Итоги трансферного окна. АПЛ — на вершине, УПЛ — в топ-10 лиг по затратам

Минувшее лето было по-футбольному горячим. Помимо финальной части Евро-2020, которая состоялась именно в 2021-м из-за последствий пандемии коронавируса, последние три месяца принесли болельщикам и всему футбольному сообществу ряд грандиозных трансферных сделок, ключевыми из которых, безусловно, являются переходы Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» и Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Однако сегодня мы не будем говорить о легендах, ставших таковыми еще во время активной карьеры, а подведем экономические итоги работы футбольного трансферного окна в Европе. Да, в некоторых чемпионатах оно все еще остается открытым, но глобально этот факт уже ничего не изменит. Поэтому пройдемся по десятке лиг, представители которых наиболее охотно тратили деньги летом текущего года…

10. УКРАИНСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 56,02 млн. евро 248 - 47,69 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 8,33 млн. евро 290

Топ-5 дорогих новичков: Педриньо («Шахтер»)* – 18 млн. евро, Марлон («Шахтер») – 12 млн. евро, Лассина Траоре («Шахтер») – 10 млн. евро, Витиньо («Динамо») – 6 млн. евро, Винисиус Тобиас («Шахтер») – 6 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Эдуард Соболь («Брюгге»)* – 3,5 млн. евро, Давид Хочолава («Копенгаген») – 2,5 млн. евро, Жерсон Родригеш («Труа») – 1 млн. евро за аренду, Алексей Гуцуляк («Днепр-1») – 0,5 млн. евро, Николай Кухаревич («Труа») – 0,3 млн. евро.

* здесь и далее в скобках указан клуб-покупатель; все данные – Transfermarkt.

После нескольких лет относительного затишья минувшим летом опять активность на рынке проявил донецкий «Шахтер». «Горняки» потратили порядка 40 миллионов евро, причем трансфер молодого латераля Винисиуса Тобиаса формально состоится в феврале следующего года, хотя сделка фактически согласована между клубами летом. Именно благодаря невероятной активности «Шахтера» украинской Премьер-лиге по итогам работы летнего трансферного окна удалось оказаться в топ-10 по суммарным затратам клубов чемпионата. В остальном клубы УПЛ привычно полагались на переходы свободных агентов, хотя «Динамо» также рискнуло осуществить одну весьма серьезную сделку, пойдя на подписание вингера «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

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9. ТУРЕЦКАЯ СУПЕРЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 64,92 млн. евро 520 - 36,21 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 28,71 млн. евро 439

Топ-5 дорогих новичков: Виктор Нельссон («Галатасарай») – 7 млн. евро, Александру Чикылдэу («Галатасарай») – 6,5 млн. евро, Али Саматта («Фенербахче») – 6 млн. евро, Андреас Корнелиус («Трабзонспор») – 5,12 млн. евро, Беркан Кутлу («Галатасарай») – 4 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Аарон Бупендза («Аль-Араби») – 4,25 млн. евро, Беркан Кутлу («Галатасарай») – 4 млн. евро, Доган Алемдар («Ренн») – 3,5 млн. евро, Алассан Ндао («Аль-Ахли») – 3 млн. евро, Михаэль Фрай («Антверпен») – 2 млн. евро.

В Турции главным растратчиком денег оказался «Галатасарай», которому по итогам минувшего сезона лишь из-за дополнительных показателей не удалось обойти «Бешикташ» в чемпионской гонке. Летом боссы «львов» предпочли пристойно инвестировать в усиление состава, чтобы по итогам нынешнего сезона все-таки взять «золото» и гарантированно сыграть в Лиге чемпионов (в квалификации ЛЧ-2021/22 «Галатасарай» без вариантов влетел ПСВ и теперь сыграет в группе Лиги Европы). Из исходящих трансферов интересно отметить переезд в катарский клуб «Аль-Араби» форварда «Хатайспора» Аарона Бупендзы, которого ранее активно сватали в «Динамо». Причем сделка обошлась представителю Катара всего в 4,25 миллиона евро, а с киевлян «Хатайспор» ранее требовал не менее 10 миллионов евро.

8. ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПРИМЕЙРА

Затраты Входящих трансферов Баланс 78,17 млн. евро 363 41,39 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 119,56 млн. евро 347

Топ-5 дорогих новичков: Роман Яремчук («Бенфика») – 17 млн. евро, Пепе («Порту») – 15 млн. евро, Мануэль Угарте («Спортинг») – 6,5 млн. евро, Суалихо Мейте («Бенфика») – 6 млн. евро, Рикарду Эшгаю («Спортинг») – 5,5 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Педриньо («Шахтер») – 18 млн. евро, Данилу Перейра («Пари Сен-Жермен») – 16 млн. евро, Лука Вальдшмидт («Вольфсбург») – 12 млн. евро, Нуну Тавареш («Арсенал») – 8 млн. евро, Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен») – 7 млн. евро за аренду.

Две самые дорогие (входящая и исходящая) сделки в португальской Примейре минувшего лета так или иначе связаны с Украиной. Наиболее дорогостоящим новичком чемпионата стал форвард сборной Украины Роман Яремчук, за которого «Бенфика» заплатила «Генту» 17 миллионов евро. В то же время, самой дорогой продажей клубов португальской Примейры стал бразильский вингер Педриньо, которого те же лиссабонские «орлы» отправили в «Шахтер» в обмен на 18 миллионов евро.

7. БЕЛЬГИЙСКАЯ ЖЮПИЛЕР ПРО-ЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 114,6 млн. евро 282 23,45 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 138,05 млн. евро 322

Топ-5 дорогих новичков: Камал Сова («Брюгге») – 9 млн. евро, Стэнли Нсоки («Брюгге») – 6,5 млн. евро, Ноа Ланг («Брюгге») – 6 млн. евро, Тейджон Бьюкенен («Брюгге») – 5 млн. евро, Мишель-Анж Баликвиша («Антверпен») – 5 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Одилон Коссуну («Байер») – 23 млн. евро, Альберт-Мбойо Самби Локонга («Арсенал») – 17,5 млн. евро, Роман Яремчук («Бенфика») – 17 млн. евро, Зиньо Ванхеусден («Интер») – 16 млн. евро, Астер Вранкс («Вольфсбург») – 8 млн. евро.

Действующий чемпион страны «Брюгге» провел впечатляющую трансферную кампанию, в ходе которой инвестировал в усиление и обновление состава феноменальные по меркам Бельгии 45 миллионов евро. Неудивительно, что в топ-5 наиболее дорогих новичков лиги сразу четыре представителя из «Брюгге». В то же время, остальные клубы Жюпилер Про-лиги привычно активно торговали игроками с представителями топ-лиг, а потому итоговый трансферный баланс бельгийского чемпионата, несмотря на солидные траты его лидера, оказался положительным.

6. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 123,85 млн. евро 233 - 26,4 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 97,45 млн. евро 215

Топ-5 дорогих новичков: Джон Кордоба («Краснодар») – 20 млн. евро, Клаудиньо («Зенит») – 12 млн. евро, Денис Макаров («Динамо» Москва) – 7,5 млн. евро, Андерс Дрейер («Рубин») – 7 млн. евро, Константин Марадишвили («Локомотив» Москва) – 7 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Никола Влашич («Вест Хэм») – 30 млн. евро, Максимилиан Филипп («Вольфсбург») – 7,5 млн. евро, Денис Макаров («Динамо» Москва) – 7,5 млн. евро, Константин Марадишвили («Локомотив» Москва) – 7 млн. евро, Себастьян Дриусси («Остин») – 6,36 млн. евро.

