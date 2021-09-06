Во вторник, 7 сентября сборная Франции в очередном матче отбора на чемпионат мира-2022 примет Финляндию. Поединок будет очень интересен для украинских любителей футбола, ведь его исход может очень серьезно повлиять на шансы команда Александра Петракова продолжить борьбу за попадание на чемпионат мира в Катаре.

Франция

Сборная Франции в представлениях в принципе не нуждается, так еще и совсем недавно, 4 сентября в Киеве играла с Украиной. Команда Дидье Дешама сейчас лидирует в отборочной группе D, но, такое впечатление, что, вслед за Украиной, ничейным сидром настиг и чемпионов мира: перед ничьей в Киеве она также дома не сумели обыграть Боснию и Герцеговина – ничья 1:1. И дальнейшее растранжиривание очков может поставить под сомнение первое место Франции в этой отборочной группе.

По подбору исполнителей французы остаются сильнейшей сборной мира, однако в последнее время доказывать свое превосходство на футбольном поле им становится все тяжелее. После неудачного выступления на Евро-2020 в матчах квалификации на чемпионат мира французы по-прежнему не впечатляют. И сейчас в стране уже начали всерьез говорить о возможной отставке главного тренера команды Дидье Дешама – несмотря на его авторитет в команде, находить мотивацию своим звездным подопечным ему становится все труднее.

Финляндия

Сборная Финляндии сейчас идет второй в отборочной группе несмотря на то, что команда Маркку Канервы на данный момент провела всего три матча. От Франции финны отстают всего на четыре балла – по потерянным очка они даже выше чемпионов мира. Поэтому, любой результат кроме победы Франции в предстоящем матче может внезапно создать интригу в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира.

Для финнов это будет второй матч в сентябрьском блоке матчей отбора на ЧМ-2022. После двух ничьих в марте и выступлений на Евро-2020 подопечные Канервы 4 сентября преподали Украине урок того, как надо обыгрывать аутсайдера группы, сборную Казахстана – победа 1:0. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало.

История встреч

Предстоящий матч будет юбилейным, десятым в истории противостояний Франции и Финляндии. Из 9 предыдущих Франция выиграла 8, а Финляндия – лишь один матч. Но именно этот, победный для финнов матч, был последним на данный момент в истории противостояний этих команд. 11 ноября 2020 года финны сенсационно обыграли Францию 2:0 в гостях в товарищеском матче. Разница забитых и пропущенных голов в этом противостоянии также в пользу Франции – 18-5.

Прогноз на противостояние

Еще одна потеря очков может поставить под сомнение первое место французов в группе. Французы осознают серьезность ситуации, и, рискнем предположить, еще одной осечки не допустят. Наша ставка – победа Франции, коэффициент 1,18.

7 сентября, вторник