Пять игроков Металлиста пропустят матч с Полесьем из-за травм

Сегодняшнюю битву лидеров Первой лиги в Харькове пропустят сразу пять игроков «Металлиста».

В матче с «Полесьем» не примут участие защитник Сергей Люлька, полузащитники Евгений Банада, Артем Белый и Маилтон, а также нападающий Брайан Риаскос. Все – по медицинским показаниям.

В то же время вернулся в строй и готовится к игре полузащитник Фарес Балули. В последний раз он выходил на поле еще 28 августа в выездном матче с «Волынью».

Поединок «Металлист» – «Полесье» начнется в 18:30.