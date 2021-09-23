ВИДЕО. Луческу отказался от коридора почета от Шахтера

Наставник «Динамо» пошел за серебряной наградой по быстрому пути

  • 23.09.2021 11:20
  • 2896 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Луческу отказался от коридора почета от Шахтера
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В матче за Суперкубок Украины донецкий «Шахтер» разгромил киевское «Динамо» со счетом 3:0.

По окончании поединка на церемонии награждения футболисты «Шахтера» сделали коридор почета для киевлян, однако главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пошел за серебряной наградой по быстрому пути.

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 23.09.2021 11:58
    0
    Нафиг ему те коридоры лицемеров
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    igogo
    igogo, 23.09.2021 11:56
    -1
    Ему могли бы и к скамейке принести.
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    Calm
    online
    Calm, 23.09.2021 11:51
    -1
    Дедушка прямолинейный просто. Зачем ему эти коридоры - пошел по прямой
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 23.09.2021 11:47
    -3
    Цыган, что с него взять🤷🏻‍♂️
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