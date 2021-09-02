Хотел в Бордо, но перешел в Динамо. Кто такой Витиньо?

Румынский наставник Мирча Луческу вот уже второй сезон как тренирует киевского «Динамо», однако, вопреки ожиданиям многих болельщиков, состав столичной команды не изобилует бразильскими легионерами. Более того, за год работы в столице Украины руководство «Динамо» подписало для Луческу только одного футболиста из Бразилии – хавбека Клейтона, который сперва бесплатно пришел, а затем так же бесплатно и без каких-либо эмоций ушел. Конечно, еще можно вспоминать о Сидклее, вернувшемся из аренды в Киев, когда коучем «Динамо» уже был Луческу, но этот фулбек не впечатлил румынского наставника, раз тот с легкостью согласился отпустить его к сыну в греческий ПАОК.

И вот, наконец-то, это случилось. 31 августа «Динамо» официально объявило о трансфере атакующего хавбека «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо, с которым был подписан 5-летний контракт и, согласно неофициальной информации, за которого заплатили 6 миллионов евро. Все это делает новичка «бело-синих» по-своему уникальным кадром, ведь именно он стал первым бразильцем, за которого «Динамо» при Луческу заплатило деньги, да еще и немалые, если здраво оценивать нынешние реалии украинского трансферного рынка.

Кто же такой Витиньо, и что его переход способен дать «Динамо»? Ответы на эти вопросы мы сейчас и попытаемся отыскать…

Путь в большой футбол

Витор Уго Наум дос Сантос, или просто Витиньо, родился 1 апреля 1999 года в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус, население которого превышает 600 тысяч жителей. Неудивительно, что в таком достаточно крупном населенном пункте нашлось место и для футбольной команды, в которой Витиньо начинал постигать азы игры в футбол. Сперва он выступал за местный «Сан-Жозе», а в 14 лет перебрался в «Ферровиарию» из Араракуары – муниципалитета, который, как и Сан-Жозе-дус-Кампус, входит в состав штата Сан-Паулу.

Удивительно, но в итоге Витиньо не оказался в академиях грандов из Сан-Паулу, а подался в «Атлетико Паранаэнсе», представляющий Куритибу (штат Парана). Около трех лет молодой полузащитник выступал за юношей «красно-черных», пока наконец 15 февраля 2018 года в домашнем матче чемпионата штата Парана против «Фос-ду-Игуасу» (0:0) состоялся его дебют на профессиональном уровне. Нельзя сказать, что Витиньо был вундеркиндом, ведь в бразильской Серии А он свой первый матч провел только 2 мая 2019 года, когда ему было уже 20 лет.

Впрочем, не самый ранний по бразильским меркам старт в профессиональном футболе, не помешал Витиньо довольно быстро завоевать место в составе «Атлетико Паранаэнсе». Особенно набрал ход футболист в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А, в которой успел провести 12 матчей, забить 2 мяча и отдать 3 результативные передачи. А еще более удачной статистикой Витиньо может похвастаться в Южноамериканском кубке КОНМЕБОЛ, где он провел 9 игр, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 ассистом. Очевидно, ударные показатели нынешнего сезона и привлекли к Витиньо повышенное внимание из Европы…

Как оказался в «Динамо»

Контракт Витиньо с «Атлетико Паранаэнсе» был рассчитан до лета 2022 года. В бразильской прессе ходили слухи, что футболист и клуб могут продлить сделку, хотя приоритетом для обеих сторон был бы отъезд хавбека в Европу, который бы позволил «красно-черным» пополнить казну, а самому Витиньо обрести лучшие экономические условия по контракту.

Изначально фаворитом за право подписать контракт с Витиньо назывался французский «Бордо». Этот клуб долгое время следил за хавбеком, а затем вел переговоры с «Атлетико Паранаэнсе». Более того, «жирондинцы» сразу же дали понять, что способны заплатить за бразильского легионера существенно больше, чем готов дать украинский клуб. Если «Динамо» стартовало в переговорном процессе с 3,5 миллионов евро и в результате торгов дошло до цифры в 5-6 миллионов, то «Бордо» не видел проблемы в том, чтобы заплатить за трансфер вдвое больше, чем «бело-синие» - 10 миллионов евро.

Сам Витиньо, по заверениям бразильских источников, был однозначен в своем выборе между «Динамо» и «Бордо». Своим родственникам и партнерам по «Атлетико Паранаэнсе» хавбек заявил, что поедет только во Францию, так как находит тамошний чемпионат куда более конкурентоспособным и, стало быть, интересным для себя. Однако в итоге «Бордо» не сумел на деле подтвердить свое предложение, и сделка едва ли не в последний момент сорвалась. Почему так произошло, ныне уже не столь важно, но некоторые источники утверждали, что «жирондинцы» не смогли вписаться в нормы финансового фейр-плей, другие уверяли, что французский клуб в последний момент значительно урезал агентские выплаты, что и привело к провалу сделки, а официальный сайт «Атлетико Паранаэнсе», например, и вовсе отрапортовал о том, что трансфер Витиньо в «Бордо» не состоялся из-за ограничения на количество иностранных игроков во французской команде.

