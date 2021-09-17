Первая потеря очков. Металлист в большинстве не сумел дожать Полесье

Команда Кучера подходила к этому матчу в качестве безоговорочного фаворита. Однако гости тоже были не лыком шиты - третье место в турнирной таблице этому подтверждение.

Первые минуты были за «Металлистом», казалось, сегодня будет очередная победа. Но быстрый гол житомирской команды (Гитченко замкнул навес Козака со штрафного) спутал все карты харьковчан. «Полесье» отошло назад, грамотно защищалось и бегало в опасные контратаки.

«Металлист» создал множество моментов, однако мяч упорно не хотел идти даже в пустые ворота. Забить удалось только после удаления игрока соперников - Огиря в подкате прямой ногой влетел в Шастала, срывая контратаку, и увидел перед собой красный свет. В динамике показалось, что фол тянул максимум на желтую карточку, однако повтор показал, что арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк была права.

Демченко сразу же сравнял счет после подачи с углового. Сложилось впечатление, что хозяевам очень нужна победа, поскольку они рванули забивать еще, но не удалось.

Итоговые 1:1 отражают, в принципе, реальное соотношение сил в этом матче. В Житомире есть неплохая команда, а для «Металлиста» ничего страшного не произошло, первое место от них никуда не денется.

Украинская Первая лига. 9 тур.

«Металлист» - «Полесье» - 1:1.

Демченко, 79 - Гитченко, 10.

Мызюк, 9, Федорив, 41, Романюк, 84 - Сахневич, 23, Махарадзе, 90+4, Гитченко, 90+5.

Огиря, 76 (грубая игра).

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мызюк, Федорив, Горбунов (Днмченко, 66), Сарапий, Танковский (Рязанцев, 87), Танчик, Фомин (Балули, 55), Пидлепенец (Нехтий, 66), Пейшото.

«Полесье»: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Нестеров (Терехов, 46), Сахневич, Огиря, Козак (Андрущенко, 55), Чайковский (Бабенко, 59), Грицук, Морозко, Шастал (Швец, 81).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

ОСК «Металлист» (Харьков).

МЕТАЛЛИСТ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА