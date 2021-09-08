7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Франция победила Финляндию (2:0).
Франция – Финляндия – 2:0. Дубль Гризманна. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Гризманн, 25 мин.
ГОЛ! 2:0. Гризманн, 53 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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Источник — Sport.ua
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