5. ИСПАНСКАЯ ЛА ЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 303 млн. евро 307 - 62,5 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 240,5 млн. евро 278

Топ-5 дорогих новичков: Родриго Де Пауль («Атлетико») – 35 млн. евро, Эдуардо Камавинга («Реал») – 31 млн. евро, Матеус Кунья («Атлетико») – 30 млн. евро, Арно Груневелд («Вильярреал») – 23,5 млн. евро, Рафа Мир («Севилья») – 16 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») – 40 млн. евро, Мартин Эдегор («Арсенал») – 35 млн. евро, Брайан Хиль («Тоттенхэм») – 25 млн. евро, Эмерсон («Тоттенхэм») – 25 млн. евро, Марк Кукурелья («Брайтон») – 18 млн. евро.

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Прошли времена, когда «Реал» и «Барселона» потрясали футбольную Европу колоссальными суммами трансферов. Минувшее лето оба испанских гранда провели очень скромно – «бланкос» буквально на финише отхватили у «Ренна» перспективного французского хавбека Эдуардо Камавингу за 31 миллион евро, что стало единственным приобретением за деньги (Алаба пришел свободным агентом) клуба в это окно. «Барселона» же и вовсе решала экономические проблемы, а потому ей было не разбрасывания деньгами на рынке. Неудивительно, что при таком сценарии в лидеры вышел чемпион «Атлетико», который потратил 65 миллионов евро на трансферы Де Пауля и Куньи. Что еще интересно отметить: все пять наиболее дорогостоящих исходящих трансферов клубов Ла Лиги связаны с представителями английской Премьер-лиги.

4. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИГА 1

Затраты Входящих трансферов Баланс 400,22 млн. евро 320 - 37,1 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 363,12 млн. евро 302

Топ-5 дорогих новичков: Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен») – 60 млн. евро, Жерсон («Марсель») – 25 млн. евро, Майрон Боаду («Монако») – 17 млн. евро, Лоик Баде («Ренн») – 17 млн. евро, Данилу Перейра («Пари Сен-Жермен») – 16 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Эдуардо Камавинга («Реал») – 31 млн. евро, Бубакари Сумаре («Лестер») – 20 млн. евро, Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас») – 17,5 млн. евро, Лоик Баде («Ренн») – 17 млн. евро, Пап Сарр («Тоттенхэм») – 16,9 млн. евро.

Богатенький «Пари Сен-Жермен» минувшим летом предпочел не сорить деньгами, сделав ставку на подписание топовых свободных агентов, а потому в когорте серьезных трат у парижан только Ашраф Хакими, за которого пришлось заплатить «Интеру» 60 миллионов евро. Все остальные клубы французской Лиги 1 привычно довольно скромно вели себя на рынке, имея возможность распоряжаться весьма ограниченными бюджетами.

11 топовых трансферов свободных агентов минувшего лета

3. НЕМЕЦКАЯ БУНДЕСЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 419,92 млн. евро 293 34,63 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 454,55 млн. евро 252

Топ-5 дорогих новичков: Дайо Упамекано («Бавария») – 42,5 млн. евро, Дониелл Мален («Боруссия» Д) – 30 млн. евро, Андре Силва («Лейпциг») – 23 млн. евро, Одилон Коссуну («Байер») – 23 млн. евро, Йошко Гвардиол («Лейпциг») – 18,8 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 85 млн. евро, Дайо Упамекано («Бавария») – 42,5 млн. евро, Ибраима Конате («Ливерпуль») – 40 млн. евро, Леон Бейли («Астон Вилла») – 32 млн. евро, Матеус Кунья («Атлетико») – 30 млн. евро.

