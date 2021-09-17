Источник: Скрипник может досрочно покинуть Зарю

По информации источника, наставник «Зари» Виктор Скрипник в ближайшее время может покинуть команду.

Причиной могут быть как проблемы с комплектацией состава, так и неудачный старт в еврокубках. «Заря» вылетела из Лиги Европы, а Лигу конференций начала с поражения в Норвегии.

Все зависит от разговора наставника с президентом клуба Евгением Геллером.

Контракт Скрипника истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что клуб предлагал тренеру новый договор, но Скрипник отказался от этого варианта.