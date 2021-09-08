7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина и Казахстан сыграли вничью (2:2). Команда Казахстана, как и в матче с Украиной, снова сравняла счет на 90+5 минуте.

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 Снова камбек на 90+5-й. Видео голов

ГОЛ! 0:1. Куат, 52 мин.

ГОЛ! 1:1. Пьянич, 74 мин (пен).

ГОЛ! 2:1 Менало, 86 мин.

ГОЛ! 2:2. Зайнутдинов, 90+5 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.