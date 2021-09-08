7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина и Казахстан сыграли вничью (2:2). Команда Казахстана, как и в матче с Украиной, снова сравняла счет на 90+5 минуте.
Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 Снова камбек на 90+5-й. Видео голов
ГОЛ! 0:1. Куат, 52 мин.
ГОЛ! 1:1. Пьянич, 74 мин (пен).
ГОЛ! 2:1 Менало, 86 мин.
ГОЛ! 2:2. Зайнутдинов, 90+5 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Босния и Герцеговина).
|74'
|ГОЛ ! С пенальти забил Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Исламбек Куат (Казахстан).
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Источник — Sport.ua
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