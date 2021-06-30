Украина обыграла Швецию, Беседин получил травму, Костюк стартовала с победы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 июня.
1A На последних минутах! Украина выходит в четвертьфинал Евро!
Гол Артема Довбика приносит нам очень тяжелую победу
1B. Швеция – Украина – 1:2. Кровь, травмы и победа! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2020
2. Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!
Определились все пары 1/4 финала Евро-2020
3A. ВИДЕО. Левой в цель! Зинченко забил шведам после паса шведой от Ярмоленко
Сборная Украины открыла счет в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020
3B. Это победа! Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией!
Украина в овертайме вырывает победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020
4A. ШЕВЧЕНКО: «Все идеально! С Англией ребята будут играть еще и за Беседина»
Главный тренер сборной Украины верит в силу своей команды
4B. Я спросил у врачей! Шевченко рассказал о серьезности травмы Беседина
29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию
5. Бундестим не покорил Уэмбли. Сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала
Йоахим Лев провел последний матч во главе немецкой сборной
6. ВИДЕО. Бывший боец Bellator вырубил выпившего посетителя в баре
Екс-боец MMA вспомнил свое прошлое в баре
7A. Соболь терял сознание в расположении сборной перед Евро
Накануне Евро-2020 у защитника сборной Украины были проблемы со здоровьем
7B. Это меня убило на пару месяцев! Коваленко рассказал, как его хейтили фанаты
Полузащитника невзлюбили после игры с Хорватией в октябре 2017 года
8. Уже выставляют условия. Лопес готов к реваншу с Ломаченко
Американцу еще нужно победить Камбососа
9. Костюк обыграла 17-ю сеяную в дебютном матче в основе Уимблдона
Марта в двух сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов
10. С кем сыграют Месси и Неймар? Определены пары 1/4 финала Кубка Америки
В ночь на 29 июня были сыграны заключительные матчи группового раунда
Источник — Sport.ua
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