова.

«Десна» достаточно долгое время сохраняла за собой статус одной из лучших оборон нового сезона УПЛ, однако результат игры на поле стадиона им. В. Лобановского подкорректировал ее статистику далеко не в лучшую сторону. Впрочем, по одной лишь провальной игре против действительно сильного соперника не стоит судить о том, что команда Рябоконя достигла какого-то потолка в своем текущем прогрессе. Так или иначе, но матч против столичного клуба был первым максимально серьезным испытанием для данного коллектива в летнем сезоне.

Верес

Что же касается коллектива Юрия Вирта, то он на поле закарпатского «Миная» в прошлом туре сыграл ровно так, как мы и предсказывали неделей ранее – скромная, но от этого не менее важная, первая победа после возвращения в «элиту» была добыта при минимальном преимуществе (1:0) над соперниками. «Красно-черные» и в предыдущих матчах показывали, что являются предельно неуступчивым оппонентом, но им чего-то постоянно не хватало. Но теперь, когда «Верес» попробовал вкус успеха, соперникам придется противостоять еще и ободряющему психологическому шлейфу от достигнутого ровенчанам успеха.

Единственное, что серьезно беспокоит в игре «красно-черных», так это незыблемость тактики максимально простого футбола в их исполнении, чего оказалось вполне достаточно для того, чтобы обеспечить отставку Анатолия Бессмертного, однако вряд ли хватит для противостояния «Десне», да еще и на ее поле. Против киевского «Динамо», к слову, такой подход не дал ровным счетом ничего – те же 0:4, как и у соперников по предстоящей игре.

К слову, в предстоящем матче Юрий Вирт будет вынужден обходиться без Виталия Дахновского, которому уже постфактум дали два матча дисквалификации за грубый фол в конце предыдущей игры против «Минай».

История встреч

Футбольные пути «Десны» и «Вереса» ранее пересекались целых 14 раз в рамках различных состязаний. Наблюдается равенство между командами в плане добытых результатов – 5 побед черниговчан против шести успехов ровенчан, при трех ничьих. Последний раз соперники играли в товарищеском матче этим летом – игра завершилась победой «Десны» со счетом 2:0. За «северян» забивали Андрей Тотовицкий и Тарас Завийский.

Фемида

Поединок было доверено провести харьковскому рефери Дмитрию Панчишину, на счету которого ранее было только три матча УПЛ. Один из них – в новом сезоне, и даже с участием одного из клубов из предстоящей игры. «Верес» отобрал очки у ковалевского «Колоса» (0:0). С «Десной» данный рефери еще не пересекался.

Ориентировочные составы

«Десна»: Литовка – Масалов, Сафронов, Цымбалюк, Завийский – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев – Безбородько.

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Гечев, Е. Пасич – Сергийчук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что черниговчане в этом поединке попытаются победить с минимальным количеством затраченных усилий. Нашей ставкой будет позиция – «Десна» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.18 по линии Vbet.

29 августа, воскресенье