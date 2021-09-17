9-й тур
Металлист
1 : 1
Полесье
17.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая потеря очков. Металлист в большинстве не сумел дожать Полесье

Подопечные Кучера пропустили в начале игры и забили только после удаления

  • 17.09.2021 20:29
  • 5260 просмотров
  • 111 комментариев
Первая потеря очков. Металлист в большинстве не сумел дожать Полесье
© ФК Металлист

Команда Кучера подходила к этому матчу в качестве безоговорочного фаворита. Однако гости тоже были не лыком шиты - третье место в турнирной таблице этому подтверждение.

Первые минуты были за «Металлистом», казалось, сегодня будет очередная победа. Но быстрый гол житомирской команды (Гитченко замкнул навес Козака со штрафного) спутал все карты харьковчан. «Полесье» отошло назад, грамотно защищалось и бегало в опасные контратаки.

«Металлист» создал множество моментов, однако мяч упорно не хотел идти даже в пустые ворота. Забить удалось только после удаления игрока соперников - Огиря в подкате прямой ногой влетел в Шастала, срывая контратаку, и увидел перед собой красный свет. В динамике показалось, что фол тянул максимум на желтую карточку, однако повтор показал, что арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк была права.

Демченко сразу же сравнял счет после подачи с углового. Сложилось впечатление, что хозяевам очень нужна победа, поскольку они рванули забивать еще, но не удалось.

Итоговые 1:1 отражают, в принципе, реальное соотношение сил в этом матче. В Житомире есть неплохая команда, а для «Металлиста» ничего страшного не произошло, первое место от них никуда не денется.

Украинская Первая лига. 9 тур.

«Металлист» - «Полесье» - 1:1.

 Демченко, 79 -  Гитченко, 10.

Мызюк, 9, Федорив, 41, Романюк, 84 - Сахневич, 23, Махарадзе, 90+4, Гитченко, 90+5.

 Огиря, 76 (грубая игра).

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мызюк, Федорив, Горбунов (Днмченко, 66), Сарапий, Танковский (Рязанцев, 87), Танчик, Фомин (Балули, 55), Пидлепенец (Нехтий, 66), Пейшото.

«Полесье»: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Нестеров (Терехов, 46), Сахневич, Огиря, Козак (Андрущенко, 55), Чайковский (Бабенко, 59), Грицук, Морозко, Шастал (Швец, 81).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

ОСК «Металлист» (Харьков).

МЕТАЛЛИСТ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металлист).
10' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    online
    Vladdal, 17.09.2021 21:57
    0
    salomon77757, 17.09.2021 20:59
    Буду только за, если в Украине появиться ещё одна команда достойна выступать в Европе. Удачи Вам. Но надо очень много много ещё Вам сделать и выйграть чтоб стать в один ряд с Динамо Киев и Шахтером, надеюсь отрицать не будешь.
    Есть ещё два трансферных окна - зимнее и летнее. Наверняка команда усилится.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 17.09.2021 21:53
    -1
    Володимир Ляшенко, 17.09.2021 21:44
    Ти там з фантастикою та футурологією зав'язуй. Металіст покаже себе ще в цьому сезоні - в Кубку України. Першим згвалтованим представником вишки буде Десна. Розіб'ють її, як Верес 4-0. А може й більше накидають.
    може і накидають. головне, вчасно в ворота Десни пенальті поставити і червону картку комусь з Чернігова показати
    Ссылка
    Footbolist
    online
    Footbolist, 17.09.2021 21:50
    -1
    Funny___Cat, 17.09.2021 20:40
    Мне кажется скоро в матчах Металлиста просто уберут ставку «красная или пенальти в основное время»

