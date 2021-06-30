Украина обыграла Швецию, Беседин получил травму, Костюк стартовала с победы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 июня.

1A На последних минутах! Украина выходит в четвертьфинал Евро!

Гол Артема Довбика приносит нам очень тяжелую победу

1B. Швеция – Украина – 1:2. Кровь, травмы и победа! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2020

2. Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!

Определились все пары 1/4 финала Евро-2020

3A. ВИДЕО. Левой в цель! Зинченко забил шведам после паса шведой от Ярмоленко

Сборная Украины открыла счет в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020

3B. Это победа! Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией!

Украина в овертайме вырывает победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020

4A. ШЕВЧЕНКО: «Все идеально! С Англией ребята будут играть еще и за Беседина»

Главный тренер сборной Украины верит в силу своей команды

4B. Я спросил у врачей! Шевченко рассказал о серьезности травмы Беседина

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию

5. Бундестим не покорил Уэмбли. Сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала

Йоахим Лев провел последний матч во главе немецкой сборной

6. ВИДЕО. Бывший боец Bellator вырубил выпившего посетителя в баре

Екс-боец MMA вспомнил свое прошлое в баре

7A. Соболь терял сознание в расположении сборной перед Евро

Накануне Евро-2020 у защитника сборной Украины были проблемы со здоровьем

7B. Это меня убило на пару месяцев! Коваленко рассказал, как его хейтили фанаты

Полузащитника невзлюбили после игры с Хорватией в октябре 2017 года

8. Уже выставляют условия. Лопес готов к реваншу с Ломаченко

Американцу еще нужно победить Камбососа

9. Костюк обыграла 17-ю сеяную в дебютном матче в основе Уимблдона

Марта в двух сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов

10. С кем сыграют Месси и Неймар? Определены пары 1/4 финала Кубка Америки

В ночь на 29 июня были сыграны заключительные матчи группового раунда