Соболь терял сознание в расположении сборной перед Евро

Журналист Игорь Цыганык рассказал, какие проблемы со здоровьем беспокоили защитника «Брюгге» Эдуарда Соболя накануне Евро-2020.
«Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем – он терял сознание.
Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке», - сказал Цыганык.
Перед контрольным матчем с Северной Ирландией Андрей Шевченко говорил, что Соболь испытывает проблемы с общим состоянием и пройдет дополнительные экзамены по здоровью.
На Евро-2020 Соболь сыграл в матче с Северной Македонией (2:1), выйдя на замену в дополнительное время.
Источник — Циганик LIVE
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А Соболю, естественно, здоровья!!
А Соболю, естественно, здоровья!!
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