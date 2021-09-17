Виктор ВАЦКО: «Если Петраков не достигнет результата — окажется под конем»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал решение и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова не вызывать 28-летнего хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на ближайшие матчи национальной команды.

«В футболе уровня национальных сборных значение имеет только результат!

Александр Петраков, не вызвав Руслана Малиновского на ближайшие матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, показал, что не готов идти на компромиссы и добровольно отказался от услуг одного из сильнейших украинских футболистов современности.

К сожалению, наша, по-футбольному богатая талантами, но также по-футбольному скупая на возможности, страна не может похвастаться большим количеством футболистов высокого класса. И разбрасываться такими — огромная роскошь, на мой взгляд.

Но Петраков сделал свой выбор. Сделал свою ставку. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас ни выдвигали, правда будет одной. Достигнет Петраков результата без Малиновского — будет на коне. Не достигнет — окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все — без чемпионата мира 2022», — написал Вацко.