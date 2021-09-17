Выстрел себе в ногу! Журналист покритиковал Петракова за игнор Малиновского

Журналист Александр Золотогорский раскритиковал главного тренера сборной Украины Александра Петракова за невызов Руслана Малиновского в сборную Украины:
«Мне нравился Петраков, прежде всего за прямоту и искренность. Но игнор Малиновского – это выстрел себе в ногу. Так нельзя. Если тренер не может найти общий язык с лучшим игроком (да еще и человеком, который всегда настроен на конструктив) – это проблема тренера.
И еще, скажите мне, пожалуйста, чем Булеца (при всем уважении) заслужил вызов в основной список сборной? Проявил себя за «Зарю»? Тянул команду вчера против «Буде-Глимта»? И сравните, как сыграл Малиновский за «Аталанту» в двух последних матчах».
Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ
Мені подобався Петраков, в першу чергу за прямоту і щирість. Але ігнор Малиновського – це постріл собі в ногу. Так не можна... Якщо тренер не може порозумітися із найкращим гравцем (та ще й людиною, що завжди налаштована на конструктив) – це проблема тренера. pic.twitter.com/GVy0JE9DRz— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 17, 2021
І ще скажіть мені, будь ласка, чим Булеца (при всій повазі) заслужив виклик до основного списку збірної? Проявив себе за Зорю? Тягнув команду вчора проти Буде-Глімт? І порівняйте, ЯК зіграв Малиновський за Аталану в двох останніх матчах...— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 17, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шева понял это и бросил сборную чтобы не портить резюме. Поэтому в пожарном порядке подьискали и.о. , на кого бы свалить вину. И тут подвернулся Петраков.
Шева понял это и бросил сборную чтобы не портить резюме. Поэтому в пожарном порядке подьискали и.о. , на кого бы свалить вину. И тут подвернулся Петраков.
-
Кстати в матче с Францией команда Петракова выглядела лучше, чем сборная Шевченко. Только Шевченко эту команду тренировал 4 года до матча, а Петраков - 4 дня. В этом разница.
-
Успехов Петракову. У него ситуация сложная, а тут Малиновский "помог", Шева перед матчем с Францией "помог". Федерация "помогла" со статусом в.о. В принципе очевидно, что Петраков трудится в режиме максимального "содействия" со всех сторон. Главное, чтобы команда не сливала тренера. Петракову есть смысл делать только на лояльных и тех будет землю грызть в Финляндии и с Боснией и Герцовиной.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.