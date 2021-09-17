САБО: «Заря – это не команда, это х***я какая-то. Стыдно смотреть, бл***»

Экс-футболист и тренер «Зари» Йожеф Сабо поделился впечатлениями от поражения луганского клуба от «Буде-Глимта» (1:3) в 1-м туре группового этапа Лиги конференций:

«Что случилось в перерыве? Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на «Зарю», не спал всю ночь. Это не команда, это х***я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там забросали, бл***. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

Все голы были пропущены после собственных ошибок? Какая разница. А после 3:0 сколько было вариантов? А то, что они забили... Так это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5–10 метров. Ну что это такое? Разве это «Заря»? Разве это футболисты? Я страшно сердит на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.

Летом ушли лидеры «Зари»? Да какая разница. Они выступают на международной арене и получают 3–4–5 голов. Что это за команда? «Колос» с карагандинским «Шахтером» хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но, все равно, нормально. А эти четвертый матч проигрывают, бл***, и получают по 3–4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыдоба».