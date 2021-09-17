Александр СЕВИДОВ: «Скрипник готов к уходу из Зари»

Известный украинский тренер Александр Севидов ответил на вопрос о том, подтолкнет ли фиаско в матче с «Буде-Глимтом» (поражение 1:3) Виктора Скрипника к уходу с поста главного тренера «Зари»:

«Скрипник – человек, который очень много анализирует. Наверное, он сейчас понимает, что, наверное, не может больше дать этой команде драйва, который он дал во время своего прихода. Вспомните, на каком энтузиазме тогда играла команда, с какими горящими глазами. Сейчас я такого не вижу. Конечно, во многом это зависит и от тренера.

Я думаю, что Виктор будет востребованным тренером. Но есть много нюансов. У него действующий контракт, он не может просто так уйти, потому что предвидена компенсация. Уволить его тоже не получится. За что его увольнять? За то, что не укрепили команду и потеряли минимум половину лидеров? Ситуация очень щекотливая.

Я думаю, что Виктор уже готов к уходу из «Зари», но мне тяжело предположить, как все сложится на самом деле. Я пока не вижу провала. Проиграли, да. А «Шахтер» проиграл в Тирасполе, но никто же не говорит об отставке Де Дзерби».