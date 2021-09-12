Очередная уверенная победа. Металлист в Харькове разгромил Краматорск

Матч по причине концерта в Краматорске был перенесен в Харьков, поэтому номинально выездная игра стала для «Металлиста» фактически домашней. Харьковчане не разочаровали своих поклонников, забив три мяча в ворота соперников.

В первом тайме лишь некоторое время «Краматорск» показывал достойную игру. Затем команда устала, начались создаваться голевые моменты и в конце концов Поступаленко после навеса справа открыл счет.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Очередное удаление у соперника «Металлиста», очередное пенальти, очередной гол Пейшото. Танчик добил краматорцев, сделав счет крупным. Далее футбола уже не было, одни не могли, другие не очень и хотели.

3:0 - «Металлист» продолжает идти по победному графику. Десятая победа в десяти матчах (чемпионат и Кубок).

Украинская Первая лига. 8 тур.

«Краматорск» - «Металлист» - 0:3.

Поступаленко, 42, Пейшото, 62 (пен), Танчик, 70.

Агапов, 26, Зубков, 31, 60, Геловани, 32.

Зубков, 60 (второе предупреждение)

«Краматорск»: Поспелов, Агапов, Витенчук (Шушко, 76), Даудов, Зубков, Козлов, Сеницкий (Гуничев, 72, Медведев, Похитайло (Трояновский, 72), Блажко (Сафонов, 66), Геловани (Пидручный, 76).

«Металлист»: Рыбка, Танчик, Горбунов, Мызюк, Порох, Романюк, Сарапий (Ралюченко, 79), Демченко (Танковский, 46), Поступаленко (Фомин, 62), Пидлепенец (Маилтон, 46, Нехтий, 68), Пейшото.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

ОСК «Металлист» (Харьков).

КРАМАТОРСК - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА