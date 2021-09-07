Таблицы отбора ЧМ-2022. Пропуская тур, Украина поднялась на второе место

7 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

В группе H Франция переиграла Финляндию (2:0), дубль оформил Антуан Гризманн. Казахстан сумел в концовке отыграться в игре с боснийцами (2:2). Таким образом, пропуская тур, Украина поднялась на второе место, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у Финляндии.

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина

12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина

– Босния и Герцеговина 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

6-й тур, 7 сентября

Азербайджан – Португалия – 0:3

Австрия – Шотландия – 0:1

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2

Дания – Израиль – 5:0

Ирландия – Сербия – 1:1

Нидерланды – Турция – 6:1

Норвегия – Гибралтар – 5:1

Россия – Мальта – 2:0

Словакия – Кипр – 2:0

Фарерские острова – Молдова – 2:1

Франция – Финляндия – 2:0

Хорватия – Словения – 3:0

Черногория – Латвия – 0:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022