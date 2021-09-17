Металлист – Полесье – 1:1. Харьков не дожал. Видео голов и обзор матча

17 сентября в 18:30 прошел поединок 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Хозяева поля имели большинство в конце матча, но не сумели дожать соперника.
Смотрите видеообзор матча: «Металлист» Харьков – «Полесье» Житомир – 1:1.
ГОЛ! 0:1. Гитченко, 10 мин.
Удаление, Огиря (Полесье), 76 мин.
ГОЛ! 1:1 Демченко, 79 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металлист).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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То им пахать надо то купят "черножопых".... Определись...
То им пахать надо то купят "черножопых".... Определись...
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