Франция
2 : 0
Финляндия
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Таблицы отбора ЧМ-2022. Пропуская тур, Украина поднялась на второе место

Франция упрочила лидерство в группе D квалификации чемпионата мира

  • 07.09.2021 23:59
  • 4833 просмотра
  • 33 комментария
Таблицы отбора ЧМ-2022. Пропуская тур, Украина поднялась на второе место
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Дидье Дешам

7 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

В группе H Франция переиграла Финляндию (2:0), дубль оформил Антуан Гризманн. Казахстан сумел в концовке отыграться в игре с боснийцами (2:2). Таким образом, пропуская тур, Украина поднялась на второе место, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у Финляндии. 

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

  • 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина
  • 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
  • 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
  • 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

6-й тур, 7 сентября

  • Азербайджан – Португалия – 0:3
  • Австрия – Шотландия – 0:1
  • Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2
  • Дания – Израиль  – 5:0
  • Ирландия – Сербия – 1:1
  • Нидерланды – Турция – 6:1
  • Норвегия – Гибралтар – 5:1
  • Россия – Мальта – 2:0
  • Словакия – Кипр – 2:0
  • Фарерские острова – Молдова – 2:1
  • Франция – Финляндия – 2:0
  • Хорватия – Словения – 3:0
  • Черногория – Латвия – 0:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 01:22
    0
    drekcler1, 08.09.2021 01:19
    Ты Финам с Боснией 3 бала кинул?Так последняя игра для Украины с Боснией уже ничего значит не будет,за условием Украина возьмёт 6 балов с Финнами на виезде и Боснией дома.
    Именно так.
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 01:21
    0
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:59
    Я смотрю на таблицу и прикидываю, что Будет, а не то что Было, пусть и сегодня.
    А тут ещё какой-то отмороженный Пин под ногами путается...
    Не переходи на личности. Поверь, я это умею делать не хуже тебя, как минимум. Но я этого не делаю.
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    drekcler1
    drekcler1, 08.09.2021 01:19
    0
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:45
    1 место чисто в теории.
    Только Если Франция сыграет вничью с Казахстаном и Финляндией.
    А Украина победит в Трёх оставшихся с разницей не менее +6.
    Трудновыполнимо.
    /
    Сосредоточимся на втором.
    Победа над финнами любой ценой.
    И очень желательно, чтобы Казахстан сыграл ещё разок вничью с Боснией.
    И потом можно делить очки 4 к 1 с Боснией.
    12 очков и в дамки. А так придется наверное за 6 в спарке попотеть...
    /
    В то, что финны выиграют у Франции не верится.
    11 очков у них будет.
    Если Финляндия-Франция ничья, то у финнов 12 будет и надо будет смотреть разницу мячей общую.
    В общем на такие шансы ловить можно!
    Ты Финам с Боснией 3 бала кинул?Так последняя игра для Украины с Боснией уже ничего значит не будет,за условием Украина возьмёт 6 балов с Финнами на виезде и Боснией дома.
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 01:16
    +2
    Если серьёзно, я больше переживаю по поводу финнов. Нам с такими командами всегда было играть непросто. То же и казахи. Поставят автобус, а там как повезёт.
    Боснийцы закрываться не будут, а общее мастерство у наших пацанов выше.
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    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 01:13
    +2
    Блин... но всё-таки шансы у нас неплохие, Мы то уже отыграли с французами и казахами
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    Krot 7777
    Krot 7777, 08.09.2021 01:08 (изменен)
    +4
    Vladdal, 08.09.2021 01:03
    Когда в первом туре взяли очко во Франции, у меня тогда не было сомнений, что ниже второго не упадём, но реально сможем конкурировать за первое место. Но то что наиграли после этого - это дикий стыд.
    Так что я не уверен, что дальше будет лучше. Я уже ничему не удивлюсь.
    Нам после 6 очей потерянных с казахами в двух матчах и с финами остаётся только верить и на фарт больше ничего,может в 21 году нам все должно потфартить был фарт на евро почему не сейчас ,ну сейчас все в наших ногах и руках потеряли много пора отрабатывать Фины и боснийцы не топы,, мы тут недавно в лиге наций в группе А играли и могли остаться пусть доказывают что фины боснийцы нам не соперник
