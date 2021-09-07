«Честно сказать Руслану». Эксперт оценил ситуацию Малиновского и Петракова

Журналист Игорь Цыганык оценил ситуацию вокруг хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее тренер Александр Петраков заявил, что игрок обиделся на то, что мало сыграл в последних матчах.
«Обида Малиновского? Такое может быть. Он приехал из не последней команды Италии. С Казахстаном он сыграл 20 минут, с Францией - 5 минут. Руслан - футболист серьезного уровня. Тут нужно честно сказать, что если не рассчитываешь на него, то и не вызывай. А если ты вызываешь, то нужно ставить. Его наверняка будут спрашивать в Италии, почему ты не играешь за свою сборную, которая не топ-сборная в мире».
«Как была ситуация с Буяльским при Шевченко, когда тренер прямо сказал, что не знал, как использовать этого игрока. И зачем вызывать, чтобы Виталий просто сидел».
«Правда, я не считаю, что нужно было Петракову выносить в прессу этот вопрос с Малиновским. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают», - сказал Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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Самое тяжёлое и непредсказуемое положение (среди всех бывших гл. тренеров)
у И.О. гл.тренра А.В. Петракова, благодаря пану хУзяину украинского футбола Павелко со всеми его "ближними".
Побойтесь Б-га и не добавляйте ему хлопот!
Тем более, что такого профессионала и ответственного тренера, мы с вами давно в Украине, да ещё у руля сборной, давно не встречали!
Пану Павелко, как бизнесмену от футбола, он явно не подходит! Он приложил максимум усилий, чтобы А.В.Петраков не оправдал даже своё оскорбительное "и.о".
Может такое быть, что журналист Цыганык придерживается взглядов Павелко? Тогда вы не журналист, а агитатор на ЗРЯплате.
Всё же есть надежда, что Вы за футбол!.
Очень жаль, что Малиновский не может, или (не дай Б-г) не хочет играть за Украину. Вот - это и есть поле деятельности пана журналиста, если он за футбол.
От нас спасибо! - Сборной профессиональный футболист!
Так и передайте этому Цыганыку
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