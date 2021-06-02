Соболь не тренируется в общей группе сборной Украины

У защитника возникли проблемы со здоровьем

  • 02.06.2021 18:22
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Соболь не тренируется в общей группе сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В контрольном поединке с Северной Ирландией сборной Украины точно не поможет защитник «Брюгге» Эдуард Соболь. По словам Андрея Шевченко, защитник испытывает проблемы с общим состоянием здоровья и несколько дней не занимается в общей группе.

«Мы внесли Эдика Соболя в заявку, а он буквально в этот день не совсем хорошо себя чувствовал. Сейчас он не тренируется несколько дней. Ему нужно будет сделать дополнительные экзамены по здоровью.

Это не связано с какой-то травмой на тренировке, а с его общим состоянием. Он сделал сегодня и будет делать завтра определенные тесты, чтобы понять, что происходит. Если все нормально – он вернется в группу», - сказал Шевченко.

Отметим, что Шевченко принял решение оставить в расположении команды пятерых игроков, которые не попали в официальную заявку на Евро-2020. До первого матча на чемпионате Европы, если у кого-то из игроков возникнут проблемы со здоровьем, в заявку можно внести коррективы.

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Источник — Sport.ua

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