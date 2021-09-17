Таблица коэффициентов УЕФА. Потерян реальный шанс обогнать Россию

Франция опередила Португалию и вернула себе место в топ-5

  • 17.09.2021 11:20
  • 3182 просмотра
  • 28 комментариев
Таблица коэффициентов УЕФА. Потерян реальный шанс обогнать Россию
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

 В мид-уик с 14 по 16 сентября сыграны матчи 1-го тура группового раунда еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина продолжает борьбу за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

 Украина тремя клубами взяла на неделе только одно очко.   Киевское «Динамо» в Лиге чемпионов сыграло вничью против португальской «Бенфики» (0:0), а вот   «Шахтер» на выезде проиграл молдовскому «Шерифу» (0:2). В Лиге конференций луганская «Заря» уступила норвежскому «Буде-Глимт» (1:3).

  • Украина осталась на 11-й позиции с результатом 30.401

При этом был потерян реальный шанс обогнать Россию (30.882), у которой тремя клубов тоже набрано только одно очко (ничья «Локомотива», поражения «Зенита» и «Спартака»).

Отметим, что Франция опередила Португалию (у которой потеряны два клуба в евросезоне) и вернула себе место в топ-5 лучших лиг Европы, но разница в полбалла предполагает, что борьба еще впереди.

