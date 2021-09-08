Франция
2 : 0
Финляндия
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дидье ДЕШАМ: «С Финляндией сыграли более целеустремленно, чем с Украиной»

Наставник сборной Франции доволен победой над Финляндией

  • 08.09.2021 11:28
  • 685 просмотров
  • 1 комментарий
Дидье ДЕШАМ: «С Финляндией сыграли более целеустремленно, чем с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции обыграла Финляндию (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2022. Эту игру прокомментировал главный тренер французов Дидье Дешам.

«Этот уровень игры был ближе к тому, который вы ожидаете от сборной нашего уровня. Для нас это очень важная победа после двух ничьих. Квалификация всё ещё в наших руках!

Мы не все делали идеально, но сыграли более целеустремленно, чем с Украиной. Мы добавили в игру качества и уверенности, добавив несколько действительно хороших тактических элементов», — сказал Дешам.

Напомним, что в предыдущем матче Франция сыграла вничью с Украиной (1:1).

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DKFC
    DKFC, 08.09.2021 12:06
    0
    Так и Фины не Украина
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