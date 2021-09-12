8-й тур
Краматорск
0 : 3
Металлист
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Краматорск – Металлист – 0:3. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Первой лиги

  • 12.09.2021 21:30
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Краматорск – Металлист – 0:3. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор
© ФК Металлист Харьков

12 сентября в 18:45 прошел поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Харьковская команда одержала 8-ю победу подряд в 8 турах чемпионата.

Первая лига. 8-й тур

«Краматорск»  «Металлист» – 0:3

Голы: Поступаленко, 42, Пейшото, 61 (пен), Танчик, 70.

«Краматорск»: Поспелов, Агапов, Витенчук (Шушко, 76), Даудов, Зубков (к), Козлов, Сеницкий (Гуничев, 72), Медведев, Похитайло (Трояновский, 72), Блажко (Сафонов, 66), Геловани (Пидручный, 76). Запасные: Якубенко, Прокопчук, Куканов.  Главный тренер: Алексей Городов.

«Металлист»: Рыбка, Танчик, Горбунов, Мизюк, Порох, Романюк, Сарапий (Ралюченко, 79), Демченко (к) (Танковский, 46), Поступаленко (Фомин, 64), Подлепенец (Маилтон, 46), (Нехтий, 68), Пейшото. Запасные: Каневцев, Федорив, Шамич. Главный тренер: Александр Кучер.

Предупреждения: Агапов, 26, Зубков, 30, Геловани, 32, Даудов, 82 

Удаление: Зубков, 60 (повторное предупреждение)

Турнирная таблица Первой лиги

Краматорск – Металлист – 0:3. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Поступаленко, 42 мин.

Удаление. Зубков (Краматорск), 60 мин.

ГОЛ! 0:2. Пейшото, 61 мин (пен).

ГОЛ! 0:3. Танчик, 70 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Металлист).
61' ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
42' ГОЛ ! Мяч забил Антон Поступаленко (Металлист).
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Источник — Sport.ua

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