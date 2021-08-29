Юрий ВИРТ – о разгроме Десны: «Это тот Верес, который я хотел бы видеть»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт подытожил игру своих подопечных в победном выездном поединке против «Десны» (4:0):



- Приятно побеждать. И еще приятнее уверенно побеждать такие команды, как «Десна». Сегодня мы показали качественный футбол, очень дисциплинированно сыграли. Серьезно готовились к этой игре, к фланговой игры соперника. Знали, что нужно выигрывать верховую борьбу.



Сегодня мы провели идеальный первый тайм. Игра удавалась. Все отработали на пятерку.



Мы немного перестроились перед этой игрой. Михаил Шестаков и Роберт Гегедош - травмированы. Поэтому мы играли с одним нападающим - Михаилом Сергийчуком. Сергей Панасенко ему помогал. И центр поля прекрасно сыграл.



Эта победа придаст нам уверенности. И мы с оптимизмом двигаться дальше. Это тот «Верес», который я хотел бы видеть. Хорошо сыграли в обороне против очень квалифицированных футболистов, продемонстрировали прекрасную реализацию, быстрые контратаки. Футболисты уверенно играли. Но нам есть еще над чем работать. Мы можем еще добавить в качестве игры. Поэтому работать над собой.



Международная пауза позволит подлечиться травмированным. У нас будет муде мини-сбор в Венгрии. Проведем там две игры. Возможно, возьмем кого-то из команды U19. И готовиться ко «Львову».