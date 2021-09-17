САБО: «Заря – это не команда, это х***я какая-то. Стыдно смотреть, бл***»

Эксперт не спал всю ночь после поражения луганского клуба от «Буде-Глимта»

  • 17.09.2021 22:47
  • 2207 просмотров
  • 18 комментариев
САБО: «Заря – это не команда, это х***я какая-то. Стыдно смотреть, бл***»
© ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Экс-футболист и тренер «Зари» Йожеф Сабо поделился впечатлениями от поражения луганского клуба от «Буде-Глимта» (1:3) в 1-м туре группового этапа Лиги конференций:

«Что случилось в перерыве? Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на «Зарю», не спал всю ночь. Это не команда, это х***я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там забросали, бл***. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

Все голы были пропущены после собственных ошибок? Какая разница. А после 3:0 сколько было вариантов? А то, что они забили... Так это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5–10 метров. Ну что это такое? Разве это «Заря»? Разве это футболисты? Я страшно сердит на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.

Летом ушли лидеры «Зари»? Да какая разница. Они выступают на международной арене и получают 3–4–5 голов. Что это за команда? «Колос» с карагандинским «Шахтером» хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но, все равно, нормально. А эти четвертый матч проигрывают, бл***, и получают по 3–4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыдоба».

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Источник — Трибуна

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 23:26
    +3
    Не понимаю, в чем проблема, если Заря х***я какая-то, то обходите ее в таблице и играйте в еврокубках. Шо, не можете? Ну так ото и не пыз**ть, значит вы хуже х***и
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    Davidson
    Davidson, 17.09.2021 23:23
    +2
    andre_lui, 17.09.2021 23:06
    Заре сейчас лучше помалкивать...
    Так же как и всем нашим клубам)
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    VsemDobra
    online
    VsemDobra, 17.09.2021 23:21
    +1
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 23:09
    шахта на победу играли на выезде, а вы дома на нулевую ничью, разницу чувствуешь? если не чувствуешь, у тебя проблемы.
    ты пьяный что ли?
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 17.09.2021 23:15
    +3
    Сергей Горбачев, 17.09.2021 22:58
    Есть наверно разница : Бенфика и Шериф? Динамо на фоне остальных выглядело более солидно, что ли... Или нет?
    По именам. Бенфика с квалификации с ПСВ выглядит плохо, спад. Шериф - это южноамериканский клуб по сути. Глупо было ожидать, что за 2 месяца работы у Де Дзерби не будет провалов. Фонсека сразу утонул с Янг Бойз, когда начал свои схемы внедрять. Тете не в форме, Соломона не было, Додо увлекается атакой, защиты нет, вратарь старый, Майкон только учится играть за Степаненко. Судить можно только через полгода где-то.
    Заря - это стыд. Непонятно для чего, с каким составом, какие цели...
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    c_a_p2
    c_a_p2, 17.09.2021 23:11
    +3
    alekos59, 17.09.2021 22:52
    Во дед отмочил, полностью согласен !!!
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 23:11
    -1
    Сергей Горбачев, 17.09.2021 22:58
    Есть наверно разница : Бенфика и Шериф? Динамо на фоне остальных выглядело более солидно, что ли... Или нет?
    неважно как выглядела, дома играть на нули это позор, когда победа над португальцами могла бы дать реальные шансы на выход из группы. дома на нули, а на выезде на победу играть будете? гениально
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 23:09
    -3
    Сергей Горбачев, 17.09.2021 22:58
    Есть наверно разница : Бенфика и Шериф? Динамо на фоне остальных выглядело более солидно, что ли... Или нет?
    шахта на победу играли на выезде, а вы дома на нулевую ничью, разницу чувствуешь? если не чувствуешь, у тебя проблемы.
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    andre_lui
    andre_lui, 17.09.2021 23:06
    +3
    JohnDoe, 17.09.2021 22:55
    ЗАРЯ: «Сабо – это не эксперт, это х***я какая-то. Стыдно читать, бл***»
    Заре сейчас лучше помалкивать...
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    Sarmat
    Sarmat, 17.09.2021 23:01
    +7
    Все сказав по ділу. Повністю підтримую Сабо. Бо такою грою скоро доведуть кого-небудь до інфаркту
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    Сергей Горбачев
    Сергей Горбачев, 17.09.2021 22:58
    +7
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 22:56
    играть дома на нулевую ничью откровенно, это не стыд, ок, ясно)
    Есть наверно разница : Бенфика и Шериф? Динамо на фоне остальных выглядело более солидно, что ли... Или нет?
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 17.09.2021 22:57
    +7
    А я и не смотрел, ни Зарю, ни Шахтёр. Ожидал от них чего-то подобного. Бесхарактерные.
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    DSH88
    DSH88, 17.09.2021 22:57
    +13
    Дед прав на все 💯
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 22:56
    -7
    Сергей Горбачев, 17.09.2021 22:52
    Правду дядя сказал... Сейчас все кроме Динамо доставляют только стыд за украинский футбол.
    играть дома на нулевую ничью откровенно, это не стыд, ок, ясно)
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 17.09.2021 22:55
    -11
    ЗАРЯ: «Сабо – это не эксперт, это х***я какая-то. Стыдно читать, бл***»
    Ссылка
    Хью Джекман
    Хью Джекман, 17.09.2021 22:54
    +7
    Не знал, что Сабо матерится как сапожник. У Денисова это заразно смотрю
    Ссылка
    Сергей Горбачев
    Сергей Горбачев, 17.09.2021 22:52
    +11
    Правду дядя сказал... Сейчас все кроме Динамо доставляют только стыд за украинский футбол.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 22:52
    -14
    забрали Леднева и Русина в глубокий запас, Тымчик тоже не имеет постоянной игровой практики, лишь бы не в Заре играли, а теперь имеет совесть критиканствовать.
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    alekos59
    alekos59, 17.09.2021 22:52
    +19
    Во дед отмочил, полностью согласен !!!
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