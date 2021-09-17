Источник: Скрипник может досрочно покинуть Зарю

У команды проблемы в нынешнем сезоне

  • 17.09.2021 20:28
  • 5392 просмотра
  • 19 комментариев
Источник: Скрипник может досрочно покинуть Зарю
© zarya-lugansk.com

По информации источника, наставник «Зари» Виктор Скрипник в ближайшее время может покинуть команду.

Причиной могут быть как проблемы с комплектацией состава, так и неудачный старт в еврокубках. «Заря» вылетела из Лиги Европы, а Лигу конференций начала с поражения в Норвегии.

Все зависит от разговора наставника с президентом клуба Евгением Геллером.

Контракт Скрипника истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что клуб предлагал тренеру новый договор, но Скрипник отказался от этого варианта.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 17.09.2021 21:51
    0
    Stanislav Matusevych, 17.09.2021 20:46
    Та ну невже ж?
    Ну прийдет Бабич будет лучше?
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 21:37
    +1
    Stanislav Matusevych, 17.09.2021 21:30
    Перемагав. Другий склад Лестера, коли той матч нічого не вирішував, бо блискучий тренер С. програв без варіантів усі три стартові матчі в групі, включно з розгромом вдома від АЕКа.
    Лестер играл не вторым составом,хватит писать чушь!
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 21:31
    +1
    Stanislav Matusevych, 17.09.2021 21:30
    Перемагав. Другий склад Лестера, коли той матч нічого не вирішував, бо блискучий тренер С. програв без варіантів усі три стартові матчі в групі, включно з розгромом вдома від АЕКа.
    И выиграл у АЕКа в Афинах
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 21:30
    +1
    Віталій Ткачук, 17.09.2021 21:23
    А може справа не в Скрипнику? В минулому сезоні він перемагав Лестер, якщо пам'ять коротка. Може Геллеру варто було купити хоч толкового центрбека для СВОГО клубу? До чого тут Скрипник, якщо немає ким грати.
    И вратаря надо покупать,но Геллер денег не даст
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 17.09.2021 21:30
    -2
    Віталій Ткачук, 17.09.2021 21:23
    А може справа не в Скрипнику? В минулому сезоні він перемагав Лестер, якщо пам'ять коротка. Може Геллеру варто було купити хоч толкового центрбека для СВОГО клубу? До чого тут Скрипник, якщо немає ким грати.
    Перемагав. Другий склад Лестера, коли той матч нічого не вирішував, бо блискучий тренер С. програв без варіантів усі три стартові матчі в групі, включно з розгромом вдома від АЕКа.
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 17.09.2021 21:26
    0
    zzg77, 17.09.2021 21:07
    Лучше бы Геллера куда-то ушли!!!!
    Тем более, что арабские шейхи выстроились в очередь за покупкой Зари.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 17.09.2021 21:23
    +4
    Юрий Карпенко, 17.09.2021 20:40
    Вернидуб з різними складами цієї Зорі років 10 грав і досягав результату, а рівень Скрипника це перша ліга, його помилка що після тренерства в Німеччині він нікому не потрібен
    А може справа не в Скрипнику? В минулому сезоні він перемагав Лестер, якщо пам'ять коротка. Може Геллеру варто було купити хоч толкового центрбека для СВОГО клубу? До чого тут Скрипник, якщо немає ким грати.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 17.09.2021 21:07
    +4
    Лучше бы Геллера куда-то ушли!!!!
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 21:05
    +1
    Юрий Карпенко, 17.09.2021 20:40
    Вернидуб з різними складами цієї Зорі років 10 грав і досягав результату, а рівень Скрипника це перша ліга, його помилка що після тренерства в Німеччині він нікому не потрібен
    Какие результаты ?
    Ссылка
    vava oggy
    vava oggy, 17.09.2021 20:53
    +6
    Real20, 17.09.2021 20:30
    Что за источник?
    Самий достовірний, або "sport.ua" aбо ОБС (одна баба сказала).
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 20:52
    +9
    Можно было уходить еще пораньше, когда полгода зарплату в 2020 не платили. 2 раза благодаря ему получили деньги за группу еврокубков на том и выжили. С уходом Скрипника о бронзе останутся одни мечты, ее последние два сезона даже Вернидуб не мог добыть, пропускал Ворсклу и Александрию. Бабич уже мылится вместо Скрипника, ото будет команда.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
    Виктор Андрущик, 17.09.2021 20:49
    +6
    Я до гри з Норвежцями писав ,що ця балалайка це пусте місце.Це якийсь "творець"якому 2 ліга забагато,а де хто ще й в збірну натякав його.Просто УПЛ перетворюється в болото,де вже і молдовани сміються.Це що?Слава богу хоть Петраков на чолі збірної,а так би і там озвєд ілісь
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 20:46
    +1
    Yura Юрий, 17.09.2021 20:40
    не верное утверждение, Скрипник ДОЛЖЕН досрочно покинуть Зарю....ушел бы ранее, сохранил лицо, и мог смело претендовать в УПЛ на должность
    ушёл бы ранее, говорили бы бросил команду которую вывел в еврокубки. что ни сделай, всегда будут критиковать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 17.09.2021 20:46
    -2
    Та ну невже ж?
    Ссылка
    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 17.09.2021 20:44
    0
    Хацкевича у Зорю!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 17.09.2021 20:40
    0
    не верное утверждение, Скрипник ДОЛЖЕН досрочно покинуть Зарю....ушел бы ранее, сохранил лицо, и мог смело претендовать в УПЛ на должность
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 17.09.2021 20:40
    +1
    Вернидуб з різними складами цієї Зорі років 10 грав і досягав результату, а рівень Скрипника це перша ліга, його помилка що після тренерства в Німеччині він нікому не потрібен
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 20:31
    0
    Real20, 17.09.2021 20:30
    Что за источник?
    Матусевич
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 20:30
    +2
    Что за источник?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности