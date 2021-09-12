В воскресенье, 12 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Первой лиги, в котором будут играть «Краматорск» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 18:45.

Матч сначала должен был состояться в Краматорске, но по просьбе принимающей стороны был перенесен в Харьков из-за концерта исполнителя Monatik. Однако, как кажется, для харьковской команды место проведения поединка особой роли не играет - «Металлист» набрал в семи турах двадцать одно очко и на крейсерской скорости мчится в УПЛ. «Краматорск» находится на шестой строчке турнирной таблицы и о Премьер-лиге пока только мечтает. Перед началом сезона команды провели товарищеский матч, который закончился ничьей 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Краматорск» - «Металлист».