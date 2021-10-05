ТОТОВИЦКИЙ: Ракицкий сыграл за дубль, а потом раздал 5 тысяч долларов

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий вспомнил историю, как вместе с Ярославом Ракицким играл за дубль «Шахтера».

«Помню, когда я был в дубле «Шахтера», Ярик Ракицкий за нас пару игр сыграл. Мы играли с «Зарей», они в том году как раз чемпионами стали. Мы очень хорошо играли, владение 80 на 20, кучу моментов не забили. Ракицкий за нас тогда играл. Я жил с Кулачем на квартире. После игры расстроенные. Звонит Ракицкий: «Привет, что делаете? Приезжайте в кафе, я с женой, поужинаем вместе». Мы приехали, поужинали. Он спрашивает: «Сколько у вас премиальные за игру?» Тогда, кажется, 600 на выезде и 400 долларов дома были премиальные.

Он достает пачку денег и говорит: «Вас 18 человек, раздадите тем, кто в составе по 400, кто на замене – по 200». Говорит: «Я сегодня играл, кайфанул от игры». Там было больше пяти тысяч долларов. Нам неловко стало брать деньги. Он говорит: «Пацаны, я от себя, от чистого сердца».

Была его жена - Оля. Она говорит: «Если Ярик дает, значит это не просто так. Возьмите и раздайте деньги команде». Мы с Кулачем на следующий день раздали всем.

Ярик классный пацан. Он еще бутсы завозил. У него, по-моему, контракт c Nike был. Он привез 15 пар, пацаны разобрали», - сказал Андрей Тотовицкий на ютуб-канале Трендец.