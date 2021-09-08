Победа молодежки, неудача Свитолиной, волейболисты вышли в плей-офф ЧЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 сентября.
1A. Вторая победа подряд. Молодежная сборная Украины дома победила Армению
Решающий гол со штрафного забил Михаил Мудрик
1B. ВИДЕО. В девятку со штрафного! Мудрик вывел украинскую молодежку вперед
Украина U-21 принимает Армению U-21 в матче квалификации Евро-2023
2. Ротань впереди. Украина стала лидером группы в квалификации Евро-2023 U-21
Украинская молодежка в сентябре одержала две победы на старте отбора
3A. Таблицы отбора ЧМ-2022. Пропуская тур, Украина поднялась на второе место
Франция упрочила лидерство в группе D квалификации чемпионата мира
3B. Группа D. Франция обыграла Финляндию, Казахстан вырвал ничью у Боснии
Сборная Украины этот тур пропускала
4. Большой шанс упущен. Свитолина покидает US Open, проиграв упорную битву
Элина почти переломила ход матча с Лейлой Фернандес, но поражения избежать не удалось
5. Украина выиграла у Бельгии и вышла в 1/8 финала мужского Евро
Наши волейболисты одержали третью победу в турнире и обеспечили себе третье место в группе
6. Александр ПЕТРАКОВ: «Отпустил из сборной по три игрока Динамо и Шахтера»
Сборная Украины готовится к матчу против Чехии
7. «Честно сказать Руслану». Эксперт оценил ситуацию Малиновского и Петракова
Хавбек потерял статус основного в сборной?
8. ЭДМАР: «В ГАИ плакали, когда Жажа уехал»
Бывший форвард «Металлиста» заплатил немало штрафов, когда жил в Харькове
9. Иван РЕДКАЧ: «Не люблю людей, которые живут в Украине. Они нищие в душе»
Украинский боксер считает, что у людей, живущих в Украине, нет мечты и мотивации
10. Итоги трансферного окна. АПЛ – на вершине, УПЛ – в топ-10 лиг по затратам
Отечественную лигу так высоко поднять смогли щедрые инвестиции в состав донецкого «Шахтера»
Источник — Sport.ua
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