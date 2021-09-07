Таблицы отбора ЧМ-2022. Пропуская тур, Украина поднялась на второе место

7 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации чемпионата мира 2022.
В группе H Франция переиграла Финляндию (2:0), дубль оформил Антуан Гризманн. Казахстан сумел в концовке отыграться в игре с боснийцами (2:2). Таким образом, пропуская тур, Украина поднялась на второе место, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у Финляндии.
Турнирное положение в группе D
Оставшиеся матчи группы D
- 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина
- 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
- 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
- 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022
6-й тур, 7 сентября
- Азербайджан – Португалия – 0:3
- Австрия – Шотландия – 0:1
- Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2
- Дания – Израиль – 5:0
- Ирландия – Сербия – 1:1
- Нидерланды – Турция – 6:1
- Норвегия – Гибралтар – 5:1
- Россия – Мальта – 2:0
- Словакия – Кипр – 2:0
- Фарерские острова – Молдова – 2:1
- Франция – Финляндия – 2:0
- Хорватия – Словения – 3:0
- Черногория – Латвия – 0:0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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А тут ещё какой-то отмороженный Пин под ногами путается...
Только Если Франция сыграет вничью с Казахстаном и Финляндией.
А Украина победит в Трёх оставшихся с разницей не менее +6.
Трудновыполнимо.
/
Сосредоточимся на втором.
Победа над финнами любой ценой.
И очень желательно, чтобы Казахстан сыграл ещё разок вничью с Боснией.
И потом можно делить очки 4 к 1 с Боснией.
12 очков и в дамки. А так придется наверное за 6 в спарке попотеть...
/
В то, что финны выиграют у Франции не верится.
11 очков у них будет.
Если Финляндия-Франция ничья, то у финнов 12 будет и надо будет смотреть разницу мячей общую.
В общем на такие шансы ловить можно!
Боснийцы закрываться не будут, а общее мастерство у наших пацанов выше.
Так что я не уверен, что дальше будет лучше. Я уже ничему не удивлюсь.
Они попадают туда через ЛН.
Так что я не уверен, что дальше будет лучше. Я уже ничему не удивлюсь.
А тут ещё какой-то отмороженный Пин под ногами путается...
16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
Только Если Франция сыграет вничью с Казахстаном и Финляндией.
А Украина победит в Трёх оставшихся с разницей не менее +6.
Трудновыполнимо.
/
Сосредоточимся на втором.
Победа над финнами любой ценой.
И очень желательно, чтобы Казахстан сыграл ещё разок вничью с Боснией.
И потом можно делить очки 4 к 1 с Боснией.
12 очков и в дамки. А так придется наверное за 6 в спарке попотеть...
/
В то, что финны выиграют у Франции не верится.
11 очков у них будет.
Если Финляндия-Франция ничья, то у финнов 12 будет и надо будет смотреть разницу мячей общую.
В общем на такие шансы ловить можно!
Удивлён как казахи не забили на последней минуте финнам
Всё могло бы быть ещё веселее.
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