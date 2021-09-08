Босния и Герцеговина
2 : 2
Казахстан
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 Снова камбек на 90+5-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 08.09.2021 02:05
  • 191 просмотр
  • 1 комментарий
Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 Снова камбек на 90+5-й. Видео голов
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7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина и Казахстан сыграли вничью (2:2). Команда Казахстана, как и в матче с Украиной, снова сравняла счет на 90+5 минуте.

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 Снова камбек на 90+5-й. Видео голов

ГОЛ! 0:1. Куат, 52 мин.

ГОЛ! 1:1. Пьянич, 74 мин (пен).

ГОЛ! 2:1 Менало, 86 мин.

ГОЛ! 2:2. Зайнутдинов, 90+5 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).
86' ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Босния и Герцеговина).
74' ГОЛ ! С пенальти забил Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).
1' ГОЛ ! Мяч забил Исламбек Куат (Казахстан).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    lizerginnn
    lizerginnn, 08.09.2021 03:01
    0
    Ох и левый же пеналь казахам нарисовали!
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