Очередная уверенная победа. Металлист в Харькове разгромил Краматорск

Матч по причине концерта в Краматорске был перенесен в Харьков, поэтому номинально выездная игра стала для «Металлиста» фактически домашней. Харьковчане не разочаровали своих поклонников, забив три мяча в ворота соперников.
В первом тайме лишь некоторое время «Краматорск» показывал достойную игру. Затем команда устала, начались создаваться голевые моменты и в конце концов Поступаленко после навеса справа открыл счет.
Во втором тайме ситуация не изменилась. Очередное удаление у соперника «Металлиста», очередное пенальти, очередной гол Пейшото. Танчик добил краматорцев, сделав счет крупным. Далее футбола уже не было, одни не могли, другие не очень и хотели.
3:0 - «Металлист» продолжает идти по победному графику. Десятая победа в десяти матчах (чемпионат и Кубок).
Украинская Первая лига. 8 тур.
«Краматорск» - «Металлист» - 0:3.
Поступаленко, 42, Пейшото, 62 (пен), Танчик, 70.
Агапов, 26, Зубков, 31, 60, Геловани, 32.
Зубков, 60 (второе предупреждение)
«Краматорск»: Поспелов, Агапов, Витенчук (Шушко, 76), Даудов, Зубков, Козлов, Сеницкий (Гуничев, 72, Медведев, Похитайло (Трояновский, 72), Блажко (Сафонов, 66), Геловани (Пидручный, 76).
«Металлист»: Рыбка, Танчик, Горбунов, Мызюк, Порох, Романюк, Сарапий (Ралюченко, 79), Демченко (Танковский, 46), Поступаленко (Фомин, 62), Пидлепенец (Маилтон, 46, Нехтий, 68), Пейшото.
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).
ОСК «Металлист» (Харьков).
КРАМАТОРСК - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Металлист).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Поступаленко (Металлист).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Не позортесь. Или переименовать вас надо в металлист уа
vicha/30878585.html вот тебе ссылочка, раз у тебя гугл не работает!
Вдвічі приємно, що таку команду тренує легенда Шахтаря українець Олександр Кучер.
vicha/30878585.html вот тебе ссылочка, раз у тебя гугл не работает!
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