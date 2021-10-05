Игорь СУРКИС: «Судьба Динамо в еврокубках решится в матчах с Барселоной»

Президент «Динамо» Игорь Суркис уверен, что именно в двух матчах с «Барселоной» будет определена дальнейшая судьба киевлян в еврокубках.
«Это была одна из ключевых игр в чемпионате, «Шахтер» хотел догнать нас. Считаю, что ничья является сейчас хорошим результатом. Что касается поражения от «Баварии», то нет непобедимых команд. «Бавария» проиграла в этом туре чемпионата».
«А скоро нас ждут матчи с «Барселоной», где, я думаю, вообще все решится в нынешних еврокубках для нас. Будем мы в Лиге чемпионов играть дальше или в Лиге Европы. Или вообще вылетим», - сказал Суркис.
«Барселона» неудачно начала групповой этап Лиги чемпионов, проиграв 0:3 «Баварии» и «Бенфике».
Источник — ФК Динамо Киев
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