Динамо заплатило за Витиньо 6 миллионов евро

На миллион больше, чем сообщалось ранее

  • 31.08.2021 19:24
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Динамо заплатило за Витиньо 6 миллионов евро
© ФК Динамо. Витиньо

Левый вингер «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо сегодня завершил переход в киевское «Динамо».

По информации авторитетного бразильского издания Globoesporte, сделка обошлась украинскому клубу в 6 миллионов евро. Это на четыре миллиона меньше, чем за Витиньо был готов заплатить «Бордо», но французы в последний момент все-таки отказались от уже согласованного трансфера из-за финансовых неурядиц.

Контракт Витиньо с «Динамо» рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что за Витиньо киевляне выплатят 5 миллионов евро.

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Источник — Globoesporte

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