6-й тур
Десна
0 : 4
Верес
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Десна — Верес — 0:4. Прорвало! Видео голов и обзор матча

Гости всухую разгромили хозяев в поединке 6-го тура УПЛ

  • 29.08.2021 16:23
  • 1396 просмотров
  • 0 комментариев
Десна — Верес — 0:4. Прорвало! Видео голов и обзор матча
© ФК Верес

В поединке 6-го тура чемпионата Украины по футболу «Верес» на выезде разбил черниговскую «Десну» со счетом 4:0. Стоит отметить, что в первых пяти сыгранных турах команда из Ровно забила всего три мяча.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Десна» — «Верес» — 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Пасич, 35, Клец, 45+1, с пенальти

Обзор матча

0:1, Немчанинов, 4

0:2, Сергийчук, 25

0:3, Пасич, 35

0:4, Клец, 45+1, с пенальти

События матча
45' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Клёц (Верес).
35' ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
25' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
4' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Немчанинов (Верес).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности