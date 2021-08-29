В поединке 6-го тура чемпионата Украины по футболу «Верес» на выезде разбил черниговскую «Десну» со счетом 4:0. Стоит отметить, что в первых пяти сыгранных турах команда из Ровно забила всего три мяча.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Десна» — «Верес» — 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Пасич, 35, Клец, 45+1, с пенальти
Обзор матча
0:1, Немчанинов, 4
0:2, Сергийчук, 25
0:3, Пасич, 35
0:4, Клец, 45+1, с пенальти
События матча
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Клёц (Верес).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Немчанинов (Верес).
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Источник — Футбол 1/2/3
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