Выстрел себе в ногу! Журналист покритиковал Петракова за игнор Малиновского

Журналист Александр Золотогорский раскритиковал главного тренера сборной Украины Александра Петракова за невызов Руслана Малиновского в сборную Украины:

«Мне нравился Петраков, прежде всего за прямоту и искренность. Но игнор Малиновского – это выстрел себе в ногу. Так нельзя. Если тренер не может найти общий язык с лучшим игроком (да еще и человеком, который всегда настроен на конструктив) – это проблема тренера.

И еще, скажите мне, пожалуйста, чем Булеца (при всем уважении) заслужил вызов в основной список сборной? Проявил себя за «Зарю»? Тянул команду вчера против «Буде-Глимта»? И сравните, как сыграл Малиновский за «Аталанту» в двух последних матчах».

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Мені подобався Петраков, в першу чергу за прямоту і щирість. Але ігнор Малиновського – це постріл собі в ногу. Так не можна... Якщо тренер не може порозумітися із найкращим гравцем (та ще й людиною, що завжди налаштована на конструктив) – це проблема тренера. pic.twitter.com/GVy0JE9DRz — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 17, 2021