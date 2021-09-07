ЭДМАР: «В ГАИ плакали, когда Жажа уехал»

Бывший форвард «Металлиста» заплатил немало штрафов, когда жил в Харькове

  • 07.09.2021 10:50
  • 2732 просмотра
  • 1 комментарий
ЭДМАР: «В ГАИ плакали, когда Жажа уехал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Металлиста» Эдмар рассказал о своем бывшем одноклубнике — бразильце Жаже.

- А про Жажу какие-нибудь смешные истории?
- О, Жажа… Про него очень много смешных историй, но я не буду о них говорить.

- Почему?
- Это провокационный вопрос. Ему не понравится. Жажа просто всегда любил, все знают об этом, отдыхать красиво, хорошо. Но посмотрите, сколько голов он забил. Один из самых лучших голов, которые я видел, это его гол в матче с «Бешикташем». Хочу об этом вспоминать. А то, что он делал за полем, это уже история.

- Водку пил?
- Кто?

- Ты, Жажа…
- Я с Жажей? Чуть-чуть. За компанию (смеется).

- А про Жажу хоть один какой-то прикол?
- Он купил себе машину — Range Rover. И у машины был звук как у полицейских. Говорили, что такое нельзя. Но у него не мигалка была, а только звук сирены. Все знали номера его машины — ГАИ и все остальные. Всегда, когда он проезжал, сотрудники ГАИ ехали за ним и выписывали штраф. Постоянные штрафы были. И все равно он эту сирену не убрал. Платил штрафы, но не убирал. В ГАИ плакали, когда Жажа уехал. Протокол писать долго…

Контракт Эдмара принадлежал «Металлисту» с 2007 по 2015 годы. Жажа выступал за «Металлист» с 2008 по 2010 и с 2013 по 2014 годы.

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Источник — Sportarena

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    Lyolik, 07.09.2021 11:24
    +1
    Дегенератам платят такие деньжищи, а учителя, врачи, учёные пытаются выжить.
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