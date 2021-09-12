8-й тур
Краматорск
0 : 3
Металлист
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Очередная уверенная победа. Металлист в Харькове разгромил Краматорск

Номинальные хозяева почти полчаса играли в меньшинстве

  • 12.09.2021 20:37
  • 4294 просмотра
  • 82 комментария
Очередная уверенная победа. Металлист в Харькове разгромил Краматорск
© ФК Металлист

Матч по причине концерта в Краматорске был перенесен в Харьков, поэтому номинально выездная игра стала для «Металлиста» фактически домашней. Харьковчане не разочаровали своих поклонников, забив три мяча в ворота соперников.

В первом тайме лишь некоторое время «Краматорск» показывал достойную игру. Затем команда устала, начались создаваться голевые моменты и в конце концов Поступаленко после навеса справа открыл счет.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Очередное удаление у соперника «Металлиста», очередное пенальти, очередной гол Пейшото. Танчик добил краматорцев, сделав счет крупным. Далее футбола уже не было, одни не могли, другие не очень и хотели.

3:0 - «Металлист» продолжает идти по победному графику. Десятая победа в десяти матчах (чемпионат и Кубок).

 Украинская Первая лига. 8 тур.

«Краматорск» - «Металлист» - 0:3.

  Поступаленко, 42, Пейшото, 62 (пен), Танчик, 70.

 Агапов, 26, Зубков, 31, 60, Геловани, 32.

 Зубков, 60 (второе предупреждение)

«Краматорск»: Поспелов, Агапов, Витенчук (Шушко, 76), Даудов, Зубков, Козлов, Сеницкий (Гуничев, 72, Медведев, Похитайло (Трояновский, 72), Блажко (Сафонов, 66), Геловани (Пидручный, 76).

«Металлист»:  Рыбка, Танчик, Горбунов, Мызюк, Порох, Романюк, Сарапий (Ралюченко, 79), Демченко (Танковский, 46), Поступаленко (Фомин, 62), Пидлепенец (Маилтон, 46, Нехтий, 68), Пейшото.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

ОСК «Металлист» (Харьков).

