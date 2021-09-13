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Краматорск
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Металлист
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александр КУЧЕР: «Металлисту помог гол в раздевалку»

Наставник харьковского клуба прокомментировал победу над «Краматорском» (3:0)

  • 13.09.2021 15:14
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Александр КУЧЕР: «Металлисту помог гол в раздевалку»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Пресс-конференция главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после матча с «Краматорском» (3:0).

— Тяжелая, непростая игра получилась. В первом тайме команда соперника хорошо закрывалась в обороне. Они готовились, разбирали нас. Гол в раздевалку нам помог, и второй тайм смотрелся уже совсем по-другому. «Краматорск» раскрылся, пытался прессинговать, мы с этим справились, выходили хорошо из-под прессинга, из-под давления, полностью контролировали ситуацию на поле. Весь второй тайм был под нашим контролем в середине поля, создавали моменты. Выиграли 3:0, но, думаю, могло быть и больше.

— Маилтон впервые вышел на поле после долгого отсутствия и снова был заменен. Это рецидив той травмы, которая у него была, или что-то другое?
— Не могу сейчас сказать по этому поводу. Вроде бы победа, 3:0, все хорошо, но есть осадок. Повреждение на ровном месте. Идя в обыгрыш, получить травму... Это, конечно, неприятно. Не знаю, сделаем медобследование, и после этого что-то будет известно. Пока не могу ничего сказать.

— После выхода Фомина команда стала играть в два форварда. Как вам действия команды при такой схеме, и будете ли вы пробовать ее в дальнейших матчах?
— Можно играть по-разному, хоть в три форварда. Конечно, мы будем экспериментовать, что-то пробовать. Могу сказать, что ребята, которые вышли на замену, в очередной раз усилили игру, и это очень радует. Потому что видно: команда сконцентрирована, все хотят побеждать, хотят доказывать свое место в составе. Это очень радует.

— Отсутствие в заявке Банады — это ротация или есть повреждение?
— Повреждение на тренировке. Такой же эпизод, наверное, как и у Маилтона.

— У «Металлиста» уже приличный отрыв от третьего места. Как думаете, не будет у футболистов проблем с настроем на следующие матчи?
— Мы настраиваемся, готовимся, нельзя останавливаться, потому что сейчас начинается у нас непростой период, состоящий из трех матчей. «Полесье» дома, «Десна» на Кубок дома и выезд в Кривой Рог. Я думаю, нам надо быть собранными, максимально сконцентрированными в этот период, и мы должны постараться выйти из него с честью.

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Источник — ФК Металлист

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