Дидье ДЕШАМ: «С Финляндией сыграли более целеустремленно, чем с Украиной»

Сборная Франции обыграла Финляндию (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2022. Эту игру прокомментировал главный тренер французов Дидье Дешам.

«Этот уровень игры был ближе к тому, который вы ожидаете от сборной нашего уровня. Для нас это очень важная победа после двух ничьих. Квалификация всё ещё в наших руках!

Мы не все делали идеально, но сыграли более целеустремленно, чем с Украиной. Мы добавили в игру качества и уверенности, добавив несколько действительно хороших тактических элементов», — сказал Дешам.

Напомним, что в предыдущем матче Франция сыграла вничью с Украиной (1:1).