Краматорск – Металлист. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Специалист дал прогноз на матч Первой лиги

  • 12.09.2021 02:39
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Краматорск – Металлист. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Металлист. Матеус Пейшото

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 8-го тура Первой лиги Украины «Краматорск» – «Металлист».

«В предыдущем туре «Краматорск» проиграл на выезде «Прикарпатью» (0:2), а «Металлист» со счетом 2:0 выиграл у «ВПК-Агро». Обе команды идут вверху турнирной таблицы Первой лиги. Харьковчане с 21 очком в активе уверенно лидируют. Краматорчане с 12 баллами находятся на пятой позиции.

Матч состоится в Харькове. Фаворит этого поединка, конечно, «Металлист». В матчах со всеми командами Первой лиги харьковчане будут фаворитами. По игре, по подбору футболистов «Металлист» - явный фаворит Первой лиги.

Сможет ли бразилец Пейшото, у которого в активе уже 4 гола, стать лучшим бомбардиром Первой лиги Украины? Конечно, может. Он уже четыре забил и еще забьет», - сказал Нагорняк.

Матч «Краматорск» – «Металлист» состоится 12-го сентября. Начало встречи в 18:45.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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