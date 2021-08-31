Динамо заплатило за Витиньо 6 миллионов евро

Левый вингер «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо сегодня завершил переход в киевское «Динамо».

По информации авторитетного бразильского издания Globoesporte, сделка обошлась украинскому клубу в 6 миллионов евро. Это на четыре миллиона меньше, чем за Витиньо был готов заплатить «Бордо», но французы в последний момент все-таки отказались от уже согласованного трансфера из-за финансовых неурядиц.

Контракт Витиньо с «Динамо» рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что за Витиньо киевляне выплатят 5 миллионов евро.