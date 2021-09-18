Петраков не вызвал Малиновского, Скрипник близок к отставке

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 сентября.

1. Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ

Хавбек «Аталанты» остался вне списка на матчи с Финляндией и Боснией

2A. Выстрел себе в ногу! Журналист покритиковал Петракова за игнор Малиновского

Главный тренер сборной Украины объявил состав на матчи квалификации ЧМ

2B. Виктор ВАЦКО: «Если Петраков не достигнет результата — окажется под конем»

Специалист поделился мнением о решении наставника сборной не вызывать Малиновского

3A. Источник: Скрипник может досрочно покинуть Зарю

У команды проблемы в нынешнем сезоне

3B. Александр СЕВИДОВ: «Скрипник готов к уходу из Зари»

Известный тренер – о будущем Виктора Скрипника

4. САБО: «Заря – это не команда, это х***я какая-то. Стыдно смотреть, бл***»

Эксперт не спал всю ночь после поражения луганского клуба от «Буде-Глимта»

5. Под аккомпанемент ливня. Десна на последних минутах вырвала победу у Руха

Решающий гол забил Андрей Тотовицкий

6. Первая потеря очков. Металлист в большинстве не сумел дожать Полесье

Подопечные Кучера пропустили в начале игры и забили только после удаления

7. Кубок открытия. Донбасс в результативном матче обыграл Сокол

Команды забросили 9 шайб

8. Известно, сколько получат игроки и тренеры Шерифа за победу над Шахтером

Команда Юрия Вернидуба разделит один миллион евро

9. Таблица коэффициентов УЕФА. Потерян реальный шанс обогнать Россию

Франция опередила Португалию и вернула себе место в топ-5

10. В погоне за рекордами. Роналду и еще 9 действующих топ-бомбардиров сборных

Блогер Sport.ua – о лучших действующих бомбардирах на уровне сборных