«Честно сказать Руслану». Эксперт оценил ситуацию Малиновского и Петракова

Журналист Игорь Цыганык оценил ситуацию вокруг хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее тренер Александр Петраков заявил, что игрок обиделся на то, что мало сыграл в последних матчах.

«Обида Малиновского? Такое может быть. Он приехал из не последней команды Италии. С Казахстаном он сыграл 20 минут, с Францией - 5 минут. Руслан - футболист серьезного уровня. Тут нужно честно сказать, что если не рассчитываешь на него, то и не вызывай. А если ты вызываешь, то нужно ставить. Его наверняка будут спрашивать в Италии, почему ты не играешь за свою сборную, которая не топ-сборная в мире».

«Как была ситуация с Буяльским при Шевченко, когда тренер прямо сказал, что не знал, как использовать этого игрока. И зачем вызывать, чтобы Виталий просто сидел».

«Правда, я не считаю, что нужно было Петракову выносить в прессу этот вопрос с Малиновским. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают», - сказал Цыганык.