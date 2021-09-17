В погоне за рекордами. Роналду и еще 9 действующих топ-бомбардиров сборных

Криштиану Роналду недавно стал лучшим бомбардиром на уровне сборных, побив рекорд иранца Даеи. Теперь на счету 36-летнего португальца 111 точных выстрелов в футболке своей национальной команды и вряд ли этот рекорд смогут побить в ближайшее время. Впрочем, не только португалец переписывает историю по голам за национальную команду, но и многие другие из ныне действующих игроков уже побили многолетние рекорды, установленные своими предшественниками.

Вашему вниманию 10 бомбардиров, которые вписали свою фамилию в историю футбола на уровне национальных сборных по забитым голам.

Криштиану РОНАЛДУ

Страна: Португалия

Матчи: 180

Голы: 111

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный португалец проводит 19 сезон в футболке сборной. Дебютировал за национальную команду Криштиану Роналду в далеком 2003 году в товарищеской игре против сборной Казахстана (1:0), заменив в перерыве легендарного Луиша Фигу. Счет забитым мячам нападающий открыл на домашнем Евро-2004 в матче с будущими триумфаторами турнира, сборной Греции, которым португальцы проиграли со счетом 1:2. В дальнейшем молодой талант начал регулярно поражать ворота соперников. К званию лучшего бомбардира сборной Португалии за всю историю Криштиану Роналду шел 11 лет. 5 марта 2014 года в товарищеской игре против камерунцев (5:1) в то время форвард «Реала» сделал дубль в ворота африканцев, тем самым на два мяча опередив тогдашнего рекордсмена Педро Паулету, который имел в активе 47 голов за сборную. Сейчас у нападающего «Манчестер Юнайтед» за плечами 180 игр и рекордные 111 голов за национальную команду Португалии, с которыми он является не только лучшим бомбардиром в истории португальского, но и всего мирового футбола на уровне сборных.

Александар МИТРОВИЧ

Страна: Сербия

Матчи: 66

Голы: 43

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард лондонского «Фулхэма», который сейчас выступает в Чемпионшипе, звезд с неба никогда не хватал. А вот на уровне национальной команды он стал настоящим охотником за голами, отличаясь едва ли не в каждой игре. Свой поход за званием лучшего бомбардира сборной Сербии Александар начал в 18-летнем возрасте. В выездной игре отбора к ЧМ-2014 против бельгийцев (1:2) молодой форвард тогда еще «Партизана» вышел в основе и был заменен на 66-й минуте, ничем особым, кроме желтой карточки, не отметившись. А вот уже в третьем матче этого же отборочного цикла со сборной Хорватии (1:1) отметился дебютным голом. Сначала результативность форварда была, мягко говоря, посредственной. В первых 20 встречах за национальную команду Сербии Александар Митрович забил всего 3 мяча. После этого серба «прорвало» и в 62-й игре за «белых орлов» он повторил рекорд результативности Степана Бобека (38 точных ударов за сборную), а в следующем матче -против португальцев (2:2), который состоялся 27 марта 2021 года, Митрович стал лучшим бомбардиром сборной Сербии за всю историю. Сейчас на счету 26-летнего форварда «Фулхэма» уже 43 мяча в 66 матчах в футболке сербской дружины.

Лионель МЕССИ

Страна: Аргентина

Матчи: 153

Голы: 79

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2005 году тренер Ла Альбиселесте с украинскими корнями Пекерман вызвал молодого таланта во взрослую команду и 17 августа в товарищеском матче против венгров Лионель Месси дебютировал за национальную сборную Аргентины. Впрочем, дебют стал настоящим кошмаром для Лео, ведь, выйдя на замену на 63-й минуте, он за 40 секунд своего пребывания на поле «Ференц Пушкаша» умудрился получить прямую красную карточку. К счастью, данное «приключение» не сломило 18-летнего игрока, и в дальнейшем он стал звездой мирового масштаба.

Дебютный гол за сборную Месси забил в шестой игре за национальную команду. А к рекорду Габриэля Батистуты (54) по забитым голам за Ла Альбиселесте Лео шел 11 лет. 21 июня 2016 года в полуфинале Кубка Америки-2016 против сборной США (4:0) Лионель Месси на один гол превзошел достижение Батигола, став лучшим бомбардиром сборной Аргентины в истории. 10 сентября в отборе к ЧМ-2022 против команды Боливии (3:0) Лео сделал седьмой хет-трик в футболке национальной команды, доведя бомбардирский рекорд до 79 голов за карьеру. Интересно, что тем самым он побил рекорд Пеле, став самым результативным игроком Южной Америки в истории по забитым голам за сборную.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Страна: Польша

Матчи: 125

Голы: 72

Getty Images/Global Images Ukraine

Предыдущий рекорд по забитым мячам за сборную Польши был установлен в далеком 1980 году Влодзимежем Любаньским. Легендарный форвард в своей последней игре за «бело-красных» реализовал пенальти в товарищеской игре против сборной Чехословакии (1:1) и довел счет забитых голов за национальную команду до 48.