КРАМАТОРСК - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Металлист).
61' ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
42' ГОЛ ! Мяч забил Антон Поступаленко (Металлист).
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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 12.09.2021 21:35
    +1
    Ждем в УПЛ. Пора вставить клубам типа ворскла и колос так, что бы забыли про еврокубки.
    Ссылка
    Etana
    online
    Etana, 12.09.2021 21:34
    +1
    terhoha, 12.09.2021 21:25
    Коли Металіст почне вигравати без пенальті і вилучень. Чи слабо.
    Да соперникам Металлиста слабо не нарушать правила.
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 12.09.2021 21:33
    0
    Пенальти -да(коэффициент 1.14),нет-3.86, также и удаление!это на следующий матч букмекеры дают
    Ссылка
    sergalis
    online
    sergalis, 12.09.2021 21:32
    -3
    По ходу купили спорт уа с потрохами металлист. Главная новость сайта - победа металлиста ,!!! Ха-ха.
    Не позортесь. Или переименовать вас надо в металлист уа
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 12.09.2021 21:31
    -2
    Ярославский идет по головам в высшую лигу. Но там заказуха не пройдет.
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 12.09.2021 21:31
    -3
    avtv5555, 12.09.2021 21:29
    А динамка ОПЗЖ тогда кто. команда п.......в.
    Почему у тебя флага нет? Откуда ты вещаешь? Из оккупации, или из расее?
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 12.09.2021 21:30
    -4
    avtv5555, 12.09.2021 21:19
    Да нет Добкин и Суркис это ваши опзж И Гриша то он в партии регионов вместе с Мишей допой. То в партии СДПУ вместе с Медведчуком
    На последних парламентских выборах в Харькове опзж заняло второе место после слуг. На лугандонии первое. Днонецкие и харьковские скулят, что суркис в Раде сидит, а сами массово, часто за еду, голосуют за эту партию.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 12.09.2021 21:29
    -2
    Yura 877, 12.09.2021 21:11
    Металлист команда г......ов
    А динамка ОПЗЖ тогда кто. команда п.......в.
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 12.09.2021 21:25
    -2
    Коли Металіст почне вигравати без пенальті і вилучень. Чи слабо.
    Ссылка
    Владимир Ничволодов
    online
    Владимир Ничволодов, 12.09.2021 21:20
    +3
    Yura 877, 12.09.2021 21:11
    Вчера Динамо унизило очередной МКГ
    Дожились...Уже 0:2 называть унижением.Посмотрим что же тогда от ,,Бенфики,,будет?Желаю ,,Динамо,,вздрючить Яремчука и компанию,но очень слабо в это верю..А так скоро и ,,Металлист,,напомнит ,,Динамо,,что такое унижение в украинском чемпионате.Хотя желаю чтобы такие матчи проходили в борьбе,но всегда верх был на нашей стороне.А всяким ,,изделиям номер 2 ,,желаю валить на... с обсуждений матчей достойный команд...
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 12.09.2021 21:19
    +2
    Yura 877, 12.09.2021 20:58
    Ваши добкины и ярославские регионалам(опждешникам) всю жизнь лижут и голосуют за них
    Да нет Добкин и Суркис это ваши опзж И Гриша то он в партии регионов вместе с Мишей допой. То в партии СДПУ вместе с Медведчуком
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 21:17
    +3
    Ладно, всех с победой! Металлист чемпион! Приятно вечера!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 21:17
    +1
    Yura 877, 12.09.2021 21:16
    Зачем ты скидываешь ссылки на расиянские сайты?
    Это Крым Реалии, его сложно назвать пророссийским сайтом
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 21:16
    +4
    syrkis-shybkis, 12.09.2021 21:15
    Та оно диванное реваса бахнуло и строчит тут
    они просто злятся, что Суркис состоит в ОЗЖ! И им об этом напоминают! Вот они и наполняются злобой на правду. Но фактам все равно на их эмоции.
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 12.09.2021 21:16
    -4
    cucumber, 12.09.2021 21:15
    https://ru.krymr.com/a/kak-v-komandu-zelenskogo-popadayut-chinovniki-yanuko
    vicha/30878585.html вот тебе ссылочка, раз у тебя гугл не работает!
    Зачем ты скидываешь ссылки на расиянские сайты?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 21:15
    +1
    Yura 877, 12.09.2021 21:12
    Так есть у власти люди, которые были при Яныке? Или ты этот бред придумал и теперь сливаешься?
    А как тебе расцвет Медведчука при Порошенко?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 12.09.2021 21:15
    +3
    Ніколи не дивився першу лігу, а тепер дивлюся. Точніше, дивлюся ігри Металіста. Дуже хороша команда, добре поставлена осмислена гра, постійна націленість на ворота суперників. Порівнюючи з матчами УПЛ, скажу, що навіть Шахтарю з ними було б нелегко. Про інших взагалі мовчу - вони були б "згвалтовані"
    Вдвічі приємно, що таку команду тренує легенда Шахтаря українець Олександр Кучер.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 12.09.2021 21:15
    +1
    cucumber, 12.09.2021 21:11
    Ты хам и быдло, с тобой противно общаться. Я не привык с такой чернью в таком стиле разговаривать! Извини, но это правда! Ты абсолютно бескультурный человек!
    Та оно диванное реваса бахнуло и строчит тут
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 12.09.2021 21:15
    -5
    cucumber, 12.09.2021 21:13
    да, 20 км от Киева их база, вроде в житомирском направлении, могу ошибаться.
    Чудак, не позорься. Их , как ты это называешь "база", недалеко от метро Святошин находятся. И базой это тяжело назвать. Домик с раздевалками, тренажёрным залом и два поля.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 21:15
    +2
    Yura 877, 12.09.2021 21:12
    Так есть у власти люди, которые были при Яныке? Или ты этот бред придумал и теперь сливаешься?
    https://ru.krymr.com/a/kak-v-komandu-zelenskogo-popadayut-chinovniki-yanuko
    vicha/30878585.html вот тебе ссылочка, раз у тебя гугл не работает!
    Ссылка
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