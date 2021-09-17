9-й тур
Металлист
0 : 0
Полесье
17.09.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Металлист – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Первой лиги

  • 17.09.2021 06:33
  • 225 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист – Полесье. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист

В пятницу, 17 сентября, состоится матч 9 тура Украинской Первой лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 18:30.

Харьковская команда полным ходом идет в УПЛ, не замечая на своем пути никого. В чемпионате выиграно восемь поединков из восьми, а также две победы из двух добыто в Кубке Украины. Последняя игра в чемпионате тоже прошла в Харькове - в номинально выездном матче «Металлист» не оставил шансов «Краматорску» (3:0). В матче снова присутствовали удаление соперника «Металлиста» и пенальти, но там - никаких вопросов к арбитрам. Житомирская команда тоже неплохо выступает, занимая в текущем сезоне третье место в турнирной таблице. В частности, сейчас у «Полесья» имеется серия из трех побед подряд, последним в 8 туре было побеждено «Прикарпатье» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» - «Полесье».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 17.09.2021 07:24 (изменен)
    0
    В каком тайме будет красная и пеналь гнилые по другому не могут
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