ВИДЕО. Луческу отказался от коридора почета от Шахтера

В матче за Суперкубок Украины донецкий «Шахтер» разгромил киевское «Динамо» со счетом 3:0.
По окончании поединка на церемонии награждения футболисты «Шахтера» сделали коридор почета для киевлян, однако главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пошел за серебряной наградой по быстрому пути.
Источник — Sport.ua
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