В пятницу, 17 сентября, состоится матч 9 тура Украинской Первой лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 18:30.

Харьковская команда полным ходом идет в УПЛ, не замечая на своем пути никого. В чемпионате выиграно восемь поединков из восьми, а также две победы из двух добыто в Кубке Украины. Последняя игра в чемпионате тоже прошла в Харькове - в номинально выездном матче «Металлист» не оставил шансов «Краматорску» (3:0). В матче снова присутствовали удаление соперника «Металлиста» и пенальти, но там - никаких вопросов к арбитрам. Житомирская команда тоже неплохо выступает, занимая в текущем сезоне третье место в турнирной таблице. В частности, сейчас у «Полесья» имеется серия из трех побед подряд, последним в 8 туре было побеждено «Прикарпатье» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» - «Полесье».