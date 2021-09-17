Выстрел себе в ногу! Журналист покритиковал Петракова за игнор Малиновского

Главный тренер сборной Украины объявил состав на матчи квалификации ЧМ

  • 17.09.2021 23:30
  • 2486 просмотров
  • 23 комментария
Выстрел себе в ногу! Журналист покритиковал Петракова за игнор Малиновского
© УАФ. Александр Петраков

Журналист Александр Золотогорский раскритиковал главного тренера сборной Украины Александра Петракова за невызов Руслана Малиновского в сборную Украины:

«Мне нравился Петраков, прежде всего за прямоту и искренность. Но игнор Малиновского – это выстрел себе в ногу. Так нельзя. Если тренер не может найти общий язык с лучшим игроком (да еще и человеком, который всегда настроен на конструктив) – это проблема тренера.

И еще, скажите мне, пожалуйста, чем Булеца (при всем уважении) заслужил вызов в основной список сборной? Проявил себя за «Зарю»? Тянул команду вчера против «Буде-Глимта»? И сравните, как сыграл Малиновский за «Аталанту» в двух последних матчах».

Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ

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(2 голоса)

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Комментарии
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    padlo95
    padlo95, 18.09.2021 00:58
    0
    Ох как все запели Обосрется, и сразу из Князя в грязи...
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 00:57
    0
    kylt_lichnosti, 18.09.2021 00:52
    Ты бредишь? Ты Караваева с Буяльским не перепутал.
    нет, ты тупишь. к игнору Буяльского все привыкли, по привычке продолжали ныть где Буя, но это просто фоновый шум, а вот если бы Тымчим допустил ошибку, вместо наигранного Шевой Каравая, было бы куча скулежа от прессы и болельщиков. не будь мелким хамлом, если чего-то не понимаешь, это тебя не красит.
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    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 18.09.2021 00:55
    +1
    А почему у нас всё решает какой-то дядя, но не тренер .Результат всё покажет
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    kylt_lichnosti
    online
    kylt_lichnosti, 18.09.2021 00:52
    0
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 23:43
    не мешайте Петракову делать свою работу, и может быть у него что-то получится. А просёр Казахстана на плечах нашей прессы, она бы опять раскритиковала не выпусти Караваева в старте. у нас все умны задним умом, а до ошибка Каравая орали бы почему не выпустил на поле. не мешайте мужику работать.
    Ты бредишь? Ты Караваева с Буяльским не перепутал.
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    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:50
    +2
    Geniyfootball1985, 18.09.2021 00:41
    Я не тебе отвечал,но отвечу сейчас, Шапаренко напорядок лучше выглядит за него,а его пижонское поведение, вместе с зиной кстате,видно во всех аспектах,и я уверен что это не потеря для сборной,а только плюс!!!он бы играл с чехами с первых минут,но показал свой характер,типа не царское дело играть в товарняках,а некоторые парни и этому рады!
    На рахунок Шапаренка - погоджуюсь, виглядає дуже сильно. А на рахунок Маліновського - навіть якщо взяти до уваги погані останні матчі за збірну, не викликати його - це повна дурість. Навіть якщо був якийсь міні конфлікт, це все можна було вирішити, викликати його, і просто не випустити з перших хвилин. А щодо Петракова - я змінив свою думку про нього після слів про Караваєва.. Вказати на всі помилки, і навіть дати серйозної взбучки після такої гри потрібно обовязково. Але робити це публічно - це найгірше, що може зробити тренер. Схоже Петракову глибоко плювати на психологічний стан футболістів. А хороший тренер повинен бути ще і хорошим психологом.
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    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 18.09.2021 00:41
    -1
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:34
