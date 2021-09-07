ЭДМАР: «В ГАИ плакали, когда Жажа уехал»

Бывший полузащитник «Металлиста» Эдмар рассказал о своем бывшем одноклубнике — бразильце Жаже.

- А про Жажу какие-нибудь смешные истории?

- О, Жажа… Про него очень много смешных историй, но я не буду о них говорить.

- Почему?

- Это провокационный вопрос. Ему не понравится. Жажа просто всегда любил, все знают об этом, отдыхать красиво, хорошо. Но посмотрите, сколько голов он забил. Один из самых лучших голов, которые я видел, это его гол в матче с «Бешикташем». Хочу об этом вспоминать. А то, что он делал за полем, это уже история.

- Водку пил?

- Кто?

- Ты, Жажа…

- Я с Жажей? Чуть-чуть. За компанию (смеется).

- А про Жажу хоть один какой-то прикол?

- Он купил себе машину — Range Rover. И у машины был звук как у полицейских. Говорили, что такое нельзя. Но у него не мигалка была, а только звук сирены. Все знали номера его машины — ГАИ и все остальные. Всегда, когда он проезжал, сотрудники ГАИ ехали за ним и выписывали штраф. Постоянные штрафы были. И все равно он эту сирену не убрал. Платил штрафы, но не убирал. В ГАИ плакали, когда Жажа уехал. Протокол писать долго…

Контракт Эдмара принадлежал «Металлисту» с 2007 по 2015 годы. Жажа выступал за «Металлист» с 2008 по 2010 и с 2013 по 2014 годы.