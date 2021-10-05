Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину

В клубе пауза на матчи сборных

  • 05.10.2021 18:28
  • 2111 просмотров
  • 1 комментарий
Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину
© fcdynamo.kiev.ua

По информации СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу предоставил игрокам, которые не поехали в свои сборные, несколько выходных.

Сам Луческу покинул Украину и на несколько дней вернулся в Румынию.

После этого команда должна вернуться к тренировкам и будет ожидать возвращения сборников.

Ранее Луческу говорил, что у клуба была возможность организовать контрольный матч в другой стране, но от этой идеи решили отказаться.

Киевляне возобновят чемпионат 16 октября матчем против «Львова».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 05.10.2021 19:40
    0
    Румынские трамваи напряглись от этой новости)
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