8-й тур
Краматорск
0 : 0
Металлист
12.09.2021 18:45   ТВ-трансляция: 

Краматорск – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Первой лиги

  • 12.09.2021 06:43
  • 111 просмотров
  • 0 комментариев
Краматорск – Металлист. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист

В воскресенье, 12 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Первой лиги, в котором будут играть «Краматорск» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 18:45.

Матч сначала должен был состояться в Краматорске, но по просьбе принимающей стороны был перенесен в Харьков из-за концерта исполнителя Monatik. Однако, как кажется, для харьковской команды место проведения поединка особой роли не играет - «Металлист» набрал в семи турах двадцать одно очко и на крейсерской скорости мчится в УПЛ. «Краматорск» находится на шестой строчке турнирной таблицы и о Премьер-лиге пока только мечтает. Перед началом сезона команды провели товарищеский матч, который закончился ничьей 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Краматорск» - «Металлист».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности