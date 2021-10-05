Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину

По информации СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу предоставил игрокам, которые не поехали в свои сборные, несколько выходных.
Сам Луческу покинул Украину и на несколько дней вернулся в Румынию.
После этого команда должна вернуться к тренировкам и будет ожидать возвращения сборников.
Ранее Луческу говорил, что у клуба была возможность организовать контрольный матч в другой стране, но от этой идеи решили отказаться.
Киевляне возобновят чемпионат 16 октября матчем против «Львова».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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