Известно, сколько получат игроки и тренеры Шерифа за победу над Шахтером

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» на своем поле неожиданно обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.
Молдавский «Шериф» получит от УЕФА за победу 2,8 млн евро. Из этой суммы один миллион евро пойдет команде и тренерскому штабу.
После первого тура в группе D следующая ситуация: на первом месте «Шериф», имея в своем активе три очка, на втором месте «Реал» (три очка), на третьем месте «Интер» (ноль очков) и на четвертом месте «Шахтер» (ноль очков).
Во втором туре Лиги чемпионов «Шериф» на выезде сыграет с «Реалом». Матч пройдет 28 сентября и начнется в 22:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Из этой суммы один миллион евро пойдет команде и тренерскому штабу.
Значит, в Тирасполь, ПМР.
А как остальные деньги распределят? Отдадут Кишинёву? Тогда это неплохой заработок для Молдовы.
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