Через 18 лет свою первую игру за польскую дружину в отборе к ЧМ-2010 провел 20-летний нападающий «Леха» Роберт Левандовски, сразу отметившись забитым голом в ворота Сан-Марино. С этого момента начался поход за рекордом по забитым мячам за сборную Польши для Роберта. На это он потратил 9 лет и в 90-й игре за «бело-красных» рекорд Любаньского был побит. Это произошло в поединке отбора на ЧМ-2018 против сборной Армении (6:1). Первый из трех голов форварда в ворота Григора Меликсетяна стал повторением достижения Любаньского, а второй - 49-м в футболке «белых орлов». С тех пор Роберт Левандовски не сбавляет оборотов, увеличивая голевой задел бешеными темпами. Сейчас на его счету рекордные 72 мяча в 125 играх за национальную команду.

Ромелу ЛУКАКУ

Страна: Бельгия

Матчи: 100

Голы: 67

Getty Images/Global Images Ukraine

Старший из братьев Лукаку – Ромелу - впервые надел футболку национальной сборной в 16-летнем возрасте. Тогдашний наставник «красных дьяволов» Дик Адвокаат вызвал юного форварда «Андерлехта» на товарищескую игру против сборной Хорватии (1:1). Свой первый гол и сразу дубль юный форвард записал на свой счет в восьмой по счету игре, с Россией (2:0). Стоит отметить, что в дальнейшем именно этой команде вместе с исландцами Лукаку забьет больше всего мячей в футболке сборной - по 5. После дубля в ворота Игоря Акинфеева нынешний форвард «Челси» попал в черную полосу, почти не забивая голов. Всего в первых 22 матчах за национальную команду отличился лишь тремя точными выстрелами. Впрочем, в дальнейшем положение дел у «черной пантеры» наладилось, и он начал поражать ворота соперников с высокой стабильностью.

До 2017 года в бельгийском футболе рекордсменами сборной по забитым голам были двое легендарных игроков - Поль ван Химст и Бернар Ворхоф, которые забили по 30 мячей. 14 ноября 2017 многолетний рекорд был побит нашим героем. В товарищеской игре против японцев Лукаку забил единственный гол в игре, который стал для нападающего 31-м в футболке сборной Бельгии. Позже, в ноябре 2019-го, подвинул со второго-третьего мест бывших рекордсменов и Эден Азар. 28-летний Лукаку пока имеет в своем активе 67 точных выстрелов в 100 матчах за национальную команду и, похоже, останавливаться на этом не собирается.

Алексис САНЧЕС

Страна: Чили

Матчи: 139

Голы: 46

Getty Images/Global Images Ukraine

Алексис Санчес дебютировал за сборную Чили в 2006 году, когда ему было 17 лет. Санчесу удалось поиграть с самим Марсело Саласом - лучшим на тот момент бомбардиром сборной Чили (37 голов), когда тот в 2007 завершал активные выступления на международном уровне. Вряд ли тогдашний наставник Ла Рохи Марсело Бьелса мог представить, что через 11 лет именно Алексис Санчес станет лучшим снайпером чилийцев в истории. За 15 лет активных выступлений в составе национальной команды атакующий полузащитник дважды сыграл на мундиале - в 2010 и 2014 годах, а в 2015-м и 2016-м стал обладателем Копа Америки. Даже если в клубах его дела шли недостаточно гладко, приезжая в сборную, Алексис перевоплощался и забивал голы на любой вкус. 28 марта 2017 в матче отбора к ЧМ-2018 в то время игрок лондонского «Арсенала» отметился голом в ворота Венесуэлы (3:1), который стал для него 37-м в футболке сборной. Тем самым он сравнялся по мячам за национальную команду Чили с Саласом. В том же году на Кубке Конфедераций в игре с Германией (1:1) Алексис Санчес записал на свой счет результативный удар и с 38-ю точными выстрелами стал единоличным рекордсменом-бомбардиром сборной Чили. На данный момент игрок миланского «Интера» лишь увеличивает свой голевой задел в рядах чилийцев, имея в активе уже 46 голов в 139 матчах.

Луис СУАРЕС

Страна: Уругвай

Матчи: 123

Голы: 64

Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября 2011 года в матче против Парагвая (1:1) форвард сборной Уругвая Диего Форлан побил рекорд по забитым мячам за свою национальную команду, который установил Эктор Скароне 81 год назад. К тому времени у 24-летнего Луиса Суареса был в активе 21 мяч за сборную. Поэтому уже тогда было понятно, что именно El Pistolero должен в будущем легко превзойти достижение своего более старшего партнера по нападению. Уже в конце 2013 года на счету Луиса Суареса были рекордные 39 метких выстрелов, а сам игрок «Ливерпуля» продолжал штамповать голы, как в национальной команде, так и на клубном уровне. Всего выдающийся бомбардир современности забил более 500 голов на профессиональном уровне и завоевал множество трофеев на клубном уровне. Также стоит отметить единственный титул на уровне сборных, когда в 2011 он стал обладателем Копа Америки.

