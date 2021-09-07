Во вторник, 7 сентября, в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится матч шестого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Казахстана. Стартовый свисток израильского арбитра Йигаля Фрида прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Босния и Герцеговина
Ситуация в отборочной группе D, в состав которой также входит и сборная Украины, продолжает накаляться перед окончанием отборочного раунда мундиаля-2022. Коллектив Ивайло Петева неожиданно отобрал очки у Франции уже на старте сентябрьской части поединков (1:1), чем немногим поздним отметилась и футболисты Александра Петракова, поэтому теперь получил возможность решительным образом ворваться в борьбу за вторую строчку турнирной таблицы.
Календарь у боснийцев для этого подходящий: две игры против Украины и домашняя встреча с Финляндией легкими точно не будут, однако, именно победами в оставшихся четырех матчах Босния может прийти к действительно серьезному успеху.
Ключевая проблема «желто-синих» заключается в том, что они достаточно мало забивают, несмотря на чуть ли не лучший, после Франции, подбор на позицию центрального форварда в нашем квинтете. Против такого соперника, как Казахстан, этот фактор может иметь ключевую роль. Даже в недавнем товарищеском матче против скромного Кувейта команда не сумела раскрыться – скромная победа 1:0, при игре далеким от основного составом.
Казахстан
Если с футболистами из Боснии нам еще только предстоит познакомиться поближе уже в октябре-ноябре, то представители Казахстана для нас являются уже историей. Украина так и не смогла обыграть «ястребов», а после каждой неудачной игры против них еще и получала порцию разрушительной критики в свой адрес. По досадной для нас случайности, именно эти два набранных балла в матчах против коллектива Шевченко/Петракова для команды Талгата Байсуфинова составляют фундамент, с которого они могут совершить опасный рывок в нашу сторону.
При этом, соперники у Казахстана по оставшимся матчам куда сложнее, чем у той же Боснии, так как вопросы с Францией остаются открытыми, а дополнительная игра против Финляндии не обещает ему ничего хорошего, даже несмотря на статус домашней. Примечательно, что и у «ястребов» есть серьезные проблемы с атакой, которые магическим образом решались ранее исключительно в играх против Украины, в ворота которой и отправились все три мяча. В остальном – сентябрьский цикл в исполнении коллектива Байсуфинова рискует стать провальным, а серия из 11 матчей без побед продлиться еще на одну игру.
Ориентировочные составы
Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Саничанин, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Сушич – Пьянич, Цимирот, Гояк – Джеко, Демирович.
Казахстан: Шацкий – Логвиненко, Малый, Марочкин, Ерланов – Куат, Жуков – Тыгыберген, Зайнутдинов, Вороговкий – Аймбетов.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящей игре боснийцы могут воспользоваться шансом на то, чтобы стать прямыми преследователями Украины, но игра результативной точно не станет. Нашей ставкой будет позиция – Босния и Герцеговина победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.
7 сентября, вторник
|Босния и Герцеговина – Казахстан
|Зеница. «Билино Поле». 21:45
|Арбитр: Йигаль Фрид (Израиль)
|Прогноз Sport.ua – 1:0
Илья Береза, Sport.ua
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