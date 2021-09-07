Группа D. Франция обыграла Финляндию, Казахстан вырвал ничью у Боснии

Состоялись еще два матча отбора на чемпионат мира-2022 в европейской группе D, где выступает и сборная Украины. Франция одержала уверенную победу над Финляндией, а Казахстан снова вырвал героическую ничью - теперь в матче с Боснией и Герцеговиной.

Франция – Финляндия – 2:0

Голы: 1:0 – 25 Гризманн, 2:0 – 53 Гризманн.

Франция – Льорис, Дюбуа (Мукиеле, 68), Зума, Кимпембе (Ленгле 90), Эрнандес, Погба, Рабьо, Варан, Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Тчуамени 90+1), Бензема.

Финляндия – Градецки, Араюури, Вяйсянен, Уронен (Сойри, 62), О`Шонесси, Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайринен, 73), Алхо (Райтала, 80), Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.

Предупреждения: Шюллер (3), Пукки (64), Араюури (72).

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2

Голы: 0:1 – 51 Куат, 1:1 – 74, пенальти Пьянич, 2:1 – 85 Менало, 2:2 – 90+5 Зайнутдинов

Босния и Герцеговина – Шехич, Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 46), Цимирот, Пьянич, Стеванович, Налич (Гояк, 54), Джеко, Демирович (Превляк, 79).

Казахстан – Шацкий, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский (Тайкенов, 83), Васильев (Оразов, 83), Логвиненко (Ерланов 89), Тагыберген, Куат (Жарынбестов 90), Жуков, Шушеначев (Зайнутдинов, 57).

Предупреждения: Хаджикадунич (30), Джеко (60), Зайнутдинов (70), Марочкин (71), Васильев (81).

Турнирная таблица группы D: