12 сентября в 18:45 прошел поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Харьковская команда одержала 8-ю победу подряд в 8 турах чемпионата.
Первая лига. 8-й тур
«Краматорск» – «Металлист» – 0:3
Голы: Поступаленко, 42, Пейшото, 61 (пен), Танчик, 70.
«Краматорск»: Поспелов, Агапов, Витенчук (Шушко, 76), Даудов, Зубков (к), Козлов, Сеницкий (Гуничев, 72), Медведев, Похитайло (Трояновский, 72), Блажко (Сафонов, 66), Геловани (Пидручный, 76). Запасные: Якубенко, Прокопчук, Куканов. Главный тренер: Алексей Городов.
«Металлист»: Рыбка, Танчик, Горбунов, Мизюк, Порох, Романюк, Сарапий (Ралюченко, 79), Демченко (к) (Танковский, 46), Поступаленко (Фомин, 64), Подлепенец (Маилтон, 46), (Нехтий, 68), Пейшото. Запасные: Каневцев, Федорив, Шамич. Главный тренер: Александр Кучер.
Предупреждения: Агапов, 26, Зубков, 30, Геловани, 32, Даудов, 82
Удаление: Зубков, 60 (повторное предупреждение)
Турнирная таблица Первой лиги
Краматорск – Металлист – 0:3. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Поступаленко, 42 мин.
Удаление. Зубков (Краматорск), 60 мин.
ГОЛ! 0:2. Пейшото, 61 мин (пен).
ГОЛ! 0:3. Танчик, 70 мин.
Видеообзор второго тайма.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Металлист).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Поступаленко (Металлист).
Источник — Sport.ua
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