    Я підозрюю що це повідомлення було надіслано мені) Так от - по-перше, дядя: звідки ти взяв, що Маліновський «зловив звєзду»; по- друге : якщо ти назвеш, хто з футболістів на позиції Маліновського є сильнішим за нього ( але враховуючи вксь потенціал, і рівень цього футболіста), то є визнаю що ти правий.
    Я не тебе отвечал,но отвечу сейчас, Шапаренко напорядок лучше выглядит за него,а его пижонское поведение, вместе с зиной кстате,видно во всех аспектах,и я уверен что это не потеря для сборной,а только плюс!!!он бы играл с чехами с первых минут,но показал свой характер,типа не царское дело играть в товарняках,а некоторые парни и этому рады!
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    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:34
    +1
    Geniyfootball1985, 18.09.2021 00:28
    Малиновский лучший в сборной???ты что куришь дядя???за Булецу согласен,он не уровень главной команды,но Малина словил звезду,и он был худшим на евро,Шапаренко его вполне заменит!!!но вызвать его,думаю всё таки стоит
    Я підозрюю що це повідомлення було надіслано мені) Так от - по-перше, дядя: звідки ти взяв, що Маліновський «зловив звєзду»; по- друге : якщо ти назвеш, хто з футболістів на позиції Маліновського є сильнішим за нього ( але враховуючи вксь потенціал, і рівень цього футболіста), то є визнаю що ти правий.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:31
    0
    Игорь Авто, 18.09.2021 00:26
    ну не клеется у него игра, посмотри последние матчи, никто не сомневается в его мастерстве, но при другой схеме он возможно играет лучше, сейчас под него подстраиваться никто не будет, сколько у него моментов было и не забитый пенальти, кстати, который сейчас нам бы очень даже помог!!!
    Я дивлюсь всі матчі збірної. А в кого клеїться? Тут же очевидно, що невиклик через гордість. Та навіть якщо б не клеєлась гра, один удар, чи стандарт - і результат в кишені. Це ж Маліновський - хто може пробити чи виконати стандарт краще? Навіть у найрюгіршій формі він є найсильнішим атакуючим півзахисником збірної. Моя думка - гордість Петракова погубить його.
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    andre_lui
    andre_lui, 18.09.2021 00:29
    +2
    odiniznashih, 18.09.2021 00:14
    Да после 3 ничьих отбор и так был запорот.
    Шева понял это и бросил сборную чтобы не портить резюме. Поэтому в пожарном порядке подьискали и.о. , на кого бы свалить вину. И тут подвернулся Петраков.
    Что Вы пишете? сами то верите? Впрочем возможно. Но это как в песне "Фантазер"...Шевченко уже проваливал отбор - он умеет держать удар и уходить он не собирался, иначе сказал бы другу Реброву. Что там и как точно - мы не знаем. Но Петраков ничем не рискует !!! Если Вы или кто другой говорит обратное - то это ничем не подтверждается. Вернее уже рискует (после невызова Малиновского)...А так у него индульгенция уже в кармане - не выйдем - виноват Шева и попередники (3 ничьи ведь), а выйдем (я не о финальной части ЧМ - это теперь будет опять мечта) в плей офф так будет герой !!!
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    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 18.09.2021 00:28
    +1
    Малиновский лучший в сборной???ты что куришь дядя???за Булецу согласен,он не уровень главной команды,но Малина словил звезду,и он был худшим на евро,Шапаренко его вполне заменит!!!но вызвать его,думаю всё таки стоит
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    Игорь Авто
    Игорь Авто, 18.09.2021 00:26 (изменен)
    0
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:20
    Сама тому абсолютно нерозумно не викликати найсильнішого атакуючого півзахисника збірної.
    ну не клеется у него игра, посмотри последние матчи, никто не сомневается в его мастерстве, но при другой схеме он возможно играет лучше, сейчас под него подстраиваться никто не будет, сколько у него моментов было и не забитый пенальти, кстати, который сейчас нам бы очень даже помог!!!
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:20
    -1
    Игорь Авто, 18.09.2021 00:16
    репутация путёвку в Катар не принесет, тут все или не чего, тренеру сложно и без того
    Сама тому абсолютно нерозумно не викликати найсильнішого атакуючого півзахисника збірної.
    Ссылка
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 18.09.2021 00:16