После срыва переговоров с «Бордо» руководители «Атлетико Парананэнсе» вернулись к общению с «Динамо», и довели диалог до продажи Витиньо в Киев за 6 миллионов евро. Да, это меньше, чем давали французы, но с учетом риска не договориться с хавбеком о продлении контракта, и спустя год потерять его свободным агентом, решение боссов бразильского клуба видится вполне логичным.

Что касается Витиньо, то он довольно быстро «перекрасился». В интервью, которое хавбек дал после переезда в Киев, бразилец отметил, что переход в «Динамо» был его «личным предпочтением», а украинский клуб в качестве продолжения карьеры он выбрал потому, что «это великий европейский клуб». Из Бразилии же доносится информация, что сам Витиньо, понимая, что уровень УПЛ уступает французской Лиге 1, подбадривал себя возможностью сыграть в составе «Динамо» в Лиге чемпионов, тем более, что уже в текущем розыгрыше на групповой стадии «бело-синим» придется сыграть в «группе смерти» с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».

Позиция на поле и стиль игры

В «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо преимущественно выходил на позиции левого вингера, хотя изредка появлялся в центре, под нападающим, и на правом фланге, где в паре матчей даже был задействован в роли фулбека, но этот момент, скорее, можно считать экспериментом тренерского штаба «красно-черных», чем реальной перспективой футболиста в «Динамо».

Сильными качествами Витиньо является его скорость и техника. Он очень хорош как на открытом пространстве, так и под плотной опекой, которую способен обходить при помощи индивидуальных действий. Очевидно, что футболиста подобного профайла Луческу очень не хватало в «Динамо», и теперь, если бразильцу удастся как следует адаптироваться в Киеве, то «бело-синие» сумеют существенно разнообразить стиль игры в атаке.

Также стоит выделять стремление Витиньо завершить атаки команды ударами по воротам. В «Атлетико Паранаэнсе» хавбек часто радовал болельщиков умением пробивать в касание, что делало удары наиболее непредсказуемыми для вратарей соперника, а также добавляло атакам динамизма. Кроме того, вингер также старался выдавать максимально комфортные передачи под удар партнерам, чтобы те также не тратили время на обработку мяча, пробивая в касание, и давая меньше возможности защитникам заблокировать попытку удара.

Дриблинг – одно из сильнейших качеств Витиньо, хотя футболист и не возводит его в культ. В среднем в нынешнем календарном году (в Бразилии сезон проводится именно в таких временных рамках) вингер осуществлял по 6,4 обводок за 90 минут, что превышает показатель самого техничного, согласно статистике, игрока «Динамо» в сезоне-2021/22 Виктора Цыганкова (5,76 обводок в пересчете на 90 минут). Более того, хорошим у Витиньо является и показатель успешности обводок – например, в текущем розыгрыше Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ вингер занимает пятое место в этом компоненте с цифрой успешности обводок в 69,77%.

С другой стороны, в командой игре Витиньо, возможно, не так хорош, как это требуется в европейских лигах. В УПЛ бразилец поначалу может выезжать за счет индивидуальных действий и хорошей наглости в атаке, но со временем ему все равно нужно будет лучше внедряться в командные взаимодействия. Ныне в среднем Витиньо за матч может похвастаться показателем в 26 передач при точности близкой к 80%. За счет этого бразилец существенно проигрывает Карлосу Де Пене (42 паса в среднем за 90 минут) и находится на уровне с Беньямином Вербичем (24 передачи в среднем за матч в минувшем сезоне), но словенец был часто задействован Луческу в центре нападения, а потому напрямую сравнивать его показатели с Витиньо вряд ли стоит.

К слову, о конкуренции. Очень интересно, какие планы у Мирчи Луческу в будущем на Вербича. Частые травмы Беньямина в последнее время, кажется, основательно отдалили словенца в глазах румынского тренера от стартового состава. Да и не факт, что Луческу видит Вербича слева, а не в центре нападения, как ранее. Поэтому буквально Витиньо нынче видится, как подмена для Карлоса Де Пены, не желающего, по слухам, продлевать контракт с «Динамо» и готовящегося покинуть Украину в начале следующего года, когда он получит статус свободного агента. Еще не стоит забывать и о Денисе Антюхе, приобретенном у «Колоса», который также обладает рядом сильных сторон и теоретически способен вклиниться в борьбу за право называться ключевым игроком на позиции.

Однако, все-таки, Луческу вряд ли соглашался бы на весьма дорогостоящую, как для «Динамо» последних лет, покупку Витиньо, если бы не видел в нем перспектив в команде. Если условного Клейтона Мирча (или боссы «Динамо»?) брал бесплатно, не рискуя навлечь на себя дополнительный негатив от болельщиков, то в ситуации с Витиньо ответственности на тренерском штабе будет значительно больше. В «Шахтере» Луческу подобное не пугало, и он выстраивал великолепные условия для прогресса бразильцев, а вот получится ли нечто подобное у румына в «Динамо»? Посмотрим, ведь именно результаты Витиньо в стане «бело-синих» и способны стать ответом на этот вопрос.