Франция
2 : 0
Финляндия
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа D. Франция обыграла Финляндию, Казахстан вырвал ничью у Боснии

Сборная Украины этот тур пропускала

  • 07.09.2021 23:45
  • 2477 просмотров
  • 21 комментарий
Группа D. Франция обыграла Финляндию, Казахстан вырвал ничью у Боснии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча отбора на чемпионат мира-2022 в европейской группе D, где выступает и сборная Украины. Франция одержала уверенную победу над Финляндией, а Казахстан снова вырвал героическую ничью - теперь в матче с Боснией и Герцеговиной.

Франция – Финляндия – 2:0
Голы: 1:0 – 25 Гризманн, 2:0 – 53 Гризманн.

Франция – Льорис, Дюбуа (Мукиеле, 68), Зума, Кимпембе (Ленгле 90), Эрнандес, Погба, Рабьо, Варан, Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Тчуамени 90+1), Бензема.

Финляндия – Градецки, Араюури, Вяйсянен, Уронен (Сойри, 62), О`Шонесси, Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайринен, 73), Алхо (Райтала, 80), Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.

Предупреждения: Шюллер (3), Пукки (64), Араюури (72).

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2
Голы: 0:1 – 51 Куат, 1:1 – 74, пенальти Пьянич, 2:1 – 85 Менало, 2:2 – 90+5 Зайнутдинов

Босния и Герцеговина – Шехич, Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 46), Цимирот, Пьянич, Стеванович, Налич (Гояк, 54), Джеко, Демирович (Превляк, 79).

Казахстан – Шацкий, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский (Тайкенов, 83), Васильев (Оразов, 83), Логвиненко (Ерланов 89), Тагыберген, Куат (Жарынбестов 90), Жуков, Шушеначев (Зайнутдинов, 57).

Предупреждения: Хаджикадунич (30), Джеко (60), Зайнутдинов (70), Марочкин (71), Васильев (81).

Турнирная таблица группы D:

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Krot 7777
    online
    Krot 7777, 08.09.2021 00:08
    0
    Igor-fanDK, 08.09.2021 00:07
    Макс наша сборная будет на первом!!!!!!!
    Ну дай бог Игорёк !!!тут бы второе взять ,все в наших руках и ногах
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 00:08
    0
    Эля 5:5 сделала... Туда!
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 00:07
    0
    Бахтиёр из ЦСКА подарил надежду.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 08.09.2021 00:07
    -1
    Krot 7777, 08.09.2021 00:05
    Что там ,финов обыграть и боснийцев ,... мы на евро в 1/4 были в 8 лучших!!!! подальше убрать с сборной каравая и шлак привозный дынамовский мыколу и забара и мы На ЧМ !!!!!!
    Макс наша сборная будет на первом!!!!!!!
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    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 00:06
    0
    У Дании РМ 22:0! Нам бы половину.)
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    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 08.09.2021 00:05 (изменен)
    0
    Все те овчарки которые тут гавкали нах!!! хуню гонят про нашу сборную съебитесь нах!!
    Ссылка
    Krot 7777
    online
    Krot 7777, 08.09.2021 00:05
    0
    Что там ,финов обыграть и боснийцев ,... мы на евро в 1/4 были в 8 лучших!!!! подальше убрать с сборной каравая и шлак привозный дынамовский мыколу и забара и мы На ЧМ !!!!!!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 08.09.2021 00:04
    +2
    Казахстану можно вручить Оскара!
    Лучшие камбеки года!!!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 08.09.2021 00:02
    -1
    R1d3r, 08.09.2021 00:01
    Ну что, мы еще в игре
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 08.09.2021 00:01
    +1
    Ну что, мы еще в игре
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 07.09.2021 23:59
    +1
    Гризман сегодня феерил. С нулевого угла закатил второй.)
    У финнов - без шансов было.
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 07.09.2021 23:58
    +1
    Тепер головне виграти у фінів!!!! А далі 4 очки з боснійця и і сподіватись, що фіни не виграють 3 матчі
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 07.09.2021 23:58
    +4
    Поки все нам на руку
    Ссылка
    saobrx
    saobrx, 07.09.2021 23:58
    +3
    ???, 07.09.2021 23:53
    Молодці, мамбети! Нашим би днарям повчитися такої самовіддачі.
    Ви тільки вдумайтесь, що ми наразі єдина збірна з 5 нічийками, и в кожній грі (крім виїзду у Францію) ми вели в рахунку, якщо мені не зраджує пам'ять. Титул самої валідольної збірної можна офіційно ручити СбУ
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 07.09.2021 23:58 (изменен)
    0
    Хуйтеры или хейтеры сосите большой ху ОТЛИЧНО Победа за нами!!
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 07.09.2021 23:57
    -1
    Франція здобула 3 перемоги, вся решта з 4 команд вимучила тільки одну такого шлаку я ще не бачив
    Ссылка
    Krot.
    online
    Krot., 07.09.2021 23:57
    -4
    Мыколка и каравай молились сегодня ,шансы ещё есть
    Ссылка
    ???
    ???, 07.09.2021 23:53
    +3
    Молодці, мамбети! Нашим би днарям повчитися такої самовіддачі.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 07.09.2021 23:48
    +2
    казахам респектище!!!
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 07.09.2021 23:47
    +3
    Ну, респект казахам! Ни иначе как на ЧМ мылятся...
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