Getty Images/Global Images Ukraine

В сравнении с минувшим годом клубы немецкой Бундеслиги более чем на 100 миллионов евро увеличили траты на трансферном рынке, однако именно эта лига стала единственной из привычной топ-5, которой удалось минувшее лето закрыть не дефицитом, а профицитом. Понятное дело, что эти цифры весьма условны, так как не отражают экономической ситуации в каждом клубе, но в целом немцы с привычной для них педантичностью продолжают следить, чтобы деньги расходовались максимально целесообразно. Именно поэтому представить себе в Германии ситуацию, случившуюся с «Барселоной», крайне сложно, хотя «Бавария», например, лето закончила с отрицательным трансферным балансом (-57,5 миллионов евро), приобретя двух игроков «Лейпцига» Дайо Упамекано (42,5 млн. евро) и Марселя Забитцера (15 млн. евро). Впрочем, эти инвестиции мюнхенцы привычно нацелены отбить за счет удачных выступлений и солидных призовых, а также спонсорских выплат.

2. ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕРИЯ А

Затраты Входящих трансферов Баланс 571,04 млн. евро 951 - 52,17 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 518,87 млн. евро 663

Топ-5 дорогих новичков: Тэмми Абрахам («Рома») – 40 млн. евро, Фикайо Томори («Милан») – 29,2 млн. евро, Николас Гонсалес («Фиорентина») – 23,5 млн. евро, Уэстон Маккени («Ювентус») – 20,5 млн. евро, Хуан Муссо («Аталанта») – 20 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Ромелу Лукаку («Челси») – 115 млн. евро, Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен») – 60 млн. евро, Родриго Де Пауль («Атлетико») – 35 млн. евро, Хуан Муссо («Аталанта») – 20 млн. евро, Маттео Политано («Наполи») – 19 млн. евро.

Второй год кряду итальянская Серия А идет второй по объемам затраченных ее клубами денежных средств в летнее трансферное окно. Главной особенностью минувшего лета в Италии стало то, что чемпион «Интер» не подписывал дорогостоящих новобранцев, а из-за экономических проблем, наоборот, вынужден был расстаться с рядом лидеров, среди которых особо выделяются Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими. Наиболее дорогим приобретением «нерадзурри» стал 21-летний центрбек «Стандарда» Зиньо Ванхеусден, за которого отдали 16 миллионов евро, но сразу же отправили в аренду в «Дженоа». А вот на вершине оказался Тэмми Абрахам, которого боссы «Ромы» приобрели у «Челси» за 40 миллионов евро по запросу новоиспеченного коуча «волков» Жозе Моуриньо.

1. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Затраты Входящих трансферов Баланс 1,35 млрд. евро 290 - 707,84 млн. евро Доходы Исходящих трансферов 639,27 млн. евро 262

Топ-5 дорогих новичков: Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 117,5 млн. евро, Ромелу Лукаку («Челси») – 115 млн. евро, Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 85 млн. евро, Бен Уайт («Арсенал») – 58,5 млн. евро, Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») – 40 млн. евро, Ибраима Конате («Ливерпуль») – 40 млн. евро.

Топ-5 дорогих продаж: Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 117,5 млн. евро, Бен Уайт («Арсенал») – 58,5 млн. евро, Тэмми Абрахам («Рома») – 40 млн. евро, Эмилиано Буэндия («Астон Вилла») – 38,4 млн. евро, Курт Зума («Вест Хэм») – 35 млн. евро.

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На вершине трансферной пирамиды, несмотря на пору года, продолжает оставаться английская Премьер-лига и, честно говоря, нет ни малейшего представления, когда ситуация может измениться. Клубы из АПЛ несколько лет кряду легко перешагивают 1-миллиардный трансферный барьер по тратам на рынке, из-за чего тягаться с ними представителям других лиг крайне непросто. На этот раз самым дорогим новичком летнего окна стал хавбек Джек Грилиш, который совершил внутренний трансфер – из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». Уплаченные за него 117,5 миллионов евро стали трансферным рекордом Великобритании. Что правда, с учетом доходов английских клубов, которые даже во время пандемии коронавируса чувствуют себя вполне комфортно, уже в ближайшие годы «планка Грилиша» может быть легко взята кем-то другим.

Алексей СЛИВЧЕНКО