Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину

По информации СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу предоставил игрокам, которые не поехали в свои сборные, несколько выходных.

Сам Луческу покинул Украину и на несколько дней вернулся в Румынию.

После этого команда должна вернуться к тренировкам и будет ожидать возвращения сборников.

Ранее Луческу говорил, что у клуба была возможность организовать контрольный матч в другой стране, но от этой идеи решили отказаться.

Киевляне возобновят чемпионат 16 октября матчем против «Львова».