Соболь терял сознание в расположении сборной перед Евро

Накануне Евро-2020 у защитника сборной Украины были проблемы со здоровьем

  • 29.06.2021 14:21
  • 1923 просмотра
  • 4 комментария
Соболь терял сознание в расположении сборной перед Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Журналист Игорь Цыганык рассказал, какие проблемы со здоровьем беспокоили защитника «Брюгге» Эдуарда Соболя накануне Евро-2020.

«Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем – он терял сознание.

Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке», - сказал Цыганык.

Перед контрольным матчем с Северной Ирландией Андрей Шевченко говорил, что Соболь испытывает проблемы с общим состоянием и пройдет дополнительные экзамены по здоровью.

На Евро-2020 Соболь сыграл в матче с Северной Македонией (2:1), выйдя на замену в дополнительное время.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.06.2021 14:45
    0
    Alex86 1, 29.06.2021 14:33
    Не хотелось бы шутить по такой теме, но от такой игры многие теряют ...
    Да ну, шутейка годная )
    А Соболю, естественно, здоровья!!
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    Бондаренко Александр
    online
      Бондаренко Александр, 29.06.2021 14:43
    -1
    Такое ощущение,что Шева набрал одних инвалидов
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    fifa2020
    online
      fifa2020, 29.06.2021 14:41
    -1
    Наверное итальянские специалисты Шевченка спецом так нагрузили нашу сборную, так как перед Евро все расклады были, что мы выходим на их Италию! Судя по игре с Австрией - не удивлюсь если мы каждый день 20 километровые марафоны бегаем перед матчами!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:33
    +1
    Не хотелось бы шутить по такой теме, но от такой игры многие теряют ...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:33
    +1
    Не хотелось бы шутить по такой теме, но от такой игры многие теряют ...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.06.2021 14:45
    0
    Alex86 1, 29.06.2021 14:33
    Не хотелось бы шутить по такой теме, но от такой игры многие теряют ...
    Да ну, шутейка годная )
    А Соболю, естественно, здоровья!!
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