На данный момент 34-летний форвард мадридского «Атлетико» наклепал 64 мяча в 123 играх в футболке «небесно-голубых» и удерживает титул лучшего бомбардира в истории сборной Уругвая. Интересно, что его многолетний напарник по нападению Эдинсон Кавани тоже не прочь «достать» своего товарища. На счету игрока «Манчестер Юнайтед» такое же количество игр за национальную команду, 53 забитых мяча и почетное второе место в списке лучших снайперов сборной за всю историю.

Марек ГАМШИК

Страна: Словакия

Матчи:132

Голы: 26

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2007 году главный тренер сборной Словакии Ян Коцян вызвал игрока «Брешии» в состав главной команды страны. 7 февраля того же года в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера Марек провел свою первую игру против сборной Польши (2:2). А первый гол забил в ворота сборной Сан-Марино (7:0) 13 октября того же года в отборе к ЧЕ-2008. С тех пор без молодого хавбека игру сборной Словакии представить было невозможно. На ЧМ-2010 Гамшик в первом матче на турнире против Новой Зеландии вышел на поле с капитанской повязкой в ​​возрасте 22 года 323 дня и стал в то время четвертым в списке самых молодых капитанов, которые когда-либо играли на чемпионатах мира.

Долгое время рекордсменом сборной Словакии по забитым мячам за всю историю был Силард Немет, который выступал с 1996 по 2006 годы, и имел на счету 22 точных выстрела. В 2016-м его на один гол опередил Роберт Витек. Впрочем, 11 июня 2019 в отборочной игре к Евро-2020 против Азербайджана Гамшик сбросил с трона Роберта, забив 24 мяч в составе сборной Словакии. В 2021-м хавбек «Трабзонспора» провел 6 матчей за национальную команду, но пока ни в одном не отличился. Несмотря на это, он с 26-ю голами возглавляет список лучших снайперов в истории словацкой команды и также удерживает пальму первенства по проведенным матчам (132).

Гарет БЭЙЛ

Страна: Уэльс

Матчи: 99

Голы: 36

Getty Images/Global Images Ukraine

Гарета Бэйла начали вызывать в сборную Уэльса еще в 16-летнем возрасте, и его партнерами были такие игроки, как Райан Гиггз и Крейг Беллами. Первый мяч в футболке национальной команды Гарет забил уже в третьей игре в ворота сборной Словакии (1:5) 7 октября 2006 года. При этом вингер «Саутгемптона» стал самым молодым игроком в истории, который забивал за Уэльс. В течение 2010-х годов был ключевой фигурой в составе валлийской сборной и ее основной ударной силой в нападении. Во многом благодаря его усилиям команда успешно преодолела отбор на Евро-2016, только второй раз в своей истории став участником финальной части крупного международного турнира (после ЧМ-1958). На самом континентальном первенстве также был лучшим в команде, где отметился тремя мячами. 22 марта 2018 года в товарищеской игре против сборной Китая (6:0) сделал хет-трик, забив, в частности, свои 28-й и 29-й голы в форме сборной Уэльса, которые позволили ему, соответственно, повторить и превзойти голевое достижение Иана Раша и стать лучшим бомбардиром в истории этой национальной команды. Теперь на счету вингера «Реала» уже 36 голов в 99 матчах за «драконов».

Эдин ДЖЕКО

Страна: Босния и Герцеговина

Матчи: 116

Голы: 60

Getty Images/Global Images Ukraine

Долгое время лучшим бомбардиром сборной Боснии и Герцеговины с 22-ю мячами был Элвир Болич. Впрочем, в 2012 Эдин Джеко и Звездан Мисимович подвинули экс-рекордсмена на третье место. И если Звездан остановился на отметке в 25 голов за сборную, то Эдин Джеко, не сбавляя оборотов, продолжил отгружать гола в ворота соперников пачками. А дебютировал нынешний форвард миланского «Интера» в футболке сборной 2 июня 2007 года в домашней игре отбора к ЧЕ-2008 против Турции. Боснийцы тогда праздновали победу со счетом 3:2. Сам бомбардир сразу записал на свой счет гол. За 14 лет в футболке национальной команды Боснии и Герцеговины Эдин Джеко намного опередил своих конкурентов по бомбардирскому ремеслу. Так, после недавних отборочных матчей к ЧМ-2024 на его счету числится 60 точных ударов в 116 играх. Например, у второго в списке снайперов «сине-желтой» сборной Ибишевича на счету всего 28 голов.