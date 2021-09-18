Петраков не вызвал Малиновского, Скрипник близок к отставке

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 сентября.
1. Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ
Хавбек «Аталанты» остался вне списка на матчи с Финляндией и Боснией
2A. Выстрел себе в ногу! Журналист покритиковал Петракова за игнор Малиновского
Главный тренер сборной Украины объявил состав на матчи квалификации ЧМ
2B. Виктор ВАЦКО: «Если Петраков не достигнет результата — окажется под конем»
Специалист поделился мнением о решении наставника сборной не вызывать Малиновского
3A. Источник: Скрипник может досрочно покинуть Зарю
У команды проблемы в нынешнем сезоне
3B. Александр СЕВИДОВ: «Скрипник готов к уходу из Зари»
Известный тренер – о будущем Виктора Скрипника
4. САБО: «Заря – это не команда, это х***я какая-то. Стыдно смотреть, бл***»
Эксперт не спал всю ночь после поражения луганского клуба от «Буде-Глимта»
5. Под аккомпанемент ливня. Десна на последних минутах вырвала победу у Руха
Решающий гол забил Андрей Тотовицкий
6. Первая потеря очков. Металлист в большинстве не сумел дожать Полесье
Подопечные Кучера пропустили в начале игры и забили только после удаления
7. Кубок открытия. Донбасс в результативном матче обыграл Сокол
Команды забросили 9 шайб
8. Известно, сколько получат игроки и тренеры Шерифа за победу над Шахтером
Команда Юрия Вернидуба разделит один миллион евро
9. Таблица коэффициентов УЕФА. Потерян реальный шанс обогнать Россию
Франция опередила Португалию и вернула себе место в топ-5
10. В погоне за рекордами. Роналду и еще 9 действующих топ-бомбардиров сборных
Блогер Sport.ua – о лучших действующих бомбардирах на уровне сборных
Источник — Sport.ua
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