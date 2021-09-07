ВИДЕО. В девятку со штрафного! Мудрик вывел украинскую молодежку вперед

Во вторник, 7 сентября, проходит матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Украины и Армении.
Во втором тайме Михаил Мудрик ударом в девятку со штрафного вывел украинцев вперед (2:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 62 мин.
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Источник — Sport.ua
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