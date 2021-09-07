«Честно сказать Руслану». Эксперт оценил ситуацию Малиновского и Петракова

Хавбек потерял статус основного в сборной?

  • 07.09.2021 15:28
  • 3935 просмотров
  • 15 комментариев
«Честно сказать Руслану». Эксперт оценил ситуацию Малиновского и Петракова
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык оценил ситуацию вокруг хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее тренер Александр Петраков заявил, что игрок обиделся на то, что мало сыграл в последних матчах.

«Обида Малиновского? Такое может быть. Он приехал из не последней команды Италии. С Казахстаном он сыграл 20 минут, с Францией - 5 минут. Руслан - футболист серьезного уровня. Тут нужно честно сказать, что если не рассчитываешь на него, то и не вызывай. А если ты вызываешь, то нужно ставить. Его наверняка будут спрашивать в Италии, почему ты не играешь за свою сборную, которая не топ-сборная в мире».

«Как была ситуация с Буяльским при Шевченко, когда тренер прямо сказал, что не знал, как использовать этого игрока. И зачем вызывать, чтобы Виталий просто сидел».

«Правда, я не считаю, что нужно было Петракову выносить в прессу этот вопрос с Малиновским. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 07.09.2021 16:27
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 07.09.2021 16:16
    Та буде Малиновський грати. І він сам має це розуміти. Ну вийшов він на 20 хв. проти Казахів, щось зробив? Ні. У матчі проти Французів потрібно було чітко відзахищатися, Малиновський хіба профі в цьому аспекті? Мені здається ні! Тому не розумію, в чому незадоволення Руслана, і чому "муркає" горе-експерт Циганик. Зараз будуть фінальні матчі проти Боснії та Фінляндії, де потрібно буде тільки перемагати - ось там нехай Руслан і показує усе на що здатний (а скоріш за все ще навіть трохи більше потрібно буде показати).
    Я не фанат Циганика та хоч і імпонує Петраков, але тут він зробив неправильно, тож я частоково згоден з журналістом. Це не юнацький футбол, тут нікого повчати такими меседжами не треба, бо він крім того що розказав про те що Руслан образився, ще й не зміг відповісти чи взагалі йому потрібен цей футболіст. Петраков реально показав класний футбол з Францією, але зразу починати конфлікт одним з найсильніших укр. футболістів це дуже тупо, у нас таких гравців на пальцях однієї руки.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 07.09.2021 16:25
    0
    А що повинен сказати захисник Барселони Ленгле і Ернандес з Атлетико Мадрид? Чому їх запросил і грають інші? Варан із нами весь матч відсидів в запасі. Малновський такий самий гравець, як і інші. На ображених воду возять.
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    Yurko
    Yurko, 07.09.2021 16:20
    0
    Каждый из нас немного Вацко.
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 07.09.2021 16:16
    +1
    Та буде Малиновський грати. І він сам має це розуміти. Ну вийшов він на 20 хв. проти Казахів, щось зробив? Ні. У матчі проти Французів потрібно було чітко відзахищатися, Малиновський хіба профі в цьому аспекті? Мені здається ні! Тому не розумію, в чому незадоволення Руслана, і чому "муркає" горе-експерт Циганик. Зараз будуть фінальні матчі проти Боснії та Фінляндії, де потрібно буде тільки перемагати - ось там нехай Руслан і показує усе на що здатний (а скоріш за все ще навіть трохи більше потрібно буде показати).
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 07.09.2021 16:10
    +1
    Идиотизм. Даже игрок лавки может понадобиться, и должен быть всегда под рукой. Русик сейчас не тянет на основу. На то есть объективные причины. И нечего обижаться.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 07.09.2021 16:09
    +1
    cucumber, 07.09.2021 15:32
    это конечно будет комедия, если Малиновского перестанут вызывать в сборную
    ну я не думаю, що Петраков собі ворог та не буде викликати одного з лідерів збірної минулого тренера, ще й одного з небагатьох хто грає у топ. чемпіонаті
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 07.09.2021 16:06
    +1
    Український Крим, 07.09.2021 15:37
    Просто на даний момент Малиновський слабкий футболіст як і його клуб!
    що за сюр?) Від коли це Аталанта слабкий клуб, а Малиновський слабкий футболіст? Якщо чесно не викликати Малиновсього це буде ідіотська ідея, якщо він зараз не у формі то це не означає що він слабкий футболіст. Але дійсно, при схемі яку використовував Петраков із Францією Руслан був не готовий грати і правильно, що вийшов Шапа
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    Михаил Петрович Бильдер
    Михаил Петрович Бильдер, 07.09.2021 15:58 (изменен)
    +2
    Пан журналист - Цыганык! Если "кажется", то в Украине советуют креститься!
    Самое тяжёлое и непредсказуемое положение (среди всех бывших гл. тренеров)
    у И.О. гл.тренра А.В. Петракова, благодаря пану хУзяину украинского футбола Павелко со всеми его "ближними".
    Побойтесь Б-га и не добавляйте ему хлопот!
    Тем более, что такого профессионала и ответственного тренера, мы с вами давно в Украине, да ещё у руля сборной, давно не встречали!
    Пану Павелко, как бизнесмену от футбола, он явно не подходит! Он приложил максимум усилий, чтобы А.В.Петраков не оправдал даже своё оскорбительное "и.о".
    Может такое быть, что журналист Цыганык придерживается взглядов Павелко? Тогда вы не журналист, а агитатор на ЗРЯплате.
    Всё же есть надежда, что Вы за футбол!.
    Очень жаль, что Малиновский не может, или (не дай Б-г) не хочет играть за Украину. Вот - это и есть поле деятельности пана журналиста, если он за футбол.
    От нас спасибо! - Сборной профессиональный футболист!
    Ссылка
    Yurko
    Yurko, 07.09.2021 15:51 (изменен)
    +2
    Всем известно, что главніе єксперти сидят в комментариях на спорт.юа
    Так и передайте этому Цыганыку
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 07.09.2021 15:38
    +6
    bullyUA, 07.09.2021 15:34
    А ты уверен, что у Цыганыка подпольная кличка Вацкооо?
    Бояра, сэр )
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 07.09.2021 15:37
    +7
    Просто на даний момент Малиновський слабкий футболіст як і його клуб!
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 07.09.2021 15:34
    +14
    CheMP, 07.09.2021 15:30
    блиин,Вацкооо,а ты-то куда лезешь? да разберутся там и явно как таковой проблемы нет во взаимоотношениях между тренером и игроком
    А ты уверен, что у Цыганыка подпольная кличка Вацкооо?
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 07.09.2021 15:33
    +5
    Какой умопомрачительный бред
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    cucumber
    cucumber, 07.09.2021 15:32
    +6
    это конечно будет комедия, если Малиновского перестанут вызывать в сборную
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 07.09.2021 15:30
    -1
    блиин,Вацкооо,а ты-то куда лезешь? да разберутся там и явно как таковой проблемы нет во взаимоотношениях между тренером и игроком
    Ссылка
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