    Ну или коф на неё будет 1Х в матче Мариуполь шахтёр
    Та да,🤣. Сейчас все ринутся ставить на " красную в матче" и коэф. приблизится к 1
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 17.09.2021 21:44
    -2
    Муґунот Уух, 17.09.2021 21:37
    Цифра "три" пишется не "2", а "3"
    ...сезон 3034/35
    Ти там з фантастикою та футурологією зав'язуй. Металіст покаже себе ще в цьому сезоні - в Кубку України. Першим згвалтованим представником вишки буде Десна. Розіб'ють її, як Верес 4-0. А може й більше накидають.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 17.09.2021 21:42
    0
    cucumber, 17.09.2021 21:25
    Всем хорошего вечера! и выходных!
    Спасибо братан!
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 17.09.2021 21:42
    -1
    Mishka_Tayson, 17.09.2021 21:32
    Це вже 27-е вилучення у суперників Металісту? А то я з рахунку збився...
    Считай лучше граммы в стопке
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 17.09.2021 21:39
    -2
    cucumber, 17.09.2021 20:39
    кстати Гебельс ТВ тоже начал на МХ наезжать, теперь как ДК так ШД откровенно боятся МХ в УПЛ!
    А ты слышал как два тупых комментатора топили за Полесье
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 17.09.2021 21:37
    0
    Опять заказуха с красной карточкой. Это не футбол
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 17.09.2021 21:37
    +2
    vitalikss86, 17.09.2021 21:27
    Под УПЛ понятное дело будет усиление, и тогда.....давайте дождемся просто и дождемся того дня чтоб вместе увидеть как МХ станет чемпионом. Я думаю это сезон 2024/25
    Цифра "три" пишется не "2", а "3"
    ...сезон 3034/35
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.09.2021 21:33
    -6
    FoZZy, 17.09.2021 21:32
    Аватарку змініть на кубок, СК-1, та що у вас не в темі з 2019, а ви все зі старою ходите.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
    Mishka_Tayson, 17.09.2021 21:32
    +5
    Це вже 27-е вилучення у суперників Металісту? А то я з рахунку збився...
    Ссылка
    FoZZy
    online
    FoZZy, 17.09.2021 21:32
    -6
    Aleks04, 17.09.2021 21:20
    Чмырь кременчугский. Когда это МКГ и ШД стали братьями? Что-то ты совсем не разбираешься в фанатской среде. Я теперь сомневаюсь, что ты фан кротов, может фан "Против Динамо"?
    Аватарку змініть на кубок, СК-1, та що у вас не в темі з 2019, а ви все зі старою ходите.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 17.09.2021 21:30
    +2
    Володимир Ляшенко, 17.09.2021 21:10
    cucumber, неправда! ДК да, а от фани ШД в переважній більшості підтримують Металіст. І недавно Ярославський запрошував Шахтар на свою арену грати матчі Ліги Чемпіонів. І говорив, що Рінат Ахметов - його друг. Шахтар і Металіст - братські клуби
    Вадо вкрай кукушкой поехал
    Ссылка
    salomon77757
    online
    salomon77757, 17.09.2021 21:28
    0
    cucumber, 17.09.2021 21:24
    Чувак, я просто напросто развлекаюсь! Не будь таким серьезным! Хоть и не люблю что либо советовать!
    Ты просто поразвлекался, а многие Харьковчане настроились против Киева, и начали поддерживать шахтер. Нельзя так.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.09.2021 21:28
    -7
    А почему развпятьлетние автобусники что-то там гонят на Металлист? Что-то предчувствуют?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
    vitalikss86, 17.09.2021 21:27
    -1
    Муґунот Уух, 17.09.2021 21:02
    Металлист может обыграть Динамо?
    Да он вон с Житомиром от поражения только благодаря удалению ушел
    Под УПЛ понятное дело будет усиление, и тогда.....давайте дождемся просто и дождемся того дня чтоб вместе увидеть как МХ станет чемпионом. Я думаю это сезон 2024/25
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 17.09.2021 21:26
    +2
    cucumber, 17.09.2021 21:26
    Ярик против Добкина (ОПЗЖ) и за Терехова
    проти гівна і за гівно - оце діло!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 17.09.2021 21:26
    +3
    googlle, 17.09.2021 21:25
    Добре що Ярік з усіма цими поганими людьми не дружить
    Ярик против Добкина (ОПЗЖ) и за Терехова
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 17.09.2021 21:25
    +2
    Всем хорошего вечера! и выходных!
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 17.09.2021 21:25
    +2
    cucumber, 17.09.2021 21:23
    если принять во внимание, что Порох дружит с Медведчуком, который состоит в ОПЗЖ с Суркисом, то цепочка в принципе просматривается!
    Добре що Ярік з усіма цими поганими людьми не дружить
    Ссылка
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