    +1
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:10
    Ми звичайно ж не знаємо повністю, що саме там відбулось між ними, але беручи до уваги репутацію Маліновського, важко повірити в те, що він чимось настільки образив Петракова. У нас не та збірна, щоб розкидатись кращими футболістами Серії А. Багато хто говорить про те, що Маліновський провалював останні матчі, в тому числі на Євро. А я би цим людям нагадав, на яку позицію Маліновського тренерський склад ставив - вінгером. Та ще й були проблеми зі здоров’ям. Один з кращих плеймейкерів Серії А не підходить під схему? Це смішно. Петраков цим рішенням довів лиш одне - власна гордість важливіша за результати збірної.
    репутация путёвку в Катар не принесет, тут все или не чего, тренеру сложно и без того
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    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 18.09.2021 00:14
    0
    andyck06, 17.09.2021 23:56
    запороли отбор, плиять... так нормальные тренеры не поступают, гоните его нак...
    Да после 3 ничьих отбор и так был запорот.
    Шева понял это и бросил сборную чтобы не портить резюме. Поэтому в пожарном порядке подьискали и.о. , на кого бы свалить вину. И тут подвернулся Петраков.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 18.09.2021 00:11 (изменен)
    +4
    andyck06, 17.09.2021 23:56
    запороли отбор, плиять... так нормальные тренеры не поступают, гоните его нак...
    Если кто и запорол отбор, то это Шевченко, не выиграв 2 самые легкие матчи в группе.
    -
    Кстати в матче с Францией команда Петракова выглядела лучше, чем сборная Шевченко. Только Шевченко эту команду тренировал 4 года до матча, а Петраков - 4 дня. В этом разница.
    -
    Успехов Петракову. У него ситуация сложная, а тут Малиновский "помог", Шева перед матчем с Францией "помог". Федерация "помогла" со статусом в.о. В принципе очевидно, что Петраков трудится в режиме максимального "содействия" со всех сторон. Главное, чтобы команда не сливала тренера. Петракову есть смысл делать только на лояльных и тех будет землю грызть в Финляндии и с Боснией и Герцовиной.
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    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 18.09.2021 00:10
    +1
    Ми звичайно ж не знаємо повністю, що саме там відбулось між ними, але беручи до уваги репутацію Маліновського, важко повірити в те, що він чимось настільки образив Петракова. У нас не та збірна, щоб розкидатись кращими футболістами Серії А. Багато хто говорить про те, що Маліновський провалював останні матчі, в тому числі на Євро. А я би цим людям нагадав, на яку позицію Маліновського тренерський склад ставив - вінгером. Та ще й були проблеми зі здоров’ям. Один з кращих плеймейкерів Серії А не підходить під схему? Це смішно. Петраков цим рішенням довів лиш одне - власна гордість важливіша за результати збірної.
    Ссылка
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 18.09.2021 00:08 (изменен)
    +2
    ох эти журналюги, тренеру решать, кого вызывать а кого нет, Малина играет в своей команде, а тут в сборной он вообще гавно на палочке, на расслабоне и без напряга, раньше да хорошо играл, а сейчас не знаю что с ним приисходит
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    andyck06
    online
    andyck06, 17.09.2021 23:56
    -5
    запороли отбор, плиять... так нормальные тренеры не поступают, гоните его нак...
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    pavel8873
    pavel8873, 17.09.2021 23:53
    -1
    До 9 жовтня ще далеко . Він - Петраков , ще передумає і Маліновский буде викликаний .
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    aleks19826
    aleks19826, 17.09.2021 23:47
    0
    Дядько вирішив трохи показати, хто в збірній головний. Дай бог програє чи внічию зіграє з фінами і боснією і попруть копняком фізрука дітей виховувати. Я в шоці. Ти валянок тримайся лідерів, пробуй найти спільну мову з мільйонерами, як всі тренери посередніх збірних. Нє. Треба все журналюгам винести і себе ставити вище збірної. Алкаш тупоголовий, так не строятьькоманду
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