Борьба за топ-10 в рейтинге УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 17.09.2021 12:29
    0
    Другие страны за счет той конференции и набирают очки. Какой нужен соперник, чтобы Заря не пропустила 3 гола. Рапид, Буде...Здесь смело 8 очков можно было брать в группе. как делают ЛАСК, Гент, сербы...
    А Россию и так обгонят, только толку. Главное, чтобы Ворскла и Колос не проходили в Европу. С их футболом 90-х. Бороться и терпеть.
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    Pavlo Kolejchuk
    online
    Pavlo Kolejchuk, 17.09.2021 12:28
    0
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:27
    Дед пердед,Шахта в Европе весной ,а дынамо в ж...пe можешь даже н@Sрать под себя от злости ну так будет ,
    За новим регламентом третє місце в групі ЛЧ означає не плей-офф Ліги Європи, а плей-офф з Лігою Європи! Тобто з ЛЧ вісім третіх команд зарубав з вісьмома другими командами ЛЕ і тільки потім складуть компанію восьми першим командам ЛЕ.
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    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:27
    -1
    DK1961, 17.09.2021 12:23
    Вы не только в евровесну не попадете, вы даже 2 место в чемпионате не займете. А своими влажными мечтами делись с форевками, ак какашками и прочими вам подобными. Это все, что вам осталось
    Дед пердед,Шахта в Европе весной ,а дынамо в ж...пe можешь даже н@Sрать под себя от злости ну так будет ,
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    DK1961
    online
    DK1961, 17.09.2021 12:23
    +1
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:18
    не переживайте шахта оступилась бывает , ну как всегда принесет больше очей в копилку страны,скриньте шахта весной 100% в европе,а дынамо как всегда в ж....пе
    Вы не только в евровесну не попадете, вы даже 2 место в чемпионате не займете. А своими влажными мечтами делись с форевками, ак какашками и прочими вам подобными. Это все, что вам осталось
    Ссылка
    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:18 (изменен)
    -4
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:46
    Динама наберёт меньше Шерифа ,а Шахтер больше Шереифа)и как всегда самой слабой командой станет Динаме
    💯 %%%
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    DK1961
    online
    DK1961, 17.09.2021 12:18
    +1
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:36
    самая слабая Динама!
    Клон, а не ты ли самый слабый клон?
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    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:18
    -3
    не переживайте шахта оступилась бывает , ну как всегда принесет больше очей в копилку страны,скриньте шахта весной 100% в европе,а дынамо как всегда в ж....пе
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    Fender
    online
    Fender, 17.09.2021 12:12
    +5
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:57
    Если Динаме наберёт меньше Шерифа ,оно слабей Шерифа
    А если Шахтер наберет меньше Шерифа то дно пробито будет или это будет пробитие из под дна очередного дна?
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    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 17.09.2021 12:12
    +4
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:57
    Если Динаме наберёт меньше Шерифа ,оно слабей Шерифа
    Все может быть, ведь у ДК нету в группе халявных очей в виде нулевого ШД, тут Шерифу повезло. 4-6 наберут на легке, за счет ШД
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    vicktor5891
    online
    vicktor5891, 17.09.2021 12:11
    +6
    aleks19826, 17.09.2021 11:55
    Клоуни. Ви за руськими ганяйтесь, а австріяк і шотландців, бо от то позор. Скоро норвеги вже нас опустять у рейтингу і поляки, бо там тільки розквіт, а в нас глибокий занепад
    та не нужно вообще ни за кем гоняться.Таблица коэффициентов-это показатель уровня и силы наших команд,а не соревнование.Он,по большому счету,никому,кроме Шахты и ДК не нужен-это им нужны места в ЛЧ-остальным нашим клубам до лампы это всё.Выше головы не прыгнешь.Будем ниже норвегов?Ну что ж-значит такой уровень нашего футбола,ничего не поделаешь.Будут две команды в еврокубках играть-хоть без нервов и позора будем футбол смотреть.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.09.2021 12:02
    +10
    vicktor5891, 17.09.2021 11:58
    а нужно ли нам обгонять Россию?Если только исключительно из патриотических соображений.Других причин не вижу.Вон Россия сейчас позорится по всем фронтам(за исключением разве что Локомотива).Так у них объективно команды посильнее и побогаче наших в еврокубках играют(если не брать ДК и Шахтер).Так все равно ж отхватывают.Куда ж нашим Колосам и Ворсклам рыпаться?Нам,судя по всему,и трёх команд в еврокубках-многовато.😒
    Нам сугубо из принципа и исключительно для делегации чемпиона на прямую в ЛЧ, в остальном нам и 2-3 путевки суммарно хватило бы с головой.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.09.2021 12:01
    +9
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:57
    Если Динаме наберёт меньше Шерифа ,оно слабей Шерифа
    Логика 1ОО %
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    vicktor5891
    online
    vicktor5891, 17.09.2021 11:58
    -1
    а нужно ли нам обгонять Россию?Если только исключительно из патриотических соображений.Других причин не вижу.Вон Россия сейчас позорится по всем фронтам(за исключением разве что Локомотива).Так у них объективно команды посильнее и побогаче наших в еврокубках играют(если не брать ДК и Шахтер).Так все равно ж отхватывают.Куда ж нашим Колосам и Ворсклам рыпаться?Нам,судя по всему,и трёх команд в еврокубках-многовато.😒
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:57
    -10
    Alex86 1, 17.09.2021 11:55
    Парадокс, но стебали в прошлом году ДК за ференц, с которым они взяли в итоге 4 очка и должны были взять все 6, но то лажно уже, а сами вдули самому слабому дебютанту, при чем без шансов и отдали 3 очка уже.
    Если Динаме наберёт меньше Шерифа ,оно слабей Шерифа
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 17.09.2021 11:55
    -8
    Клоуни. Ви за руськими ганяйтесь, а австріяк і шотландців, бо от то позор. Скоро норвеги вже нас опустять у рейтингу і поляки, бо там тільки розквіт, а в нас глибокий занепад
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.09.2021 11:55
    +12
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:36
    самая слабая Динама!
    Парадокс, но стебали в прошлом году ДК за ференц, с которым они взяли в итоге 4 очка и должны были взять все 6, но то лажно уже, а сами вдули самому слабому дебютанту, при чем без шансов и отдали 3 очка уже.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:46
    -15
    Динама наберёт меньше Шерифа ,а Шахтер больше Шереифа)и как всегда самой слабой командой станет Динаме
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 17.09.2021 11:45
    +5
    тут нечего заниматься подсчетами и комментировать, очевидно падение уровня укр футбола до уровня Молдовы и Казахстана. Просто позор.
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 17.09.2021 11:45
    -15
    Fender, 17.09.2021 11:43
    Думай лучше о том, чтобы твой Шахтер набрал очки и не лезь со своим недотроллингом к чужим командам.
    Динамо наберёт меньше Шерифа
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    Fender
    online
    Fender, 17.09.2021 11:44
    +9
    vicktor5891, 17.09.2021 11:43
    ну с вашей помощью-не исключено
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