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    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 08.09.2021 01:06
    +1
    надо выиграть все матчи и мы в дамках!!!!
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 01:05
    +1
    Алекс Морган, 08.09.2021 00:38
    Ха, красиво відчепили Австрію!!!!
    Австрия и Уэльс спокойно готовятся двойному плей-офф.
    Они попадают туда через ЛН.
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 01:03
    +1
    Krot 7777, 08.09.2021 00:55
    Фины в остальных матчах могут вообще взять 4 _5 очка максимум а мы -6 и 7а может и 9
    Когда в первом туре взяли очко во Франции, у меня тогда не было сомнений, что ниже второго не упадём, но реально сможем конкурировать за первое место. Но то что наиграли после этого - это дикий стыд.
    Так что я не уверен, что дальше будет лучше. Я уже ничему не удивлюсь.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 08.09.2021 01:03
    +4
    Primovocatus, 08.09.2021 00:34
    Это панславянские цвета, сынок.
    На России (Московии до 1721 года) все украдено. Герб украли у Византии, название государства украли у Киевской Руси, флаг украли у Голландии.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:59
    -2
    Vladdal, 08.09.2021 00:53
    Так ты и пиши: Филяндия - Франция, а не наоборот.
    Я смотрю на таблицу и прикидываю, что Будет, а не то что Было, пусть и сегодня.
    А тут ещё какой-то отмороженный Пин под ногами путается...
    Ссылка
    Krot 7777
    Krot 7777, 08.09.2021 00:55 (изменен)
    +2
    Vytas Meskauskas, 08.09.2021 00:50
    Финляндия автоматом набирает 3 очка с Казахами , по этому только победа с Финляндией Украина может занять второе место. Ничья или проигрыш можно и не играть остальные матчи.
    Фины в остальных матчах могут вообще взять 4 _5 очка максимум а мы -6 и 7а может и 9
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 00:53
    -1
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:51
    Шутник проснись!
    16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
    Так ты и пиши: Филяндия - Франция, а не наоборот.
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 08.09.2021 00:52
    +5
    Vytas Meskauskas, 08.09.2021 00:50
    Финляндия автоматом набирает 3 очка с Казахами , по этому только победа с Финляндией Украина может занять второе место. Ничья или проигрыш можно и не играть остальные матчи.
    Ну и с чего ты взял, что Финляндия автоматом наберёт очки в Казахстане?
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 00:51
    +4
    Primovocatus, 08.09.2021 00:34
    Это панславянские цвета, сынок.
    А вот и нет, сынок. У Рассеи этот флаг от голландцев. Нет никаких панславянских цветов.
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 08.09.2021 00:51
    0
    Казахи выигрывают у Боснии и финов, все остальные вничью играют и казахи на втором месте
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:51
    +1
    Vladdal, 08.09.2021 00:49
    Франция - Финляндия УЖЕ 2:0
    Шутник проснись!
    16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 08.09.2021 00:50
    -3
    Финляндия автоматом набирает 3 очка с Казахами , по этому только победа с Финляндией Украина может занять второе место. Ничья или проигрыш можно и не играть остальные матчи.
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 00:49
    -1
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:45
    1 место чисто в теории.
    Только Если Франция сыграет вничью с Казахстаном и Финляндией.
    А Украина победит в Трёх оставшихся с разницей не менее +6.
    Трудновыполнимо.
    /
    Сосредоточимся на втором.
    Победа над финнами любой ценой.
    И очень желательно, чтобы Казахстан сыграл ещё разок вничью с Боснией.
    И потом можно делить очки 4 к 1 с Боснией.
    12 очков и в дамки. А так придется наверное за 6 в спарке попотеть...
    /
    В то, что финны выиграют у Франции не верится.
    11 очков у них будет.
    Если Финляндия-Франция ничья, то у финнов 12 будет и надо будет смотреть разницу мячей общую.
    В общем на такие шансы ловить можно!
    Франция - Финляндия УЖЕ 2:0
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 00:47
    +1
    Sauron, 08.09.2021 00:16
    В цій групі для 2-го місця нам може вистачити зіграти ще 3 нічиї.
    Не може. Надо обязательно выигрывать у финнов на их поле и взять четыре очка у Боснии.
    Удивлён как казахи не забили на последней минуте финнам
    Всё могло бы быть ещё веселее.
    Ссылка
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