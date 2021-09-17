9-й тур
Металлист
1 : 1
Полесье
17.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Полесье – 1:1. Харьков не дожал. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 9-го тура Первой лиги

  • 17.09.2021 20:55
  • 1138 просмотров
  • 8 комментариев
Металлист – Полесье – 1:1. Харьков не дожал. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

17 сентября в 18:30 прошел поединок 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Хозяева поля имели большинство в конце матча, но не сумели дожать соперника.

Смотрите видеообзор матча: «Металлист» Харьков – «Полесье» Житомир – 1:1.

ГОЛ! 0:1. Гитченко, 10 мин.

Удаление, Огиря (Полесье), 76 мин.

ГОЛ! 1:1 Демченко, 79 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металлист).
10' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 17.09.2021 21:42 (изменен)
    0
    ABTO6yC1925, 17.09.2021 21:40
    Что ты несёшь????? Пойди умойся АНАЛитик
    То им пахать надо то купят "черножопых".... Определись...
    И я тебе не хамил. Так шо следи за базаром
    Ссылка
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 17.09.2021 21:42
    +1
    ABTO6yC1925, 17.09.2021 21:23
    Что за глупый анализ??? Или ты думаешь этот состав будет металл в еврокубки выводить??? Там все изменится и игроки и ТШ.. брЭд
    Если уже на то пошло, всю команду не заменят, как бы того не хотел. Должен быть костяк, как тогда Ганчаржик, Горяинов, Девич.. И к ним добавляли латиносов. А то что я смотрел сегодня, костяк выделить сложно.. Качества нет.
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 17.09.2021 21:40
    -2
    Олег Молодов, 17.09.2021 21:37
    И шо? Купят пачку черножопых и сразу заиграют? Наивный...
    Что ты несёшь????? Пойди умойся АНАЛитик
    То им пахать надо то купят "черножопых".... Определись...
    Ссылка
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 17.09.2021 21:37
    +1
    ABTO6yC1925, 17.09.2021 21:23
    Что за глупый анализ??? Или ты думаешь этот состав будет металл в еврокубки выводить??? Там все изменится и игроки и ТШ.. брЭд
    И шо? Купят пачку черножопых и сразу заиграют? Наивный...
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 17.09.2021 21:23
    -2
    Олег Молодов, 17.09.2021 21:21
    Очень много брака в передачах, качество паса на низком уровне. До еврокубков пахать не перепахать... Но с колхозами типа ингульца-колоса-вереса бороться сможем.
    Что за глупый анализ??? Или ты думаешь этот состав будет металл в еврокубки выводить??? Там все изменится и игроки и ТШ.. брЭд
    Ссылка
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 17.09.2021 21:21
    -1
    Очень много брака в передачах, качество паса на низком уровне. До еврокубков пахать не перепахать... Но с колхозами типа ингульца-колоса-вереса бороться сможем.
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 17.09.2021 21:18
    0
    Калитвинцеву огромный респект, умный, зрелый, образованный тренет!!!!! Никакого нытья и тд... Все по делу и по сути! Таких бы тренеров побольше!!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 17.09.2021 21:05
    -4
    Эх. чуть-чуть не дожали! Респект Калитвинцеву! Металлист чемпион!
    Ссылка
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