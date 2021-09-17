Источник: Скрипник может досрочно покинуть Зарю

По информации источника, наставник «Зари» Виктор Скрипник в ближайшее время может покинуть команду.
Причиной могут быть как проблемы с комплектацией состава, так и неудачный старт в еврокубках. «Заря» вылетела из Лиги Европы, а Лигу конференций начала с поражения в Норвегии.
Все зависит от разговора наставника с президентом клуба Евгением Геллером.
Контракт Скрипника истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что клуб предлагал тренеру новый договор, но Скрипник отказался от этого варианта.
Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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