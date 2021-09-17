Виктор ВАЦКО: «Если Петраков не достигнет результата — окажется под конем»

Специалист поделился мнением о решении наставника сборной Украины не вызывать Руслана Малиновского

  • 17.09.2021 19:34
  • 2257 просмотров
  • 11 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Если Петраков не достигнет результата — окажется под конем»
© Instagram. Виктор Вацко

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал решение и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова не вызывать 28-летнего хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на ближайшие матчи национальной команды.

«В футболе уровня национальных сборных значение имеет только результат!

Александр Петраков, не вызвав Руслана Малиновского на ближайшие матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, показал, что не готов идти на компромиссы и добровольно отказался от услуг одного из сильнейших украинских футболистов современности.

К сожалению, наша, по-футбольному богатая талантами, но также по-футбольному скупая на возможности, страна не может похвастаться большим количеством футболистов высокого класса. И разбрасываться такими — огромная роскошь, на мой взгляд.

Но Петраков сделал свой выбор. Сделал свою ставку. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас ни выдвигали, правда будет одной. Достигнет Петраков результата без Малиновского — будет на коне. Не достигнет — окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все — без чемпионата мира 2022», — написал Вацко.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    googlle
    online
    googlle, 17.09.2021 20:21
    +1
    Вацко опинився під конем
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 17.09.2021 20:20
    -2
    Якщо Петраков не досягне результату — опиниться під конем». Скорее бы. А с Ребровым начнется восхождение.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 17.09.2021 20:18
    -1
    Sukiyaki, 17.09.2021 19:58
    Интересная логика у Вацка.
    Домашние очки с Казахами и Финнами прое6ал Шевченко.
    Затем показал охyительный уровень игры с мегазиркамы на Евро.Но , благодаря, шведам- оказался на коне.
    Потом благополучно слился.
    А под коня лезть Петракову.
    Шева пока в 1000 раз больше сделал чем Петраков.
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 17.09.2021 20:17
    -1
    а то мы до этого без Петракова стабильные участники ЧМ
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 17.09.2021 20:06
    0
    Он достигнет!
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 17.09.2021 20:06
    0
    Sukiyaki, 17.09.2021 19:58
    Интересная логика у Вацка.
    Домашние очки с Казахами и Финнами прое6ал Шевченко.
    Затем показал охyительный уровень игры с мегазиркамы на Евро.Но , благодаря, шведам- оказался на коне.
    Потом благополучно слился.
    А под коня лезть Петракову.
    Если б я имел коня...
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
    Sukiyaki, 17.09.2021 19:58
    +5
    Интересная логика у Вацка.
    Домашние очки с Казахами и Финнами прое6ал Шевченко.
    Затем показал охyительный уровень игры с мегазиркамы на Евро.Но , благодаря, шведам- оказался на коне.
    Потом благополучно слился.
    А под коня лезть Петракову.
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 17.09.2021 19:54
    +1
    BekXan, 17.09.2021 19:42
    Начнём с того что не Петраков провалил стартовые игры что теперь пожаром думать хоть за какие то очки.Шеве привет ! И не вина Петракова что наши звёзды и мега футболисты той же Малиновский не могут с пару метров попасть по воротах и реализовать сотни моментов не говоря про дно в обороне.
    Выигрывать у Казахов надо было.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
    Саша Яковенко, 17.09.2021 19:53
    0
    «Якщо Петраков не досягне результату — опиниться під конем»
    ________________________________________________
    капитан очевидность взял в руки микрофон.
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 17.09.2021 19:50
    +2
    В чём ,вина Малиновского...Вы в своём уме? Кто вспомнит , сколько он отдавал ,а Наши телеги не могли один в один забить...Руслан , играл на Евро с травмой,пытался помочь..Хотя мог бы спокойно до Евро сделать операцию и отдыхать....А здесь "мега" тренер с одной схемой ему место не может найти...Одному из лучших полузащитников серии А...
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 17.09.2021 19:42
    +5
    Начнём с того что не Петраков провалил стартовые игры что теперь пожаром думать хоть за какие то очки.Шеве привет ! И не вина Петракова что наши звёзды и мега футболисты той же Малиновский не могут с пару метров попасть по воротах и реализовать сотни моментов не говоря про дно в обороне.
    Ссылка
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