Известно, сколько получат игроки и тренеры Шерифа за победу над Шахтером

Команда Юрия Вернидуба разделит один миллион евро

  • 17.09.2021 11:59
  • 2758 просмотров
  • 6 комментариев
Известно, сколько получат игроки и тренеры Шерифа за победу над Шахтером
© ФК Шериф

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» на своем поле неожиданно обыграл донецкий «Шахтер»  со счетом 2:0.

Молдавский «Шериф» получит от УЕФА за победу 2,8 млн евро. Из этой суммы один миллион евро пойдет команде и тренерскому штабу.

После первого тура в группе D следующая ситуация: на первом месте «Шериф», имея в своем активе три очка, на втором месте «Реал» (три очка), на третьем месте «Интер» (ноль очков) и на четвертом месте «Шахтер» (ноль очков).

Во втором туре Лиги чемпионов «Шериф» на выезде сыграет с «Реалом». Матч пройдет 28 сентября и начнется в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 17.09.2021 12:31
    +2
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:24
    Часто в Молдавии бываешь молодец На плиточникааааа учишься наверное
    *плиточникаааааа, чего ты кричишь ?
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    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:24
    -2
    bullyUA, 17.09.2021 12:21
    Ты когда последний раз был в Молдове? У них уровень жизни явно выше, чем у нас. Видно невооруженным глазом.
    Часто в Молдавии бываешь молодец На плиточникааааа учишься наверное
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 17.09.2021 12:21
    0
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:11
    ФК «Шериф» из столицы Приднестровья г. Тирасполя, впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, за что получит более 30 млн € призовых + 2.8 за победу над Шахтой)) на эти деньги руководство Приднестровья планирует выкупить остальную Молдавию
    Ты когда последний раз был в Молдове? У них уровень жизни явно выше, чем у нас. Видно невооруженным глазом.
    Ссылка
    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 12:11
    -6
    ФК «Шериф» из столицы Приднестровья г. Тирасполя, впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, за что получит более 30 млн € призовых + 2.8 за победу над Шахтой)) на эти деньги руководство Приднестровья планирует выкупить остальную Молдавию
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.09.2021 12:11
    +4
    очевидно бразилы и остальные в ШД в таких премиальных не нуждаются.
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 17.09.2021 12:05
    -3
    «Шериф» получит от УЕФА за победу 2,8 млн евро.
    Из этой суммы один миллион евро пойдет команде и тренерскому штабу.
    Значит, в Тирасполь, ПМР.
    А как остальные деньги распределят? Отдадут Кишинёву? Тогда это неплохой заработок для Молдовы.
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