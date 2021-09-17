Таблица коэффициентов УЕФА. Потерян реальный шанс обогнать Россию

В мид-уик с 14 по 16 сентября сыграны матчи 1-го тура группового раунда еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина продолжает борьбу за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

Украина тремя клубами взяла на неделе только одно очко. Киевское «Динамо» в Лиге чемпионов сыграло вничью против португальской «Бенфики» (0:0), а вот «Шахтер» на выезде проиграл молдовскому «Шерифу» (0:2). В Лиге конференций луганская «Заря» уступила норвежскому «Буде-Глимт» (1:3).

Украина осталась на 11-й позиции с результатом 30.401

При этом был потерян реальный шанс обогнать Россию (30.882), у которой тремя клубов тоже набрано только одно очко (ничья «Локомотива», поражения «Зенита» и «Спартака»).

Отметим, что Франция опередила Португалию (у которой потеряны два клуба в евросезоне) и вернула себе место в топ-5 лучших лиг Европы, но разница в полбалла предполагает, что борьба еще впереди.

Борьба за топ-10 в рейтинге УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)