ВИДЕО. В девятку со штрафного! Мудрик вывел украинскую молодежку вперед

Украина U-21 принимает Армению U-21 в матче квалификации Евро-2023

  • 07.09.2021 20:41
  • 1566 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В девятку со штрафного! Мудрик вывел украинскую молодежку вперед
© УАФ. Михаил Мудрик

Во вторник, 7 сентября, проходит матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Украины и Армении.

Во втором тайме Михаил Мудрик ударом в девятку со штрафного вывел украинцев вперед (2:1).

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 62 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 07.09.2021 21:02
    0
    Мудрик из Харьковской области
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 07.09.2021 20:58
    0
    Красиво
    Ссылка
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